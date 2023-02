Yanina Latorre vs. Julia Mengolini: la compasión con las familias de los rugbiers

Yanina Latorre cruzó a Julia Mengolini, luego de que esta última manifestara que sentía “compasión” por las madres de los 8 rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. “Ayer sentí compasión por las mamás de los ocho asesinos. Ellas van a morir y sus hijos van a seguir en la cárcel. Y ellos cuando salgan (si salen) no van a ser mejores. Ayer fue un día triste”, reflexionó en su Instagram Mengolini, al día siguiente de que se conociera la condena a los imputados. “Siempre del lado que no hay que estar… Julita”, ironizó Latorre en la red del pajarito.

Además de referirse las madres de los rugbiers, Mengolini también tocó otros puntos en su reflexión. Ayer debería haber sido un día de alivio y sin embargo no se sintió así para mi (...) Cada día que pasaba odiábamos más a los rugbiers, a cada testimonio sentíamos más pena por la muerte de Fernando y fue creciendo la sed social de venganza. Entramos así -incluso los progresistas- en la lógica punitivista que nos propuso Blumberg (ayer presente en la lectura de la sentencia) hace ya muchos años y que devino en leyes penales cada vez más duras y en consecuencia fuera de escala. (...) Si le damos perpetua a unos jóvenes que mataron a otro (asesinos horribles obviamente), ¿qué le queda a un genocida? La misma pena. Es raro, ¿no? ¿Será esta una condena ejemplar? Ojalá el ejemplo devenga en que bajen los niveles de violencia en los boliches y no en que los jueces repartan perpetuas cada vez con más facilidad", escribió la periodista en la reflexión sobre la que Latorre la cruzó.

No es el primer chispazo que la panelista y la periodista tienen entre sí. En junio del año pasado, un móvil de LAM abordó a la periodista a la salida de la radio para hacerle unas preguntas sobre sus críticas a Pampita y su marido, el legislador Roberto García Moritán. Mengolini no se lo tomó nada bien. “Vos sos divino, pero no voy a hablar para esta gente. Son unas hijas de p..., de la primera a la última”, le contestó la periodista al movilero. En el piso de LAM, Latorre cargó contra Mengolini: “Yo nunca vi a una inútil, hija de p... semejante, maltratadora serial, que arrancó una columna contra Pampita y Moritán porque ideológicamente son lo opuesto, y parece que si no pensás como ella, te trata de idiota, de gil, de basura”, declaró Latorre.

En marzo de 2022, Mengolini le dedicó unas filosas palabras a Latorre desde su radio, Futurock. “Tengo una radio estúpida de mierda. ¿Vos qué hiciste? Sos penalista, Yanina. Y cuando se te acabe la cuerda se te acaba la historieta”, lanzó Mengolini contra Latorre, y esta contraatacó: “Tener una radio propia que te escuchan tres personas con una comunidad inexistente, incomprobable, que no sabemos cómo compraste la radio, de dónde la sacaste, sos kirchnerista, seguramente es todo corrupto. No te odio por kirchnerista, porque hay un montón de kirchneristas que amo. No me gusta el kirchnerista que usa el kirchnerismo para vivir y comer. ¿Se me entiende?”

Pero también, en julio de 2021, con la pandemia del covid aun sobrevolando, Latorre acusó a Mengolini de recibir la segunda dosis de la vacuna Sinopharm menos de un mes después de la primera dosis. ¿Cómo se dio la segunda dosis tan rápido? Hay adultos mayores que van cuatro meses y nada, dios mío”, se quejó Latorre en esa ocasión en Twitter. Mengolini no se quedó callada: “Sos ignorante Yanina, el Gobierno de CABA te da la segunda de Sinopharm a los 21 días; decisión de Fernán Quirós, pregúntale a él”, arremetió la periodista.