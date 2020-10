Germán Neuss: "Ellos estaban bien hasta el último día, y de golpe esto"

“Tuvimos una vida espectacular y se la debemos a nuestros padres”. Se lo escucha tranquilo pero aún conmovido a Germán Neuss. Hace tan solo 24 horas, junto a sus tres hermanos, Patricio, Juan y Lucila, estaba despidiendo los restos de sus padres, Silvia Saravia y Jorge Neuss, en el cementerio de la Recoleta.

Germán, el hijo mayor de la pareja, conversó con NOTICIAS después de la ceremonia en el Cementerio y horas antes de que trascendiera la declaración de su hermana, donde contó a la fiscal que su madre se había ido a dormir a su casa la noche del viernes 9 de octubre, antes de ser asesinada por su marido al otro día cerca del mediodía. Lucila habló de una "discusión" dándole poca trascendencia al tema.

Pese a esto, German niega el conflicto e insiste que fue una sorpresa para la familia: “Aún no lo podemos creer ninguno de nosotros”.

Noticias: ¿Por qué piensa que pasó lo que pasó?

Germán Neuss: No lo sé, creo yo que algo tuvo que ver la enfermedad de mi hermano, hace dos meses le diagnosticaron una enfermedad en la sangre. No sabemos qué corno pasó, hay un tema ahí con la pandemia y el encierro, que pudo haber generado una depresión. Pensar que el día anterior estuve con mi con papá, almorzado en la casa de ellos, con mi mujer y todo tan tranquilo. Me acuerdo que mi viejo se fue por la tarde. “Me voy hacer algo de deporte bebé”, le dijo a mamá, la abrazó y le dio un beso. No se entiende lo que pasó al otro día, ellos estaban bien.

Noticias: ¿Cómo era la relación que tenían?

Neuss: Era buena relación. Él la quería mucho a ella. Mi viejo sufrió mucho la pérdida de su madre, que falleció cuando tenía él ocho años. Fue muy duro. Creo que en algún punto mamá suplantó ese lugar afectivo de mujer que quedó vacante.

Noticias: ¿Había alguna cuestión que lo tuviera mal a ellos además de lo de tu hermano?

Neuss: No sé, mi viejo estaba algo preocupado con la situación económica del país, todas las empresas lo están sufriendo. Y el encierro, te vuelvo a decir, no poder viajar. Pensá que ellos se la pasaban dos o tres años viviendo en Estados Unidos.

"Tal vez fue un brote, no lo sé. Algo de depresión, el encierro o la enfermedad de mi hermano".

Noticias: Según las pericias, tu madre se resistió antes de recibir el balazo. Llamó la atención en el entierro la foto conjunta. ¿No hay entre ustedes, los hijos, al menos algún sentimiento encontrado frente al hecho?

Neuss: Nosotros no podemos creer lo que pasó, ellos estaban bien hasta el último día y de golpe esto. No me entra en la cabeza, ¡casi 50 años juntos! Y sobre la foto, no sé… yo tengo 44 años, en todo este tiempo no sé, ¿cuántos son? miles de días. Es muy difícil borrar un matrimonio por un día, ese el sentimiento que tuvimos. ¿Los voy a poner separado? Estuvieron 50 años juntos y ¿por un día no los pongo juntos? No me sale en el corazón, fue esa la razón.

Noticias: ¿Pudo haber un tema de dinero?, ¿alguna pelea que ellos tuvieran?

Neuss: No lo creo. Cuando llegas a una edad, la plata ya no es lo importante, es tu vida, son tus nietos. La plata te puede importar cuando sos joven y estás recién empezando.

Noticias: Dicen algunos que se hablaba de una separación.

Neuss: No, es mentira total eso. Ellos se amaban. Además a una mujer que el día anterior la abrazas así con cariño, no haces todo eso a las horas. Tal vez fue un brote, no lo sé. Algo de depresión, el encierro, lo de mi hermano.

Noticias: ¿Qué tan grave es la enfermedad que tiene él? Suena raro que unos padres no quieran ayudar a su hijo y decidan terminar con su vida.

Neuss: Sí claro, pero andá saber cómo les cayo, la mezcla de todo, el encierro, la pandemia. No lo sé. Lo de Juan no es algo terminal, es un tema en la sangre.

Noticias: ¿Y tus hermanos qué dicen a todo esto?

Neuss: Todos tenemos el mismo pensamiento, estamos sorprendidos de cómo terminaron muertos nuestros papás. Nosotros ya somos grandes, tenemos nuestros hijos, tratamos de seguir nuestras vidas. Por sobre toda las cosas estamos profundamente agradecidos porque se dedicaron mucho a nosotros.