Quiénes están detrás de las protestas de la Policía Bonaerense

Si algo caracteriza al conflicto que se desató en la Policía Bonaerense es su atomización: los levantamientos se produjeron en distintas ciudades de la Provincia y no hay una única persona que hoy esté hablando en nombre de los uniformados. Las organizaciones policiales afirman no haber convocado a las manifestaciones pero sí respaldarlas y señalan a las redes sociales cómo el espacio donde se gestaron las protestas. No es casual: todos recuerdan el conflicto del 2013 como el principal antecedente y aseguran que las consecuencias de aquel reclamo fueron persecuciones y apartamientos.

La cuenta de Facebook “Policía reclamando” tiene 60 mil seguidores y actualiza minuto a minuto las protestas en todo el territorio bonaerense. A pesar de que la información es pública, las manifestaciones aparecieron de forma sorpresiva. Desde el Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA) como desde el Movimiento Policial Democrático (MPD), dos de las tantas organizaciones que pretenden representar a los uniformados, dicen desconocer quién está detrás de estas cuentas aunque insisten en la legitimidad del reclamo.

No son las únicas. Alrededor de la Bonaerense existen diferentes agrupaciones con mayor o menor aceptación que piden, desde hace años, que la fuerza se sindicalice. De hecho, en el reclamo del 2013 organizaron el reclamo salarial que fue masivo y se concentró en La Plata. En aquel entonces, la administración de Daniel Scioli lo desarticuló al firmar un decreto que autorizó aumentos salariales.

Hoy los policías exigen lo mismo. A pesar de que circulan todo tipo de versiones acerca de cuál es la razón de fondo del reclamo, quienes hablan con los medios insisten en subrayar que se trata nada más y nada menos que de un reclamo gremial. “La Policía tiene un atraso salarial desde la gestión anterior y ahora soporta la pandemia. Anuncian una inversión de 10 mil millones en seguridad porque usurpan terrenos, por la inseguridad, por los equipos ¿Y nuestro bolsillo?”, dice Nicolás Masi de SIPOBA. “Si te ponés a hilar fino, lo provocaron ellos al conflicto”, agrega.

Para Masi, es necesario que la Provincia cree una mesa de diálogo para discutir salarios “como tienen lugares como Río Negro o Santa Cruz”. Su organización fue una de las que ya puso a disposición de las autoridades un petitorio que reclama $60 mil de bolsillo para cada oficial.

Desde el MPD, Esteban Arriada coincide con la lectura de Masi y asegura que “esto se termina cuando se firme el decreto y los anuncios tengan algo concreto. A diferencia del 2013, cuando hubo un reclamo que empezó y fue avanzando, ahora se aceptó el reclamo que hizo Almirante Brown. No hay grandes ambiciones. Si bien hablamos de casi 100 mil efectivos, se piden condiciones de trabajo”.

Tanto Masi como Arriada descartan que haya una “mano negra” detrás de las protestas aunque dicen que se dieron todas las circunstancias para que el conflicto escalara. De hecho, desde la cuenta “Policía reclamando” no es la primera vez que se hacen llamamientos de este tipo. Sin embargo, la crisis económica y la pandemia agravaron la situación.

“El conflicto se incrementa y se atomiza principalmente en los comandos y en las policías locales. Y se están plegando cada vez más jefes”, relata Arriada. Masi coincide: “Los de abajo le están pidiendo a los jefes que se sumen. Los jefes están a tres o cinco años de irse a la casa, ¿cómo no van a acompañar? Además, hay algo que se ve en la diaria: quizás uno puede ascnder porque un subalterno lo salvó de que le dieran un tiro y eso en situaciones como hoy se nota”, agregó.

En redes sociales circulan cada vez más imágenes y la protesta policial ya es, en los hechos, un paro. El gobernador Axel Kicillof ya anunció que entre el jueves y viernes se darán a conocer los aumentos y entre los policías que hablan en los medios tienen diferentes visiones acerca del ministro de Seguridad Sergio Berni y su rol en este conflicto. De quien se tiene pocas noticias es del jefe de la Policía Bonaerense, el comisario general Daniel García.

