Guadalupe Vázquez: su supuesta relación con Juan Pablo Biondi y la foto del Olivosgate

En su carta, Cristina Kirchner apuntó directamente contra uno de los funcionarios albertistas que hace rato tiene en la mira: Juan Pablo Biondi, el ex secretario de Comunicación, vocero y amigo del presidente Alberto Fernández. Y lo acusó directamente de "hacer operaciones de prensa". El resultado, la renuncia indeclinable de él. Pero, ¿por qué la vicepresidenta cargó tan duro contra él? Las verdaderas razones son material de especulaciones, aunque, en el círculo rojo lo apuntan por la filtración del Olivosgate y despotrican por una supuesta relación entre el ex funcionario y Guadalupe Vázquez, la periodista que reveló la imagen del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la quinta presidencial en plena cuarentena dura.

Para Vázquez cualquier sugerencia en ese sentido es una "operación" y una falta de respeto a su trayectoria como periodista, pero sabe que este es un tema del que se habla en el círculo rojo. Su nombre ya sonaba con cierta inquietud entre los funcionarios del Frente de Todos desde hacía varios meses. Hace exactamente un año, la revista Paparazzi había dado a conocer la supuesta relación amorosa entre ella y Biondi. Y el dato fue recogido en el 2021 por el sitio de Horacio Verbitsky, "El cohete a la luna", apenas se difundieron las fotos del cumpleaños generando una cadena infinita de especulaciones que llegaron hasta el día de hoy. “Que hayan empezado a hablar como si mi vida privada tuviera que ver con mi trabajo es absolutamente machista. Si hubiera sido un hombre, nadie hubiera planteado esta cuestión”, afirmó la Vázquez en una entrevista con NOTICIAS.

Vázquez es politóloga y periodista. Además tiene un posgrado en Economía y otro en Análisis de la Opinión Pública. En LN+ conduce el programa “Más data” y todos los sábados está al frente de “Incorrectamente políticos” por Radio Rivadavia. Comenzó su carrera como corresponsal de “Los Ángeles Times” y, durante el tiempo que se alejó de los medios para dedicarse a la maternidad, inició un emprendimiento de videos y libros sobre estimulación para bebés que terminó comprando Emmy para distribuir en Latinoamérica. Trabajó en comunicación política y en relaciones públicas del sector privado. Cuando regresó al periodismo, primero fue columnista de Economía en A24 y luego en C5N mientras que colaboraba con diferentes medios gráficos. En el reportaje, que se publicó completo en la edición del 28 de agosto, ella enumeró sus logros, pero sabiendo que las preguntas acerca de su vínculo con Biondi eran inevitables y aceptó conversar sobre el tema.

Noticias: Que la periodista que destapó el mayor escándalo del Gobierno pueda tener una relación con el vocero presidencial es llamativo.

Guadalupe Vázquez: El problema es que acá no hay un cruce. En todo caso, si sos colega, como periodista levantá el teléfono y preguntá. Nadie me lo preguntó. Directamente se largaron todos a dar por hecho una información de una revista de chimentos. Pero si decís que hay alguien del Gobierno implicado en esa foto es porque habría una operación política y, entonces, yo sería parte de esa operación. Eso fue lo que más me indignó porque no hubo absolutamente nadie del Gobierno implicado en este hallazgo periodístico.

Noticias: ¿Fue o son pareja? Algunos medios publicaron un tuit de él saludándola con un “te amo”. Más allá de su vida privada, podrían hacerse lecturas políticas del vínculo.

Vázquez: Mi respuesta es que no hablo del tema. No tengo nada que ocultar. Mi vida es absolutamente impecable tanto en lo público como en lo privado, pero hablar de eso cuando me están haciendo una nota por mi trabajo es ser funcional a la operación del Gobierno. El tuit no está y hay que ver si esa captura es cierta. El problema es que a mí me cuestionaron todo sobre la foto, si era real o no, si era en Olivos o no. Y a esa información se la da por cierta. Como mujer, si conseguís una información que otro colega no consiguió, probablemente digan que es porque le hiciste ojitos a alguien. Me pasó un montón de veces. En C5N, hace diez años, un productor me dijo: “A vos nunca te van a tomar en serio porque sos linda, porque sos mina”.