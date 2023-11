Grooming: alerta de UNICEF sobre los juegos online

Según datos del Programa Las Víctimas Contra Las Violencias del Ministerio de Justicia de la Nación, el 20 por ciento de las consultas que recibe la Línea 137 son por casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, corresponden a casos de grooming. Además, el 44 por ciento de estas actividades delictivas son exclusivamente en entornos digitales.

A raíz de estos datos locales, que refleja esta problemática a nivel global, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lanzó una nueva campaña que alerta sobre el riesgo al que están expuestos niñas, niños y adolescentes en los juegos online por parte de personas adultas que buscan abusar de la integridad sexual.



"El grooming es un delito en el que un adulto acosa sexualmente a un infante o adolescente mediante el uso de plataformas digitales. El acosador suele mentir sobre su identidad, generar un vínculo de confianza y pedirle algo íntimo como una foto o un video, para luego extorsionarlo con difundir ese material si no accede a un encuentro personal o a enviar más imágenes", precisó UNICEF mediante un comunicado.

“Es importante conocer los riesgos a los que están expuestos chicos y chicas en los juegos online, conversar sobre esto en familia y contar con herramientas para detectar, prevenir y denunciar el #grooming”, posteó en su cuenta de X la filial argentina del organismo internacional. La campaña invita a reflexionar sobre la importancia de prevenir y detectar el cyberdelito en el ecosistema de los gamers.



En ese marco, UNICEF recomendó mantener charlas sobre el tema con los chicos, chicas y adolescentes. Entre las diversas recomendaciones para evitar el acoso se sugirió utilizar contraseñas seguras, no usar el nombre completo como usuario cuando se juega, no dar información personal, no compartir imágenes comprometedoras y no utilizar las cámaras web en los chats, tanto con personas desconocidas como conocidas.

Finalmente, se recordó que la Línea 102 es un servicio gratuito y confidencial de atención especializada en los derechos de niñas, niños y adolescentes, que brinda información y puede iniciar la intervención del Sistema de Protección ante situaciones de vulneración de derechos. La misma funciona en todo el país y está operado por equipos especializados de cada provincia.