40 años de democracia: el homenaje de NOTICIAS en el Congreso

En días tan trascendentales para el futuro político del país, NOTICIAS celebró los 40 años de democracia ininterrumpida con un evento en el Congreso de la Nación, símbolo de la institucionalidad y del diálogo entre partidos. El lunes 13, en el imponente Salón de los Pasos Perdidos, distintas personalidades relevantes para la consolidación del sistema republicano fueron distinguidas por su participación en distintos hechos fundacionales: el Juicio a las Juntas Militares, la Convención Constituyente de 1994, las leyes que cambiaron la vida de la gente y memoria y derechos humanos.

En el marco del cumpleaños número 34 de la revista, el evento contó con la participación de políticos, empresarios, intelectuales y actores sociales de distintos ámbitos. El emotivo abrazo entre Martín Balza y León Arslanián, que fue celebrado por quienes estaban alrededor, o charlas casuales que superan la grieta, como la que se dio entre Miguel Ángel Pichetto y Daniel Scioli, fueron algunas de las postales de una tarde en la que cientos de personas se encontraron en el salón lindante con el recinto de la Cámara de Diputados.

Tras la recepción, el cantante lírico Leonardo Estévez entonó el Himno Nacional argentino y luego llegaron las palabras de la directora de NOTICIAS, Alejandra Daiha, y del cofundador de Perfil, Jorge Fontevecchia. Finalmente, se realizó la entrega de distinciones.

Encuentros.

"Pese a las dificultades que enfrentamos en todos estos años, desde los alzamientos militares en tiempos de Alfonsín a las crisis económicas y políticas, siempre logramos encontrar una salida institucional en resguardo del sistema. Y ese es un logro colectivo para celebrar”, dijo la Jefa de Redacción de la revista, Alejandra Daiha

Y agregó: "Pensaba también que la madurez de esta democracia significa que quienes tienen hasta 40 años nacieron en ella y no conocen, afortunadamente, otro tipo de gobierno. Pero tiene una contracara: no valorarla lo suficiente".

Se hicieron presentes dirigentes políticos de distintas fuerzas. Los ministros Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz y Juan Cabandié se mezclaron entre diputados y senadores de distintos espacios. El presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti saludó distendido a muchos de los participantes y luego dio un encendido discurso durante su distinción. Junto a él, fue homenajeado el ministro del máximo tribunal. Juan Carlos Maqueda. y otros convencionales constituyentes del ’94.

Pichetto fue uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio más buscados por el oficialismo para saludar. Además de Scioli, se abrazó con Guillermo Moreno y Eduardo Valdés, que incluso lo chicaneó: “Te estamos esperando con los brazos abiertos”, le dijo en secreto al peronista que acompañó a Mauricio Macri en la fórmula presidencial del 2019.

Tras sacarse la correspondiente foto en el banner de NOTICIAS, Rosatti conoció al intendente electo de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y le dio consejos sobre un rol que él ocupó entre 1995 y 1999. “Al palacio municipal, sólo a firmar. Después tenés que estar en los barrios todo el día”, opinó. Luego se saludó con Cora Reutemann, la hija del ex gobernador, a quien le confesó que “el Lole” fue uno de los impulsores de su carrera política.

El debate presidencial que había ocurrido la noche anterior y el ballotage que estaba por delante fueron los principales temas de conversación de la jornada. Incluso entre los famosos que estuvieron presentes, como Daniel Vila, Guido Kaczka, Teresa Calandra o María Belén Aramburu. En un salón colmado de asistentes se encontraron también Alberto Cormillot, María O’Donnel, Liliana Parodi y los empresarios Eduardo Elsztain, Jorge Brito, Marcelo Figueiras y Marcelo Mindlin, entre otros.

Roberto García Moritán se rio de su poca ductilidad para salir bien en las fotos que le tomaban. “Soy el marido de Pampita, pero no sé posar”, le dijo a quienes lo rodeaban.

Fue poco más de una hora de una recepción distendida que le daría paso, luego, a un acto repleto de emociones.

El evento contó con el apoyo de YPF, BNA, Pampa Argentina y Bodega del Fin del Mundo, con una convocatoria de invitados realizada por Corina Tareni de Nueva Comunicación y con el catering de La Abadessa, Shuster y Café Cabrales.

Recuerdo.

Daiha dedicó el encuentro al ex director de NOTICIAS recientemente fallecido, Edi Zunino. “Necesito pedirles que le dediquemos este encuentro a nuestro querido Edi”, pidió. Y concluyó: “Fue una marca enorme para nuestra revista. Antes de ser el director, fue redactor de política y estuvo a cargo del equipo de investigación por el asesinato de José Luis Cabezas. Un personaje único y muy querido por todos los que trabajamos con él”. Los hijos del periodista estaban en el salón.

A su turno, Fontevecchia remarcó la importancia de la democracia, recuperada hace 40 años, para nuestro país. “¿Qué hicimos mal para que un candidato que rechaza la democracia tenga un importante caudal de votos?”, sentenció. “Yo hago una metonimia entre violencia y democracia. Siempre va a haber diferencias y conflictos de intereses, pero la democracia es el sistema que tenemos para resolver esos problemas sin violencia”, siguió.

