Negocio Martín Fierro: la reinvención de APTRA

La imagen fue impactante. En una misma gala, Susana Giménez, Mirtha Legrand, Luis Brandoni, Guillermo Francella, Leonardo Sbaraglia, Graciela Borges, Nancy Dupláa y Norman Briski, entre muchísimos otros artistas, celebrando juntos el Martín Fierro al cine. Y si bien el premio pasó a un segundo plano frente al fervor político que cada uno mostró en sus respectivos discursos de agradecimiento, el gran ganador de la noche fue Luis Ventura, el actual presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que en menos de diez años, convirtió a un devaluado y menospreciado galardón, en el reconocimiento más icónico de la cultura popular argentina.

“Fue un absoluto acierto lo del cine pero no tenía ninguna duda que iba a suceder eso” admite Ventura ante NOTICIAS. “Entendí que lo que necesitaban nuestros artistas era un micrófono y una pantalla para que hablen. El premio al cine y las series englobaron a todos y se expresaron con absoluta libertad e igualdad. Los actores contaron su realidad cotidiana frente a millones de argentinos. Si uno ve el noticiero, la gente en la calle está puteando todo el tiempo, entonces por qué no lo iban a hacer ellos”.

Renovación

En los últimos años, APTRA cambió rotundamente su imagen. Y eso se debe a la reinvención que hizo el propio Ventura de la entidad. Muchos lo acusaron de frivolizar la estatuilla con premios insignificantes a la televisión por cable, streaming y moda, pero lo cierto es que forjó una marca que hoy es solicitada desde varios puntos de la región, con transmisiones disputadas por los canales más importantes de Argentina como Telefe, El Trece y América.

Luis Ventura asumió la presidencia de APTRA en diciembre de 2015 luego de unos comicios que le dieron 33 votos a su agrupación, 26 a su principal opositor Jorge Lafauci y apenas 22 a la lista oficialista de Carlos Sciacaluga. En tal sufragio, votaron 81 de los 87 miembros habilitados. Con el paso del tiempo, lo impensado, cumplió con las promesas de campaña que era desdoblar los premios en televisión y radio, abrir el padrón a nuevos periodistas y lograr convertir el Martín Fierro en una marca.

Según su contador Horacio Albano, Ventura recibió una caja con una deuda de 22 millones de pesos, un premio alicaído que ningún canal quería transmitir y varios desertores de renombre como Lucho Avilés, Marcela Tauro y Jorge Rial. Éste último se había convertido en su principal enemigo, anunciando con anticipación los ganadores de cada rubro, como demostrando la poca claridad en la confidencialidad de sus miembros. Reconoce Ventura: “Cuando asumí me encontré con una entidad llena de problemas y deudas, con un Rial vociferante que tenía muchos adherentes que proponían hacer auditorias y no sé qué más. Me harté rápidamente de todo y les dije que iba construir de ahí en adelante con lo que tenía. No iba a investigar nada ni a buscar culpables. Esa mañana me senté en el escritorio de presidente, no sabía qué hacer, miré hacia arriba y vi una mancha de humedad. Lo primero que hice como presidente de APTRA fue pintar el techo de la oficina y arreglar algunas paredes. Así estaba todo”.

Creada por diez periodistas el 9 de junio de 1959, APTRA encontró en Manuel Ferradás Campos a su primer presidente. Ese mismo año, en el Teatro Nacional Cervantes, se realizó la primera entrega de premios a la televisión y fue Narciso Ibáñez Menta el máximo galardonado por su ciclo “Obras maestras del terror”. En 1960, otro de los grandes premiados fue Tato Bores por su labor cómica en la pantalla chica.

En los años sucesivos, hasta llegar a los 2010, APTRA fue ganando socios pero su principal su balance deficitario era por la ineficiente comercialización de la transmisión de la entrega de los premios y la obra social de sus asociados que dejaba en rojo las arcas de la entidad. Hoy el marketing es otro, en la sede se dan cursos de teatro, locución y periodismo, una de las oficinas de la sede de Saavedra 250, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se alquila a Radio TU y otras, para eventos especiales, mientras esperan que salga la habilitación municipal para inaugurar el teatro para 150 espectadores que construyeron en el subsuelo del inmueble. A viva voz, Ventura alardea que su balance fiscal del año 2023 dio un superávit de 78 millones de pesos, incluso cuando le paga a Galeno la friolera cifra de 22 millones mensuales por la prepaga de sus socios más antiguos, como por ejemplo Luis Pedro Toni, quien a sus 90 años sigue siendo un socio activo.

