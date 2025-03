Los vinos de los campeones del mundo del 86

“Estamos muy entusiasmados con este lanzamiento. Es una gran oportunidad para mostrar la calidad de los vinos argentinos”, afirmó Richard Bonvin CEO de Mendoza Vineyards. De la mano de Mendoza Vineyards y el gigante minorista Bottle King, los vinos que rinden homenaje al equipo ganador de la Copa Mundial de Fútbol de México 86 comenzarán a distribuirse en New Jersey y, a mediados de año, se expandirán a más de seis estados, incluyendo Florida.

Bonvin explicó que el pedido inicial de Bottle King fue de mil cajas de La Final Malbec, uno de los dos vinos que conforman la colección Los Campeones de 1986. Esta cadena, con 15 tiendas en el Estado norteamericano, es solo el primer paso de una estrategia que busca posicionar estos vinos argentinos en el mercado estadounidense. Además, Publix, una de las cadenas de supermercados más importantes de Estados Unidos, con presencia en seis estados y más de 1.200 tiendas, ya incluyó los vinos de Los Campeones en su lista de productos.

Según los emprendedores, la llegada de estos vinos a norteamérica no solo es un hito comercial, sino también una oportunidad para promover la cultura vitivinícola argentina. Desde Mendoza Vineyards adelantaron que se realizarán diversas acciones de marketing, como firmas de camisetas, visitas a tiendas y capacitaciones sobre los vinos argentinos. “Queremos que los consumidores conozcan la historia detrás de estos vinos y se sientan parte de algo especial”, destacaron.

“Queríamos volver a hacer algo juntos”, confesó Oscar Ruggeri en una rueda de prensa junto con Oscar Garré, Sergio Batista, Ricardo Giusti, Héctor Enrique, Jorge Burruchaga y Carlos Tapia hace algunos años. El glorioso plantel de fútbol que ganó el Mundial del’86 había anunciado el lanzamiento al mercado de dos etiquetas de vinos mendocinos para la venta nacional e internacional. La Final Malbec y Héroes Blend fueron los productos seleccionados y elaborado con uvas oriundas de Agrelo de la mano de la enóloga Denis Vicino de Mendoza Vineyards.

Según los protagonistas, la idea surgió en conjunto entre Oscar Ruggieri y Jorge del Valle, gerente comercial en LATAM de Mendoza Vineyards, bodega que forma parte de Origin Wines Group. “Un día Jorge me hizo probar el vino y me encantó, me propuso hacer un vino juntos y le dije hagámoslo ya, y con todos los muchachos de la Selección”, aseguró Ruggeri, ex capitán de la selección argentina.

Por su parte, la especialista Denis Vicino había afirmado: “Ruggeri nos dijo que quería hacer algo con todos los chicos del equipo, porque después del mundial nunca habían vuelto a hacer nada juntos”, y añadió: “Cuando nos enteramos nos entusiasmamos mucho y tuvimos un primer encuentro en Buenos Aires con Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga, Nery Pumpido y Oscar Ruggeri”.

El Malbec, el varietal emblema argentino por excelencia, fue el elegido para La Final Malbec. Mientras que Héroes Blend está conformado por un assamblage de uvas tintas compuesto por 50% Cabernet Franc 40% Cabernet Sauvignon y 10% Petit Verdot con uvas 100% de la finca que tiene Origin Group en Agrelo. En la etiqueta blanca de La Final, con el número 86 en celeste y blanco, se ve una foto de la Selección en el Estadio Azteca, mientras que Héroes es una etiqueta negra con cápsula en los colores de la Bandera argentina, en la que resalta en dorado la Copa del Mundo y el número 86.



“Este Malbec nace para recordar el dulce sabor de una victoria, aquella final de la Copa Mundial de México 86. El séptimo encuentro de un equipo que ya había hecho historia, y al que todavía le faltaba lo mejor. La Selección ya había madurado lo suficiente como para tener la certeza de que, si las cosas se hacían bien, no había rival que la frenara”, describe la etiqueta de la botella de La Final.

Por su parte, la etiqueta de Heroes Blend explica: "Este blend nace para homenajear a un equipo inolvidable, que alcanzó un sueño que pocos creían posible. Un plantel que atravesó una odisea, y qué partido a partido se ganó el corazón de todos los argentinos. Convicción, compañerismo, sed de gloria y una zurda implacable fueron los ingredientes de la fórmula que los volvió invencibles”.