“Hay Estado y hay política sin democracia: son los sistemas autoritarios. Lo que nos diferencia, en el caso de la democracia, es resolver sin violencia”, dijo luego. Y agregó: “Me pregunto todo el tiempo qué diría Alfonsín, que es el padre también de la revista NOTICIAS. Y me pregunto cuál era el papel que cumplió Javier Milei. Creo que fue ayudarnos a revalorizar la democracia”.

Homenajes.

Tras los discursos, comenzó la entrega de las distinciones. En representación de los protagonistas del Juicio a las Juntas Militares en 1985, que marcó un hito en la historia argentina con trascendencia internacional, fueron homenajeados el ex juez, León Arslanian y el ex fiscal, Luis Moreno Ocampo. "Sin el juicio, la democracia no hubiese podido seguir adelante", aseguró Arslanian. También se distinguió a Lucas Palacios, Sergio Delgado y Javier Scipioni, miembros del equipo de jóvenes creado por el fiscal Julio César Strassera. María del Carmen Tucci y Carlos Somigliana (h) no pudieron asistir.

Los hijos de Moreno Ocampo, que recibieron el diploma por él, acercaron un discurso que el ex fiscal escribió desde los Estados Unidos: “Durante el juicio pensaba que estábamos transformando a la Argentina en Suecia. Argentina del 2023 no es Suecia, pero tampoco es la de 1976. La lucha por la Justicia no tiene fin, pero la derrota se produce el día que uno abandona la lucha”, leyeron bajo una lluvia de aplausos.

Luego se homenajeó al Equipo de Antropología Forense, por su esfuerzo en encontrar e identificar los restos de las personas desaparecidas durante la dictadura. Recibieron la distinción Analía González Simonetto, coordinadora del laboratorio de Antropología Forense, y Mariella Fumagalli, coordinadora de la Unidad responsable de planificar y llevar adelante las búsquedas de cuerpos enterrados clandestinamente.

Martín Balza, jefe del Estado Mayor del Ejército entre 1991 y 1999, fue distinguido por condenar el accionar de las fuerzas armadas durante la última dictadura, señalando la represión, la desaparición y sustitución de identidad como prácticas delictivas. “Todo lo que se hizo durante mi gestión se lo debo agradecer a mis generales, que muy probablemente no estaban de acuerdo conmigo, pero se alinearon detrás de lo que el Ejército quería expresar”, dijo. Y luego se produjo un momento de mucha emoción: señaló entre la gente a dos ex soldados de Malvinas oriundos de Corrientes, a quien él había invitado al evento. Todo el público presente se puso de pie para aplaudirlos.



NOTICIAS también distinguió a los impulsores de algunas de las leyes que transformaron la vida de los argentinos en estas últimas cuatro décadas. Por la ley de Patria Potestad compartida, sancionada en 1985, recibió el diploma la abogada Nelly Minyersky, quien tuvo un rol destacado en la lucha feminista. “No sé si la democracia es el mejor sistema, pero es el único que conozco que me haya permitido vivir, pensar y ser libre”. aseguró.

Luego llegó el reconocimiento a Susana Trimarco, madre de Marita Verón, la joven tucumana secuestrada el 3 de abril del 2002 por una red que la obligó a prostituirse. La lucha de Trimarco, entre otros actores sociales, dio como resultado la ley de Trata de Personas que hoy se busca actualizar. Trimarco hizo una fuerte revelación: “Estamos a punto de encontrar a mi hija”, dijo. “Contarles en la situación que yo la voy a encontrar a mi hija es muy triste. Porque a Marita le quitaron la vida hace tiempo, así que la estamos buscando con el Centro de Antropología y el Poder Judicial de Tucumán”, reveló Trimarco.

La actual secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, recibió un diploma como figura relevante en el debate de la Ley de Matrimonio Igualitario. Argentina fue el primer país de América latina en reconocer ese derecho. También hubo homenajes para la Ley Justina, del 2019, en memoria de Justina Lo Cane, una nena de 12 años que falleció en el 2017 a la espera de un corazón, que dio un nuevo impulso al trasplante de órganos, homenaje recibido por el vicepresidente del INCUCAI, Richard Malan. Y la Ley Micaela, en la que se distinguió al padre de la niña asesinada, Néstor García, que obliga a todos los estamentos del Estado a capacitarse con perspectiva de género.

Finalmente, se reconoció a quienes trabajaron en la reforma de la Constitución de 1994. Un ejemplo infrecuente de debate entre los distintos partidos políticos que permitió incorporar a la Carta Magna nuevos derechos y órganos de control para la democracia. En representación de esa pluralidad, subieron al escenario Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Jorge Yoma, Eduardo Valdés, Horacio Massaccesi, Elva Roulet, Enrique Paixao, Eduardo Barcesat y Juan Pablo Cafiero.

Las palabras finales del presidente de la Corte, Rosatti, fueron enfáticas: “No se puede decir cualquier cosa de Malvinas. No se puede alquilar ni se puede vender, porque lo dice la Constitución”, esgrimió. Y completó: “Cuando se habla de la vigencia de los derechos humanos y de la defensa de la moneda, está en la Constitución. Lo que pasa es que hay que leerla. Hay gente que tiene o quiere tener responsabilidades públicas y nunca leyó la Constitución”. Sus definiciones generaron gran repercusión mediática.

Fue un evento repleto de dirigentes, periodistas, celebridades y otros actores sociales que tienen un objetivo principal: reivindicar a la política plural que consolidó la democracia.

