Los Maradona: todos contra Jana

El juicio por la muerte de Diego Maradona no solo puso en el centro de la escena a los profesionales de la salud imputados, sino también a los herederos del astro, quienes han tenido un rol fundamental en el proceso judicial y en la disputa por el patrimonio. Entre ellos, Jana Maradona cobró especial relevancia debido a la controversia en torno a su filiación (nunca se realizó un examen de ADN comprobatorio) y porque su participación fue decisiva en la firma del contrato de la casa de San Andrés, donde falleció su padre en un dramático estado de abandono.



Pese a que en los pasillos del Tribunal de San Isidro la prioridad es saber si a Maradona lo dejaron morir por negligencia y desidia médica, uno de los puntos que más llamó la atención fue el pedido de Dalma Maradona para que se le realice una prueba de ADN a Jana. Según allegados a la hija del "Diez", Dalma habría manifestado dudas sobre la filiación biológica de Jana, lo que generó una fuerte tensión en el núcleo duro familiar ya que esto podría impactar directamente en la distribución de la herencia. Jana, reconocida legalmente como hija de Diego Maradona pero solo a través de las fechas que dio su madre Valeria Sabalain y de su parecido físico, rechazó públicamente la solicitud, argumentando que su identidad ya fue establecida y que este cuestionamiento es una estrategia para desacreditarla en la disputa sucesoria.



En los últimos años Jana tuvo un rol clave en la vida del ex capitán de la Selección argentina. Ella fue quien firmó el contrato de la casa de San Andrés, donde Diego pasó sus últimos días bajo internación domiciliaria antes de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020. Su participación en este documento ha sido utilizada en el juicio para argumentar su cercanía con Diego en sus últimos tiempos y su nivel de conocimiento sobre las condiciones en las que vivía. Como respuesta a tal acusación, Jana se defendió: “Mi papá tenía un vínculo muy cercano con sus médicos de cabecera Luque, Cosachov y Díaz y ellos decidieron que lo mejor era una internación domiciliaria”. Pese a que admitió que durante esa estadía lo vio solamente dos veces, agregó: “No tenía motivos para desconfiar de un médico que, además, mi papá amaba y se alegraba de verlo”. Pese a ello, reconoció en sus declaraciones que en la casa que residía su padre no vio “aparatología ni algo médico, solo el cosito del oxígeno”. Y tampoco dijo ver una ambulancia en estado de guardia.

Herencia. En el proceso judicial también se están exponiendo las tensiones entre los herederos. En la sucesión, Jana viene reclamando sus derechos sobre diversos bienes, incluyendo el icónico anillo de Bielorrusia con un valor aproximado de 300 mil dólares; la casa de Villa Devoto (Segurola y Habana), la residencia de Cuba y un departamento en Puerto Madero. A su vez, el patrimonio del "Diez" cuenta con el BMW M4 coupé al que llamaban “La máquina”, valuado en 193.900 dólares, otros autos de alta gama y la colección de camisetas históricas, además de cuentas bancarias distribuidas en diversos países, que, según los abogados de cada parte, van entre los 4 y 70 millones de dólares.



Este conflicto que será de análisis profundo tiene una arista más, la posibilidad latente de que aparezcan más hijos reclamando su porción de herencia preocupa a las partes beneficiarias reconocidas legalmente: Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana y Dieguito Fernando, este último por ser menor representado por su mamá Verónica Ojeda. El problema surge porque, al morir el "Diez" sin dejar testamento, la sucesión se rige por el Código Civil y Comercial de la Nación que establece que, en ausencia de disposiciones testamentarias, todos los hijos heredan en partes iguales. Aunque hasta ahora no se notificaron legalmente nuevos descendientes, cualquier reclamo futuro podría complicar aún más el panorama sucesorio y reavivar la disputa sobre la autenticidad de la filiación de Jana.



Laberinto. En el juicio iniciado el 11 de marzo de 2025, las diferentes declaraciones están revelando detalles sobre la presunta negligencia médica que habría contribuido a la muerte de Maradona. En el banquillo de los acusados se encuentran siete profesionales de la salud: la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, la médica coordinadora Nancy Forlini y el responsable del equipo de enfermería Mariano Perroni. Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, lo que podría implicar penas de 8 a 25 años de prisión.

Durante las audiencias, se han revelado detalles impactantes sobre las condiciones en las que Maradona pasó sus últimas horas. Según el perito forense Carlos Mauricio Cassinelli, Maradona tenía un corazón que pesaba más del doble de lo normal y presentaba un edema generalizado con acumulación de 4,5 litros de líquido en sus pulmones, abdomen y cabeza. Cassinelli afirmó que estos síntomas eran evidentes y que la muerte del ex futbolista no fue imprevista, sugiriendo una posible negligencia en su cuidado.



Reparto. En paralelo, Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando, está teniendo un papel activo. Asistió a varias audiencias en representación de su hijo, buscando garantizar su derecho a la herencia y exigiendo justicia por la muerte de Maradona. También señaló que su hijo fue apartado de la vida de su padre, algo que podría haber sido parte de un intento de manipular a su entorno. Quien tiene menos participación es Diego Jr., aunque es uno de los más convencidos que a su padre lo abandonaron tanto los médicos como su entorno último. Actualmente en Tenerife, donde reside por trabajo, Junior manifestó en reiteradas ocasiones el deseo de preservar el legado de su padre.



El juicio sigue su curso y mientras la figura de Jana Maradona continúa siendo eje central de todas las partes, con el avance del proceso se espera que se esclarezcan las responsabilidades en la muerte del "Diez" y que se definan los verdaderos herederos de su legado. La sentencia final del juicio podría marcar un antes y un después en la historia de los Maradona, definiendo una escala de responsabilidades con respecto al estado de abandono en el que murió. Jana está en la mira.

