Consumo adictivo: la tribu techie

Desde hace años, cada lanzamiento de un nuevo iPhone se vive con la misma pasión que genera un evento deportivo o un show musical. Por lo general, Apple elige septiembre para sacar al mercado su nueva tecnología y esta vez no fue la excepción. El día elegido fue el 9 de este mes, cuando, bajo una energía similar a la del Super Bowl o un recital de Taylor Swift, los principales locales de venta de Estados Unidos se llenaron de fans a la espera de su apertura. Igual que en las películas en que se abren las puertas y una horda de enérgicos consumidores hormiguean por las tiendas de saldos.





“Apple es una de las marcas que maneja a la perfección la expectativa del producto en sus consumidores, como no lo hace ninguna en el mundo”, explica a NOTICIAS el especialista Fernando Carolei, uno de los pocos argentinos invitados por las mismas empresas a las ferias tecnológicas para un testeo in situ de lo que está por llegar al mercado. Continúa: “El fanatismo que genera Apple es el ABC de la psicología del consumo. Con tarjetas con casi nada de información y anticipando poca cantidad de stock, te vende la sensación de que si no hacés la fila el día del lanzamiento en las puertas de sus principales locales de venta, no vas a conseguir el producto. El caso ejemplar es el del iPhone 16 que salió esta semana y prácticamente no presenta ninguna novedad destacable y, a pesar de ello, todos los que compraron el año pasado el 15, ya quieren el 16”.

CEO Superstar

En un mundo de ídolos nacidos en las redes, aquel que sea el creador de ese espacio es Dios. Y por ello, primero Steve Jobs y luego su sucesor Tim Cook, son considerados seres superiores. Cuando en el 2007 el dueño de Macintosh, Steve Jobs, dijo “One more thing” y presentó un celular que unía navegación web, teléfono, mapa, editor de textos, cámara de fotos y varias aplicaciones más, pasó a ser para sus seguidores el todopoderoso. Un cáncer de páncreas en 2011 lo elevó al nivel de leyenda y su puesto fue ocupado por Cook, quien a su inteligencia comercial le agregó su costado filantrópico preocupado por el cambio climático y su inclusión al confesar que su homosexualidad era uno de sus mayores orgullos.





Hoy, en todos los eventos de Apple, las estrellas son sus productos y la presencia de Cook, quien cual ídolo teen no para un segundo de sacarse fotos. El 9 de septiembre, la influencer Justine Ezarik fue la invitada especial al lanzamiento del iPhone 16 y sus más de 10 millones de seguidores pudieron ver en vivo los beneficios del nuevo teléfono, además de la foto que pudo sacarse junto al cerebro de Apple.



“Apple le hizo creer a todos que tener sus productos les hace su vida mejor”, afirma Carolei. “Los fanáticos creen que apoyar en la mesa de una reunión un iPhone no es lo mismo que apoyar cualquier otro celular, aunque su alto valor sea el mismo de los productos de alta gama de sus marcas competidoras”, concluye.



Caso paradigmático del marketing globalizado, Apple, a días de su lanzamiento global del iPhone 16, ya está dando indicios en las webs especializadas de lo que será la versión 17 y millones de usuarios ya esperan con ansia la fecha de septiembre 2025.