Cierre de comicios: Algarabía en LN+ y clima de desazón en C5N

Luego de que tanto en las PASO de agosto y en las elecciones generales de octubre el rating de las señales de cable demostrara, con sus altos números de audiencia, la avidez de los argentinos en seguir de cerca el proceso electoral, el balotaje no fue la elección. Poco antes del cierre de las mesas, el rating de los canales de noticias comenzò a subir y ràpidamente dos canales picaron en punta. LN+ y C5N se posicionaron como los más visto evidenciando que la grieta está presente también al momento de consumir tevé.

Apenas pasadas las 19 horas LN+ lideraba con holgura el rating general, imponiéndose incluso a los canales de aire, con 7,7 puntos de rating. Detrás, en el segundo puesto estaba C5N con 6,8. Esa tendencia fue creciendo y cerca de las 20 horas el canal del multimedios La Nación tocò picos de 9 puntos.

El clima, en ambas transmisiones, dejaba en evidencia los humores de los conductores en base a los primeros resultados electorales que iban recibiendo.Así, mientras en LN+ Eduardo Feinmann, Pablo Rossi y Guadalupe Vázquez hablaban sobre mesas diseminadas en el país que eran favorables a MIlei, en C5N las cara dejaban entrever una derrota.

De hecho, en el programa especial conducido por Gustavo Sylvestre y Luciana Rubinska, los temas de discusión giraban en torno a qué pasaría a futuro y especulando alrededor de las propuestas más resonantes de Javier Milei: "¿Habrá Banco Central la próxima semana?", "¿Cuál será la reacción de los mercados?, "Habrá dolarización" o "Cuál será el rol del Congreso?", se preguntaban en los graphs de la señal, anticipando un triunfo del candidato de La Libertad Avanza.

Del otro lado de la grieta, LN+ recogió el guante y Rossi se refirió con chistes a lo que pasaba en la pantalla rival. No sólo bromeó con que no sabía el nombre del canal, sino que además hizo mención al clima de derrota oficialista y cómo ya trataban de "repartir culpas". "Las caras en algunos de los canales hegemónicos K, diciendo que vuelve la dictadura y esas cosas son increíbles", agregó después Feinmann apuntando claramente a su contrincante no sólo por el rating, sino que también ideológico.