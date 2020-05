Del teatro al celular: "Sex Virtual, una experiencia privada"

Se trata de una invitación para quienes quieran aprovechar la cuarentena para explorar la sexualidad. "Sex Virtual, una experiencia privada" es el último proyecto de José María Muscari en el que más de 20 artistas harán vivir al público una experiencia exclusiva, sexual y virtual a través de Whatsapp, Instagram y Twitter. "Está buenísimo para que las personas que están en pareja puedan compartirlo y enriquecer este momento. Y, también, para los y las que están solos. Es una alternativa sexual que hasta ahora no existía", aseguró a NOTICIAS Patricio Gómez Di Leva, el sexólogo que formará parte del elenco.

La propuesta es una reinvención de "Sex,viví tu experiencia", la obra de teatro éxito del 2019, y se estrenará el próximo 20 de mayo. Se trata de una "aventura sexual" que se extenderá durante cinco días. En cada jornada, el público podrá interactuar con los artistas y recibirá material exclusivo.

Sex virtual:

"Sex Virtual es algo totalmente diferente a lo que hice hasta ahora. Es una nueva creación, un nuevo espectáculo 100% virtual, donde va a haber muchos momentos de interacción entre los artistas, los actores, el sexólogo -que sería yo- y el público. La interacción se va a hacer a través de grupos privados, donde la gente se conectará con los actores. Va a haber diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, voy a dar una máster class sobre un tema... pero mucho más no puedo contar. La realidad es que es un proyecto increíble", adelantó Gómez Di Leva.

Según el sexólogo, el contexto que atraviesa la Argentina es un momento ideal para animarse a una experiencia de este tipo: "A muchas personas, frente a situaciones de estrés y ansiedad, como la que estamos atravesando ahora con el coronavirus, se les reduce el deseo sexual. Mientras que a otras les pasa todo lo contrario y el deseo sexual se reactiva como una especie de válvula de escape. Lo que vemos ahora es que en la misma persona se dan los dos fenómenos. Eso es porque la cuarentena está siendo muy prolongada y vamos atravesando diferentes procesos. Hay que tener en cuenta que esto es esperable. No tenemos que preocuparnos si un día estamos súper enérgicos, con ganas de salir y tener sexo y otros días no tenemos ganas de levantarnos de la cama. Es esperable, no nos estamos volviendo locos", explicó Gómez Di Leva.

Muscari, Mati Napp y Paola Luttini, productora general, son los creadores el sexting artístico más hot del país para llegar a través de Internet al mundo y que todos disfruten de la combinación del arte y el sexo con entradas que van de los $500 a los $1000. El elenco del show virtual estará compuesto por Diego Ramos, Gloria Carrá, Noelia Marzol, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Agustín Sierra, Militta Bora, Tucu López, Srta. Bimbo y una troupe que, desde hace un año, sube la temperatura de todos.