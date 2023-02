Embarazadas rusas: la justicia investiga porqué vienen al país

Tres mujeres rusas embarazadas fueron retenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de que la Dirección de Migraciones detectara irregularidades en su viaje. Las sospechas de Migraciones radican en que llegaron sin acompañantes pesar de estar en un estado avanzado de su embarazo, que “plantean una fecha de regreso pero no tienen pasaje de vuelta”. Además, no tienen dinero. Altas fuentes policiales confirmaron a NOTICIAS que se investiga una posible banda criminal que habría gestionado los pasaportes de las mismas.

El Juzgado Federal Nº 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, se encuentra en plena investigación de los hechos. Y se realizaron tres allanamientos donde se secuestraron teléfonos y dólares de los presuntos gestores. Las pericias de los teléfonos celulares y el acceso a los chats, serían claves para entender el funcionamiento de la banda y proceder a las detenciones (por ahora no se apresó a nadie).

El caso reviste una gran complejidad ya que se encuadra dentro de un conflicto internacional. De tener a sus hijos en Argentina, las “falsas turistas” podrían quedarse en el país. La guerra rusa contra Ucrania, iniciada en 2022, creó un estado de gran incertidumbre que empujó a muchos ciudadanos y ciudadanas rusas a emigrar. Argentina es uno de los países más concurridos, ya que no se exigen visas a los viajeros y pueden residir legalmente en tanto tengan hijo nacido en suelo argentino. Incluso, dos años después de parir a sus hijos, las mujeres pueden solicitar la ciudadanía.

“En el régimen de Putin no estar de acuerdo con la guerra es suficiente para que uno vaya a la cárcel o para que a su familia la mandan a la primera línea en el frente”, explicó Christian Rubilar. Defensor de una de las mujeres rusas que lleva 32 semanas de embarazo, frente a la intención de Migraciones de deportar a las mujeres, ya que fueron “inadmitidas por ser falsas turistas” el abogado explicó que interpuso un hábeas corpus “que está en pleno trámite y Migraciones pretende deportarlas con recursos judiciales pendientes".

"Con todo, si las deportan van a ser perseguidos penalmente por el delito de privación ilegítima de la libertad“, explicó el letrado, quien afirma que en caso de proceder de ese modo, Migraciones estaría desconociendo el derecho Constitucional que protegen a quienes quieran pisar suelo argentino con ánimo de arraigo. “En este caso, Migraciones pretende desconocer ese derecho constitucional aplicando un decreto de facto -que habilita deportar a quienes estén bajo la figura de “falsos turistas”-, cuando la Corte declaró inconstitucional esa medida en 1945″, concluyó.

Según Rubilar, existe una red de tráfico de mujeres dedicada a engañar a personas en condiciones de vulnerabilidad absoluta: “Las convencen de que tienen que tener a sus hijos en la Argentina para obtener la ciudadanía y es un engaño, después buscan capturarlas. En definitiva, está en riesgo su vida y la de sus bebés”. Si esto es cierto, las detenidas podrían haber recurrido a la presunta banda criminal para gestionar sus pasaportes debido a la situación extrema vivida en Rusia.

El caso de estas tres mujeres rusas no es un hecho aislado. Por día, casi 30 embarazadas rusas llegan al territorio nacional para tener a sus bebés. Se trata del fenómeno conocido como “turismo de nacimiento” y no es algo para nada nuevo. De hecho, hace tres años las mujeres rusas viajaban a Miami para parir, tratando de escapar del clima que se vive en el país euroasiático. Sin embargo, las duras restricciones que implementó Estados Unidos por el coronavirus llevaron a hacer un cambio de planes. “Antes de la pandemia, Miami era el lugar para ir. [...] Pero ahora es Argentina”, contó a The Guardian, Eva Pekurova, directora de una agencia de viajes especializada en este tipo de turismo.

por R.N.