Escuderos

Gabriela Bentolila, reconocida periodista del portal "Primicias Ya", comenta: “Entré en la gestión de Luis Ventura porque cuando asumió la presidencia abrió el padrón para renovar un poco las caras. La mayoría eran miembros grandes y quería llegar a las nuevas generaciones de periodistas”. A su vez, desmitifica un recurrente mito urbano: “Nunca me llegó una propuesta indecorosa o un sobre. El beneficio de ser socio de APTRA es el prestigio que te da en el medio. Un periodista es su nombre y apellido y APTRA es una referencia inmediata. Muchos critican y denostan el premio pero cuando lo tienen en sus manos, agradecen y celebran su profesión”. Muestra de este amor odio que despierta el Martín Fierro, es el ejemplo de Carolina "Pampita" Ardohain, quien el año pasado ganó al Mejor Jurado por el programa “Bailando” y como el premio se lo había quedado Ángel de Brito, le pidió personalmente a la institución que le hagan una réplica de la estatuilla porque quería tenerla en su casa. El costo de la misma lo pagó la misma modelo.

Muchos son los periodistas, influencers y mediáticos que quieren ingresar a APTRA por el prestigio que les ofrece. Actualmente son 96 socios que pagan una simbólica cuota mensual de mil pesos. Guido Zaffora, panelista de “Intrusos”, confiesa: “No soy de APTRA porque lleva mucho tiempo y conlleva una gran responsabilidad. No es ir solo a las galas a estar con las estrellas y sacarse fotos, sino ver los programas de televisión, escuchar radio, saber detalle por detalle quién hace cada programa. Luis me ofreció una vez y le agradecí pero por una cuestión de tiempo, rechacé la propuesta”.

Néstor Gutiérrez Mónaco alias “El Popu” es uno de los socios más antiguos de la institución, con fecha de ingreso en 1990. El periodista de Diario Popular revela: “El gran logro de Luis fue desdoblar el premio en radio y televisión. Porque generó dos grandes eventos anuales para comercializar. Después le agregó el Martín Fierro digital, el de la moda y el de Miami, que se vuelve a hacer ahora el 22 de noviembre nuevamente en Estados Unidos. Lo que vivo ahora en APTRA no lo viví en la presidencia de José de Thomas, Francisco Loiácono y Carlos Sciacaluga”.

Fuego amigo

Sin embargo no todas son buenas noticias para Ventura en el último tiempo. Más allá de sus problemas personales de público conocimiento, al presidente de APTRA se le asoman dos enemigos en el horizonte. Uno es Marcelo Polino quien adelantó que iba a pelear la presidencia en las próximas elecciones junto a Facundo Ventura, el hijo del propio Luis. La dupla presidencial ya está en marcha y en cada ofensiva va ganando adeptos. Otro revés que sufrió el conductor de “Secretos Verdaderos” fue la estrepitosa derrota hace unas semanas cuando se postuló también a presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, con un contundente 176 a 92 votos a favor del oficialismo de Roberto Gerbasi. Según cercanos a Ventura, su idea era hacer lo mismo que hizo con APTRA pero con su otra pasión que es el fútbol, potenciar y convertir el premio Olimpia de Plata en la versión argentina del Balón de Oro. Por lo tanto no habría que descartar un posible Martín Fierro al deporte, como ya viene estudiando el mismo premio al teatro y a la música. Ventura lo aclara en primera persona: “Yo quiero hacer una marca del Martín Fierro, con locales, por ejemplo uno en el Paseo La Plaza donde se vendan merchandising, remeras, llaveros y estatuillas. Hay una bodega mendocina que quiere hacer el vino MF con la botella en forma de estatuilla y lo estoy pensando”.

Otra de las socias estrellas de APTRA es Pilar Smith, actual conductora de "Gossip" (Net TV), quien no deja de admirar el trabajo de su colega, con el sueño de continuar su legado una vez que el presidente de un paso al costado: “Yo ingresé a APTRA por Luis y por lo que dicen mis colegas hay una mejora notable en comparación a las gestiones anteriores. Lo que se expandió el premio y lo que está creciendo fue notorio. Luis le está dando un marcado reconocimiento a nivel mundial y muestra de ello fue el premio que se realizó hace unos años en Miami. Me gustaría seguir sus pasos. Ya hablé con Carlos Monti y nos gustaría presentarnos como fórmula. Creo que sería un paso hacia delante que la Asociación tenga una presidente mujer”.

Sobre la posibilidad de una entrega de premios en Europa, Ventura cierra: “Me llamó un importante empresario que quiere hacer algo en España. Me propuso a Antonio Banderas para conducirlo. Si me aseguran a Banderas, cruzo el Atlántico nadando para cerrar el contrato. La idea es hacer algo hispanoamericano. Difícil pero no imposible”.