Cuánto cobró Hugo Tomei por defender a los rugbiers

El abogado Hugo Tomei cobró un 1 millón y medio de dólares por la defensa de los 8 rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, en ocurrido en enero de 2020. Y además del monto, el origen de los fondos para pagarle al abogado su defensa fue otra de las aristas que rodearon a uno de los casos policiales más sonados de los últimos tiempos: algunas fuentes de la política y la justicia de Zárate vinculan al abogado de los rugbiers, con el intendente Osvaldo Cáffaro y los negocios con la obra pública en el municipio.

Tomei es socio de Horacio Henricot en el estudio jurídico más poderoso de la ciudad de Zárate. Henricot fue quien impulsó un hábeas corpus en favor de los rugbiers, alegando que se los debía dejar en libertad ya que se habían cometido errores groseros en el comienzo de la investigación. Sin embargo, el hábeas corpus fracasó en todas las instancias en las que fue presentado, y aunque llegó a ser presentado en 2021 frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no tuvo movimientos hasta hoy. Pero resulta ser que Henricot es abogado de Cáffaro en todas las causas de corrupción que pesan sobre el municipio.

Además, la trama se vuelve aún más compleja cuando se toma en cuenta a otro personaje que hasta este momento no estaba siendo nombrado: Rosalía Zárate, madre de Máximo Thomsen, uno de los rugbiers imputados. Ella fue la secretaria de Obras Públicas hasta que ocurrió el caso de Báez Sosa, y que entonces renunció, aunque muchos sostienen que siguió firmando como si fuera funcionaria. También, voces de dicha comuna afirman que Zárate fue durante muchos años una pieza clave en el andamiaje de los negocios generados con la licitación de obras y que “sabe demasiado”.

Recientemente, Thomsen quien protagonizó uno de los momentos más virales de la audiencia de la sentencia: se descompensó luego de que el Tribunal dictara su sentencia de prisión perpetua. "No me quedo tranquila hasta que me dejen estar con él. Tengo que estar con él", declaró su madre, quien luego del episodio que sufrió su hijo cargó contra los medios, a quienes acusó de “torturar” a su hijo desde hace tres años. “Esto es todo una mentira, saquen a todos los periodistas, la puta que los parió”, gritó, indignada.



De acuerdo a lo sentenciado por el Tribunal, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a la pena de prisión perpetua "coautores penalmente responsables por los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves". Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, como partícipes secundarios, fueron condenados a 15 años de prisión.