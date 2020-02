Para el presidente de los hoteleros de Pinamar, la ciudad está "barata" pero falta consumo

Termina enero, un mes récord para el turismo local. Empujado por la devaluación y el impuesto del 30% al dólar, Pinamar explotó de gente y logró fines de semana con ocupación de casi el 100%. Pedro Marinovich, el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Pinamar, y dueño de la hosteria Dalmacia, analiza el fenómeno y asegura que el desafío es lograr transformar a la ciudad costera en un atractivo para invierno y para fuera de la temporada. También asegura que, aunque esta fue la mejor temporada en ocupación del último lustro, y que Pinamar está “barata”, el consumo no lo refleja.

Marinovich: Fue una temporada positiva en cantidad de gente, que obviamente fue ayudada por las medidas económicas que tomó el gobierno nacional.

Noticias: ¿Se puede mantener este nivel de concurrencia en Pinamar sin el cepo?

Marinovich: Yo no creo, creo que Pinamar tiene que hacer primero una política turística y mantenerla durante un tiempo, más allá de quién gobierne. Si dependés de las medidas económicas para que una ciudad turística trabaje, estás complicado. Pero bueno, la ocupación de esta temporada tuvo muy buenos niveles, llegando los fines de semana a un 100 %.

Noticias: ¿Se nota en las cuentas esa ocupación?

Marinovich: La crisis que vive el sector lleva más de cinco o seis años de malas temporadas, y esto no es sólo Pinamar sino que incluye a gran parte de la costa bonaerense. Un verano no va a hacer que todo cambie, pero sí es un bálsamo a nivel empresario, pyme, sirve para saldar deudas.

Noticias: ¿Es la mejor temporada de los últimos cinco años?

Marinovich: Hay que ver en marzo, cuando pase el verano, cruzar la ocupación con el consumo. En el consumo no creo que haya sido la mejor temporada. En el contexto de un país en crisis, es cuando más necesitás salir de tu lugar para tener un descanso, tener un poco de aire, pero en cuanto al consumo no se nota acá. La gente se cuida el bolsillo y eso que creo que Pinamar está barato, creo que no nos enloquecimos con los precios. En el año hubo mucha capacitación, charlas, para evitar encarecer todo, y la misma crisis hizo que nos tengamos que ordenar con los precios. Todos estamos debajo de la línea de la inflación con los precios, muy abajo.

Noticias: ¿No es un riesgo dejar los precios debajo de la línea de la inflación?

Marinovich: Es así. Yo llevo 50 años asumiendo estos riesgos. Cuando vos te sentás como la Cámara de Córdoba o de Salta, y le explicás que tenés que bancar un negocio y hacer una inversión millonaria para trabajar sólo dos meses, no lo pueden creer. La costa siempre fue así, alta rentabilidad dos meses y después a aguantar todo el año. Pero ese tipo de negocios tiene que cambiar, hay que tratar de atraer público en invierno, fuera de temporada.

Noticias: ¿Qué le falta a Pinamar para lograr eso?

Marinovich: Organización, proyecto, concientización turística. Todo Pinamar vive del turismo, y desde que empezó esta crisis se nota como pega en el resto de la ciudad. El rol de la intendencia no está claro en este sentido. Festejo el orden que se le ha dado, algo que ha hecho toda la política local, han hecho obras interesantes, pero no veo políticas turísticas a largo plazo consensuadas con todas las instituciones. Ese es nuestro desafío: hacer que nuestros turistas tengan deseos de venir en invierno o fuera de temporada. Y que los turistas vuelvan a elegir Pinamar.