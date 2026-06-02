Negocio glam: las primeras damas de Mundial

Antonela Roccuzzo, Georgina Rodríguez, Tini Stoessel, Ester Expósito y Bruna Biancardi serán algunas de las mujeres más observadas del Mundial 2026. Mientras Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Rodrigo De Paul, Kylian Mbappé y Neymar Jr. se preparan para disputar la Copa del Mundo que comenzará en apenas dos semanas en Estados Unidos, México y Canadá, sus parejas ya protagonizan otro campeonato: el de la influencia global, las marcas de lujo y el poder digital. Ya no son simplemente acompañantes de futbolistas. Son empresarias, artistas, modelos e influencers capaces de movilizar millones de dólares, instalar tendencias y transformar cada aparición pública en un fenómeno internacional.



La figura más influyente a nivel mundial es Georgina Rodríguez (32 años). La pareja de Cristiano Ronaldo, nacida en Buenos Aires y criada en España, transformó una historia de ascenso social vertiginoso en un fenómeno mediático planetario. Modelo, influencer y protagonista de realities, acumula más de 72 millones de seguidores en Instagram y una presencia cada vez más fuerte en la moda internacional. Firmas como Guess, Prada, Vetements, Elisabetta Franchi y Chopard encontraron en ella una figura capaz de combinar lujo aspiracional con cercanía emocional. Su serie documental “Soy Georgina”, convertida en un éxito global de streaming, terminó de consolidarla como una celebridad autónoma, mucho más allá de su vínculo con el futbolista portugués.



La Reina de Plata. En la Argentina, las grandes protagonistas de este fenómeno son Antonela Roccuzzo (38) y Tini Stoessel (29).

La rosarina, esposa de Lionel Messi desde 2017 y madre de sus tres hijos, construyó una identidad propia que excede largamente el universo doméstico. Con más de 40 millones de seguidores en Instagram, Antonela se consolidó como una de las grandes embajadoras latinas de marcas de lujo y lifestyle. Tiffany & Co., Adidas, Alo Yoga y Stanley aparecen entre las firmas que la eligieron para sus campañas globales. En los últimos meses reforzó además su perfil empresarial con inversiones vinculadas al bienestar, la moda y la gastronomía.



Su transformación pública resulta notable. Durante años cultivó un perfil reservado. Pero la mudanza a Miami terminó de convertirla en una celebridad internacional. Invitada habitual a eventos de Tiffany & Co. en Nueva York, Antonela logró algo infrecuente, convertirse en una figura respetada tanto por el negocio del deporte como por la industria del lujo. Cada aparición suya multiplica repercusiones mediáticas, contratos publicitarios y consumo digital. Su influencia estética ya funciona como una marca autónoma. En Estados Unidos encontró además un ecosistema ideal para proyectar una imagen asociada a la elegancia minimalista, la vida familiar y el lujo discreto.

Por su parte, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul son una de las parejas más observadas de la cultura pop latinoamericana. Tini, lejos de cualquier papel secundario, llega al Mundial como una estrella internacional de la música urbana y el pop, con giras continentales, colaboraciones globales y una comunidad digital gigantesca que supera los 21 millones de seguidores. Entre sus ultimas colaboraciones musicales se encuentran nada menos que Chris Martin de Coldplay y Ricky Martin.



En términos mediáticos, Tini opera como un puente entre el fútbol y las nuevas audiencias musicales. Marcas de indumentaria, cosmética y tecnología la buscan por su llegada transversal a públicos jóvenes de toda América latina y España. La potencia de su imagen pública redefine también la lógica tradicional de las parejas futbolísticas. que ya no acompañan carreras deportivas, sino que construyen universos propios con impacto económico independiente. La artista argentina logró además instalar una línea internacional que mezcla música, moda y cultura digital. Sus presencias en semanas de la moda europeas y campañas vinculadas al universo beauty la posicionan como una de las artistas latinas más codiciadas por las marcas globales.



Outsider. La aparición de Ester Expósito (26) dentro de este ecosistema futbolero resulta inesperada. La actriz española de “Elite”, considerada una de las mujeres más bellas y magnéticas de Europa, está en pareja con el francés Kylian Mbappé. Expósito posee una carrera consolidada en cine y televisión, contratos con firmas de lujo y más de 25 millones de seguidores en Instagram. En paralelo, continúa expandiendo su carrera internacional con proyectos cinematográficos como “Dante”, presentada recientemente en Tribeca junto al Chino Darín.



La combinación Mbappé-Expósito representa un nuevo modelo de celebridad híbrida, similar a la de Tini y De Paul: fútbol, cine, streaming y moda funcionando como un mismo ecosistema. Ella ya no sería “la novia de”. Él tampoco es sólo un futbolista. Ambos forman parte de una industria del entretenimiento global donde las fronteras entre deporte y espectáculo desaparecen.



Garota de Ipanema. Bruna Biancardi (31), pareja de Neymar, ocupa otro casillero estratégico dentro de esta geografía de poder. Influencer, modelo y empresaria brasileña, combina el glamour carioca con el negocio digital. Sus redes sociales, dominadas por campañas de moda, maternidad y lifestyle premium, la convirtieron en una figura codiciada por marcas internacionales. Louis Vuitton, Carolina Herrera y distintas firmas brasileñas de cosmética y beachwear.



Entre las nuevas generaciones aparece Inés García Santos (21), vinculada sentimentalmente a Lamine Yamal. La juventud de ambos sintetiza el nuevo paradigma: el de las relaciones que nacen bajo exposición inmediata, fandoms digitales y vigilancia constante de redes sociales. Yamal, con apenas 18 años, ya protagoniza campañas globales. Su entorno sentimental automáticamente se vuelve parte de la conversación pública.



También genera atención Ashlyn Castro (28), relacionada con Jude Bellingham. Modelo e influencer estadounidense, su aparición junto al mediocampista inglés disparó búsquedas, tendencias y especulaciones en redes sociales. En el fútbol contemporáneo, la vida privada dejó de ser privada: cada romance se convierte en contenido de alto valor comercial.



Entre las argentinas que mejor entendieron esa dinámica aparece Agustina Gandolfo (30). La mendocina, esposa de Lautaro Martínez, desarrolló un perfil empresarial sólido vinculado a la gastronomía saludable y al bienestar. Instalada desde hace años en Italia, construyó una identidad elegante y sofisticada que combina maternidad, fitness y negocios propios. Su imagen, más clásica y refinada, funciona además como complemento ideal del perfil sobrio del capitán del Inter. Gandolfo también consolidó una presencia digital asociada a la vida familiar premium, el entrenamiento y la alimentación saludable, segmentos particularmente atractivos para las marcas europeas.



Valentina Cervantes (26), pareja de Enzo Fernández, representa quizá el fenómeno más cercano al gran público argentino. Dueña de un carisma natural que explotó televisivamente tras su paso por “MasterChef Celebrity”, Valentina transformó la popularidad futbolera en una plataforma comercial concreta. Junto a Enzo lanzó emprendimientos familiares y negocios propios mientras consolidaba una comunidad digital en crecimiento. Su estilo fresco, descontracturado y accesible la volvió especialmente atractiva para audiencias jóvenes que encuentran en ella una versión más cercana y cotidiana del universo glamoroso que rodea al fútbol europeo.



El Mundial 2026 será el más consumido de la historia en términos audiovisuales. Y dentro de esa maquinaria gigantesca, estas mujeres no convertirán goles decisivos ni levantarán la Copa, pero dominarán las áreas de la moda y la construcción de una imagen global. Y jugarán su propio campeonato l