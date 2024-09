Qué es el síndrome del último trimestre y cómo afecta en el empleo

“En las charlas con nuestros clientes ya estamos notando que el mercado laboral evidencia un mayor dinamismo porque las áreas de recursos humanos comienzan a organizar el trabajo de cara al futuro y a buscar los talentos que las empresas necesitan para cumplir los objetivos planteados. Los colaboradores que no están cómodos empiezan a percibir un cansancio y en paralelo surgen preguntas existenciales relacionadas con la carrera profesional que en algunos casos pueden dar lugar a determinadas angustias o insatisfacciones porque sienten que no están trabajando en el lugar que les gusta o que no están desplegando todo su potencial. Para empezar el año en otro lado, hay que activar en septiembre”, destacó Beatriz Arias, directora de la consultora CoEducation.

El síndrome del último trimestre de cada año es el período de crisis laboral por excelencia porque muchos empleados empienzan a preguntarse qué quieren hacer el próximo año e incluso se cuestionan si son realmente buenos en sus labores. Sin embargo, muchas personas se sienten infelices en la tarea presente, pero desconocen su potencial para moverse o mejorar su rol, lo que además implica un mayor riesgo del denominado burnout. En simultáneo, las empresas comienzan a plantear sus objetivos para el próximo año y en ese contexto los reclutadores salen a cazar a los mejores talentos.

De acuerdo con el trabajo que cada año realiza la empresa Bumeran, desde hace ya casi un lustro, el estado de burnout de los asalariados de nuestro país está empeorando: en 2021, el 80% dijo tener burnout. En 2022 subió al 86% y en la edición del año pasado creció en 94 de cada 100 empleados consultados.“Esta es la cuarta edición de nuestro estudio y podemos observar que el síndrome aqueja a cada vez a más trabajadores de Argentina. Nuestros datos muestran que el fenómeno sigue en expansión en el mercado local y el país lidera la tendencia a nivel regional”, resumió Federico Barni, directivo de Bumeran, al portal de Perfil a finales del 2023.

Los expertos aseguran que las oportunidades de cambio también se dan por ciclos anuales y, por ese motivo, se debe ser consciente de ello, para permitirse tomar una buena decisión transformando la incertidumbre en aprendizaje. En ese aspecto, todas las habilidades que las personas utilizaron hasta el momento pueden extrapolarse y utilizarse en otros ámbitos y todos los talentos que distinguen a las personas se pueden redirigir. “Si bien los humanos están programados para evitar la incomodidad, esa misma sensación es la que los empuja hacia lugares distintos y propone nuevos desafíos”, señaló Arias a Noticias.

Según la consultora, el primer paso para poder cambiar es que las personas puedan conocerse a sí mismas y conectarse con su personalidad. Tener una buena guía en los momentos de cambio es posible a través del autoconocimiento, se debe indagar en qué es lo que los apasiona y avanzar hacia un futuro distinto a nivel laboral. “Para que las cosas cambien las personas tienen que conocerse de verdad y así descubrir sus talentos porque la mayoría de las veces, la insatisfacción en el trabajo puede estar dada por no estar en el lugar o en el puesto indicado. Para descubrir el ideal las personas tienen que trabajar en un profundo conocimiento sobre sí mismos", detalló la directiva de CoEducation.

Para lograr ese propósito, los interrogantes a responderse son: ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué hago bien? ¿Qué me hace diferente a los demás? ¿Por dónde empiezo nuevamente? ¿Cambio mi perfil o mi trabajo? ¿Cuál es mi mayor pasión? A esta recomendación se le suma el cuidar el cuerpo, la mente y las emociones como tarea vital. Cuando no se atienden estos aspectos, aparece el agobio producto de la carga de no estar alineados con el propósito personal. Hacer una pausa regenerativa genera alivio y permite construir escenarios futuros más claros.