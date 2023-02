6 recomendados para los anti San Valentín

Llega el día de San Valentín, y aunque muchas parejas deciden salir a cenar, ir al cine o ejecutar algún plan especial para celebrar su unión, no es el caso de todo el mundo: mucha gente no desea la cita a la luz de las velas y prefiere quedarse en su casa leyendo un buen libro que no lo haga pensar en tarjetas con corazones. Para ellos, algunas recomendaciones de libros “anti-sanvalentín”.

“Adicta a un gilipollas: Supera tu adicción emocional a una relación tóxica” de Lara Ferreiro. (Ed. Grijalbo)

La psicóloga española Lara Ferreiro escribe este libro donde desarrolla su método para “desintoxicarse” de una relación tóxica. Cómo identificar un tóxico, cómo dejar de repetir patrones y cómo combatir la falta de autoestima son algunas de las preguntas que este libro planes responder para alejarse de las malas relaciones.

“Todo arde”, de Juán Gomez-Jurado (Ed. Ediciones B)

Luego de su trilogía de la “Reina roja”; el español Juán Gomez-Jurado dijo: “sólo había una forma de dar las gracias a mis lectores: intentar escribir una novela todavía mejor”. Para los que prefieren una historia de venganza a un cuento de amor, esta es la historia de tres mujeres que después de perderlo todo, se embarcan en una revancha contra los culpables de su dolor. La novela ya lleva más de 2.500.000 ejemplares vendidos.

“Club de lectura para corazones despistados” de Mónica Gutiérrez (Ediciones B)

Mónica Gutierrez escribe esta novela que transcurre en un pueblito del Pirineo llamado Trevillés. Allí decide viajar Abril, una chica que está harta de estar sin trabajo y en el medio de un desastre personal. Su abuela le propone ir esconderse en el pueblito de su infancia, y Abril no lo duda, pero la abuela le pone unas curiosas condiciones: debe encontrar unas vasijas pérdidas en el jardín y reabrir el club de lectura para los curiosos habitantes de Trevillés. Pero en el medio conoce a Alex, un joven extraño con un pasado misterioso.

“Psicología punk: Contra el pensamiento positivo y naif” de Victor Amat (Editorial Vergara)

¿Quién dijo que para ser feliz hay que pensar en positivo? En una época donde se exige que todos sean constantemente felices, el psicólogo Victor Amat se propone derrumbar los mitos del pensamiento naif. A contrapelo del pensamiento mágico, el yoga y la espiritualidad que los partidarios de la buena onda practican y promueven, Amat se propone demostrar que permitirse ser negativo también es un camino a un estado de bienestar. Ideal para los que se sienten señalados como “amargados” por rechazar la alegría de San Valentin o descreer del amor perfecto.

“Manual para la vida adulta” de @RandomBoxHere

Darse cuenta de que el amor y las relaciones no son perfectas es parte de volverse adulto, y de la adultez es que habla este libro. Sobre lo difícil que es entender que hay que hacerse responsable por las decisiones, resistir el juicio de los demás y la lista de cosas para hacer que “no se acaba nunca”. No es un libro de autoayuda, sino “una dosis de realidad”. Elia Santacreu es una escritora española que construyó otra identidad en el mundo virtual, @RandomBoxHere, desde donde encarar con humor las tragedias personales.

“Vivir más libre: Elige una vida feliz” de Luis Gutiérrez Rojas (VERGARA)

Muchas veces las personas pierden su libertad personal por querer a alguien, a pesar de que los humanos, por naturaleza, tienen anhelos de libertad. Luis Gutiérrez Rojas expone las causas y los peligros de esta pérdida de la libertad y las claves para cómo conquistarla a mayores niveles.