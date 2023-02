Qué hay de cierto en que TikTok le da tus datos a China

A pesar de que Tik Tok es una de las redes sociales más populares en estos días, muchas personas, en especial en Estados Unidos - rival geopolítico del gigante asiático - temen que la aplicación china filtre los datos de sus usuarios al Partido Comunista que comanda dicho país. De hecho, en diciembre, el Senado de Estados Unidos prohibió el uso de Tik Tok en dispositivos oficiales, y ahora, varios congresistas del país del norte proponen directamente prohibir totalmente la app. Pero, ¿cuán cierto es el temor a un probable espionaje?

TikTok es propiedad de la empresa ByteDance, que tiene sede en Beijing. En China, el gobierno censura y controla a las empresas de Internet, y utiliza la vigilancia en línea para controlar a las personas. Sin embargo, la parte estadounidense de TikTok ha sido sorprendida espiando a periodistas (cosa que reconoció) suprimiendo a creadores de contenido negros (alegó que había sido un “error”) y permitiendo que los empleados con sede en China accedan a información no pública sobre los estadounidenses.

Xi Jinping, presidente de China y secretario general del Partido Comunista Chino.

Desde el senador demócrata Michael F. Bennet hasta el republicano Josh Hawley, el impulso bipartidista por prohibir Tik Tok va creciendo. Pero esta solución extrema colisiona con el gusto de muchos usuarios, sobre todo los de la Generación Z: TikTok es un lugar muy importante para la autoexpresión y la exploración, y prohibirlo podría desencadenar una guerra intergeneracional. Frente a esto, ¿hay motivos para que Estados Unidos prohíba Tik Tok?

Una de las dos mayores preocupaciones en esta polémica es el posible tráfico de datos de Tik Tok al gobierno chino. Josh Hawley dice que “si tienes TikTok en tu teléfono, está leyendo tus correos electrónicos, está mirando tus fotos, está accediendo a tu lista de contactos y está poniendo esa información a disposición del Partido Comunista Chino, punto”. Y es cierto que Tik Tok recopila muchos datos, pero no menos que otra red social de origen estadounidense, Facebook, que en 2020 aumentó la cantidad de datos que recopila, y es mucho mayor a la de la red china: hasta recopila datos de ubicación, información de los perfiles y las páginas webs que los usuarios visitan fuera de Facebook.

Lo mismo ocurre con Google, que intenta registrar un historial de los lugares a los que uno va y todas las páginas que uno visita en su navegador web Chrome. Pero en cuanto al tema de los correos privados, no hay evidencia de que Tik Tok los lea. Además, representantes de la app afirman que no han compartido datos de usuarios estadounidenses con el gobierno chino, ni lo harían si se lo pidieran, además de asegurar que han enviado todos los datos de Estados Unidos a servicios en la nube administrados por Oracle, una de las compañías más grandes de Silicon Valley.

Sillicon Valley es un área en San Francisco que es hogar de muchas de las empresas tecnológicas más importantes, como Apple, Facebook o Google.

A pesar de esto, ByteDance todavía está obligada a cumplir con las solicitudes de datos de usuario según la ley china, y no está claro cómo la empresa podría resistirse, a pesar de que asegure que no manipula esos datos.

Por otro lado, y aunque pueda no ser un consuelo, China ha estado acumulando datos sobre los estadounidenses mucho antes de la aparición de TikTok. Ha estado implicada en importantes violaciones de datos personales, incluidos los ataques a la Oficina de Administración de Personal de EE. UU. y el de la agencia de informes crediticios, Equifax, que afectó a casi la mitad de todos los estadounidenses. Lo que es más, China también podría comprar datos sobre cualquier persona en la industria de corredores de datos que rastrea y vende información personal de los usuarios a empresas de todo el mundo. (Cosa que, por otro lado, podría hacer cualquier gobierno o empresa).

La otra gran preocupación es cómo el gobierno chino puede llegar a decidir lo que uno ve en Tik Tok, o cómo puede utilizar la red social para difundir su propia propaganda. El demócrata Michael F. Bennet redactó una carta a Apple y a Google respecto a esto, alegando que el Partido Comunista Chino “podría obligar a TikTok, a través de ByteDance, a usar su influencia para promover los intereses del gobierno chino, por ejemplo, ajustando su algoritmo para presentar contenido estadounidense para socavar las instituciones democráticas estadounidenses o silenciar críticas a la política del Partido Comunista Chino”.

Los más jóvenes son quienes más usan Tik Tok, así como otras apps y redes sociales. Prohibirla podría traer aparejado un conflicto generacional.

Sin embargo, lo que hace que TikTok sea tan popular - el algoritmo "Para ti" que personaliza una colección diferente de videos para cada usuario de acuerdo a sus preferencias - hace que sea difícil detectar cómo sus algoritmos podrían estar inclinando el escenario. Además, TikTok dijo que su funcionalidad de búsqueda funciona con datos de otras búsquedas y hashtags populares. Y para disipar algunas preocupaciones, la app propuso que sus sistemas de moderación y recomendación de contenido estén sujetos a revisión por parte un inspector externo independiente adicional.

Si bien el mundo de las apps y sus links con las potencias del mundo sigue siendo un tema oscuro, conviene que las decisiones a tomar frente a las mismas estén basadas en información y evidencias, y no por simple temor. Mientras tanto, frente a lo que no se sabe, es conveniente que ante cualquier duda se use Tik Tok sin abrir una cuenta - aún es posible -, tener precaución con el manejo de información personal y atención con la configuración de la privacidad en esta y cualquier app.