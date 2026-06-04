Expansión: el streaming se diversifica

Migue Granados por Olga, Nicolás Occhiato por Luzu y Augusto Marini por Blender encabezan una transformación que ya excede al streaming y empieza a redefinir parte de la industria audiovisual argentina. Lo que nació como transmisiones informales por YouTube terminó convirtiéndose en un sistema de producción capaz de financiar teatro comercial, desarrollar series de ficción y negociar contenidos globales. De esta forma, las tres plataformas ya no funcionan únicamente como canales digitales y hoy operan como productoras con artistas exclusivos, sponsors millonarios y audiencias que rivalizan con la televisión tradicional.



Multitasking. El caso más contundente es el de Olga, el canal fundado por Migue Granados y producido por Luis Cella, que supera los 2,3 millones de suscriptores en YouTube y construyó una identidad basada en el humor y la espontaneidad. Su expansión hacia el teatro quedó reflejada en “Hairspray”, el musical que produce en el Teatro Coliseo y que agotó funciones antes del estreno. La obra, dirigida por Fer Dente y protagonizada por Damián Betular en el rol de Edna Turnblad, se convirtió en una demostración de fuerza comercial. El público digital puede trasladarse masivamente a una sala teatral y sostener una producción de gran escala.



La ambición de Olga también alcanzó a las plataformas internacionales. El canal desembarcó en Netflix con “Carísima”, la serie protagonizada por Julián Kartun a partir de su personaje Caro Pardíaco. La ficción sigue a una mujer frívola y extravagante que atraviesa una crisis personal mientras intenta organizar una fiesta de cumpleaños que se convierte en símbolo de su propio derrumbe emocional. El elenco incluye además a Gastón Pauls, Charo López y Malena Pichot. La apuesta confirma que los personajes nacidos en streaming ya son considerados propiedad intelectual con potencial de expansión industrial.



En paralelo, Luzu TV consolidó una estrategia todavía más ambiciosa. El canal creado por Nicolás Occhiato supera los 3 millones de suscriptores y construyó una maquinaria diaria de contenidos que combina entretenimiento, humor y cercanía emocional con el público joven. Su principal proyecto es la adaptación ficcional de “Nadie dice nada”, realizada junto a Disney+. La serie tendrá ocho episodios y mostrará una versión dramatizada del universo del programa que convirtió a Occhiato en una de las figuras más poderosas del nuevo ecosistema mediático. Participarán Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Martín Garabal y Santi Talledo, en una propuesta que mezcla ficción y backstage.



Luzu también apostó por contenidos más cercanos al drama tradicional. “Privier”, protagonizada por Alberto Ajaka, explora la historia de un astrónomo obsesionado con la reencarnación y la vida después de la muerte. La serie, que cuenta además con Claudio Tolcachir, Mónica Antonópulos y Viviana Saccone, combina misterio, espiritualidad y conflictos familiares. Antes había desarrollado “Somos”, enfocada en relaciones afectivas y tensiones generacionales. En todos los casos aparece la misma lógica, transformar comunidades digitales en consumidores de ficción seriada. Cabe destacar que si bien el origen de los capitales surgen a partir del éxito del streaming, la articulación de libros, dirección y actuación, no tiene nada que envidiarle a las grandes productores de cine como las de Pampa Films, Telefe Studios y Kuarzo, entre otras.



Tercero en discordia. Más pequeño en estructura, aunque influyente entre las audiencias urbanas jóvenes, Blender -cuyo público cautivo asciende a 556 mil suscriptores- también comenzó a ampliar su negocio audiovisual. El canal, identificado con el humor político y el comentario social irónico, produjo “Amplio y luminoso”, protagonizada por Leonora Balcarse y Lula Mangone. La serie se mueve entre el absurdo, el desencanto contemporáneo y la sátira emocional. Al mismo tiempo, desarrolló “Basado en viajes reales” con Boy Olmi, que se pone en el papel de un chofer de app y su vínculo con los pasajeros.



Lo cierto es que la expansión de estas plataformas tiene detrás un fenómeno económico concreto. Los canales de streaming descubrieron un modelo de negocios más flexible y menos costoso que la televisión abierta, pero con enorme capacidad de segmentación. Las marcas ya no compran solamente rating, compran comunidades fidelizadas, identificación generacional y circulación permanente en redes sociales. Bancos digitales, aplicaciones financieras, automotrices y empresas tecnológicas invierten cifras millonarias en auspicios y acciones comerciales dentro de los programas.



A eso se suman ingresos por reproducciones, membresías, eventos en vivo, giras teatrales y acuerdos con plataformas internacionales. La lógica empresarial detrás de Olga, Luzu y Blender ya se parece más a la de una señal de televisión que a la de un grupo de streamers improvisados. Productores, camarógrafos, guionistas y ejecutivos comerciales trabajan dentro de estructuras que producen contenido de manera permanente.



La transformación también modificó la relación de los artistas con el streaming. Actores, músicos y directores que hace algunos años observaban estos espacios con distancia entendieron que allí existe una audiencia real, masiva y culturalmente influyente. La posibilidad de viralizar contenidos y conectar con millones de jóvenes convirtió a estos canales en plataformas de legitimación artística.



Un fenómeno que no puede verse como una moda digital, sino una reformulación de un sistema de entretenimiento, capaz de combinar teatro, ficción y shows en vivo bajo una misma lógica comercial.

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