Murió Jorge Dorio: el escritor y periodista que se hizo famoso con "678" y "Gran Hermano"

Reconocido periodista, escritor y conductor argentino, Jorge Dorio trabajó en diversos medios de comunicación, tanto en radio como en televisión, destacándose por su estilo analítico y crítico. Conocido por sus participaciones en programas de televisión como "678" o "Gran Hermano", fue co-conductor de Alejandro Dolina. Su trayectoria se extendió de la poesía a importantes investigaciones periodísticas, y su trayectoria profesional y su aporte al periodismo argentino lo convirtieron en una figura importante en el ámbito de los medios de comunicación.

En 1984 inició su carrera en la radio con el programa "Sueño de una noche de Belgrano", junto a su amigo Martín Caparrós. Y a fines de los ochenta empezó a trabajar con Dolina en "La venganza será terrible" (más tarde harían juntos "La barra de Dolina" en Canal 7), ciclo en el que estuvo hasta 2015.

En televisión integró en los noventa el equipo de "Badía & Compañía", junto a Juan Alberto Badía. Pero ganó notoriedad como panelista de los debates de las primeras ediciones argentinas de "Gran Hermano" en 2001, 2002 y 2003, y luego nuevamente en 2007. Y entre 2013 y 2015 formó parte del programa televisivo "678" en la Tv Pública.

"Me quitó trabajos haber conducido 678... Aunque esa experiencia realmente la disfruté mucho", reconoció luego. "678 lo volvería hacer una y otra vez. Es más honesto decir mi ideología y desde ahí opinar, que disfrazarse según lo que a uno le conviene", agregó entonces. "Durante los años que conduje el ciclo no hubo ninguna operación montada, ni de mentiras ni de dinero. No hice ninguna fortuna con esto. Austeramente sigo alquilando mi departamento", cerró.

por R.N.