Contenedores para los que nos contienen: la campaña solidaria de ATMA

La pandemia complicó a todo el mundo y a todos. Sin embargo, quizás nadie estuvo tan afectado como el personal de salud, que está en la primera línea de la lucha contra el virus, arriesgando su propia vida, y de los que, al final de cuentas, dependen todos. Es por eso que la empresa argentina ATMA ideó un solidario proyecto: instalar contenedores para “los que nos contienen”, es decir, espacios de descanso en hospitales, ideados para su personal. “Es el momento de estar cerca, de ayudar”, le dice a NOTICIAS Marcelo Romeo, el gerente de marketing y comunicación de la empresa, que ya lleva instalados 19 de estos contenedores en los centros de salud.

La campaña no sólo es solidaria sino que es ambiciosa. Romeo cuenta que, en plena pandemia, llevó un gran trabajo de logística armar e instalar los contenderos, para el cual contaron con la ayuda del gobierno porteño. Gracias a esa labor, pudieron instalar 19 contenedores, invirtiendo casi tres millones de pesos para eso. “Era necesario, el personal de salud, que arriesga su vida por todos, en general no tenía estos espacios para poder tener aunque sea un mínimo descanso, tomar un café”, cuenta el gerente de ATMA, que pertenece al Grupo Newsan. No sólo eso: sino que, una vez que pase la pandemia, estos espacios serán donados a los hospitales.

¿En qué consisten los contenedores exactamente? Son espacios de tres metros por tres metros, equipados con microondas, cafeteras, pavas eléctricas, healderas, que se encuentran en las Unidades Febriles de Urgencia (UFU), que dispuso el gobierno de la Ciudad, para atender a pacientes con Covid-19. “En todos los lugares que lo instalamos se nota que el personal lo valora mucho. La idea es que, por un rato al menos, se sientan como en su casa”, dice Romeo.

La idea apareció luego de un trabajo entre cuatro grandes publicistas argentinos: Gaston Bigio (GUT), Papon Ricciarelli (DON), Anita Ríos (Anita y Vega) y Maxi Itzkoff, que trabajaron juntos pro primera vez. Ellos armaron esta idea para ATMA, una marca argentina que trabaja hace casi 100 años en este país. “Hace mucho que estamos acá, somos una marca cercana, y desde ahí nació esta idea”, se suma Jimena Alcibar, Brand Manager de la empresa. La acción ya se instaló en los Hospitales Pirovano, Tornú, Vélez Sarsfield, Alvarez, Zubizarreta, Santojanni, Cecilia Grierson, Piñero, Penna, Ramos Mejía, Durand, Muñiz, Moyano/Borda, Elizalde, Ferrer, Argerich, Gutierrez, Rivadavia y Fernández.

por R.N.