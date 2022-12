¿Puede Argentina ganar el Oscar?

Luego de haber ganado el Mundial de Fútbol en Qatar, la pre nominación de “Argentina, 1985” a los Premios Oscar despierta la idea de que la alegría pueda repetirse, esta vez, en el campo del séptimo arte. El productor de la película, Axel Kuschevatzky, confirmó que el film, que retrata los días del Juicio a la Junta Militar luego de la vuelta de la democracia, entró en la lista de quince películas prenominadas al Oscar como Mejor Película Internacional. Si bien es cierto que aun no se confirma la selección definitiva para competir por la estatuilla, la noticia bastó para que el público argentino se entusiasmara con la idea de la posibilidad de ganar el Oscar. En la historia de la cinematografía nacional ya hay dos ejemplos: “La historia oficial” (1985), y la más reciente, “El secreto de sus ojos” (2009), quien también tuvo Ricardo Darín como protagonista. Hay otra constante: ambas películas cuentan momentos oscuros de la historia del país. ¿Alcanzarán estas coincidencias para repetir el milagro?

Aunque Argentina, junto con México, cuenta con el galardón de ser el único país de Latinoamérica en haber ganado la estatuilla dorada, ha tenido varias nominaciones como Mejor Película Internacional y solo ha conseguido ganar dos veces. La primera fue en 1974 con “La Tregua”, de Sergio Renán, basada en la novela homónima del escritor uruguayo Mario Benedetti.

A esa nominación le siguió “Camila”, (1984) de María Luisa Bemberg, recién diez años después. Basada en la trágica historia de amor entre Camila Ó Gorman y Ladislao Gutierrez en tiempos del duro gobierno de Juan Manuel de Rosas, la película quedó como un ícono del cine de época y de la vuelta de la democracia en Argentina, no logró hacerse con la estatuilla, como sí lo haría “La historia oficial” un año después.

Para que Argentina volviera a competir en la categoría se debió esperar trece años, y aquella nominación no estuvo exenta de polémicas. “Tango”, (1998) la película del reconocido director Carlos Saura. El film era una sucesión de cuadros del popular baile argentino unidas por una historia como hilo conductor. Pero su nominación suscitó un debate: si bien la mayoría de la producción era argentina, Saura era español. Así y todo, la película logró competir en la terna, pero no obtuvo la tan deseada estatuilla.

Tres años después, y antes de su consagración con “El secreto de sus ojos”; el director Juan José Campanella logró competir con otra de sus recordadas películas: “El hijo de la novia”, quien tenía coincidía con las anteriores ganadoras en un hecho no menor: los actores Norma Alejandro y Héctor Alterio ya habían protagonizado “La historia oficial” y, aunque aún no lo sabía, Ricardo Darín encabezaría el elenco de “El secreto de sus ojos” más tarde, y también de “Argentina 1985”. El film no ganó, pero se volvió una película entrañable.

La última nominación de una película argentina que no ganó el Oscar fue en 2014, con el suceso “Relatos Salvajes”, la película de Damián Szifrón que batió un récord de asistencia del público histórico: más de 3,4 millones de espectadores asistieron a las salas para observar una sucesión de historias que mostraban personajes al borde de estallar en su violencia contenida. En esta oportunidad, el elenco también contaba con Ricardo Darín, quien interpretó a un personaje que incluso trascendió a la película en si: “Bombita”, un hombre que harto de los manoseos burocráticos un día decide hacer algo inesperado.

Tras siete nominaciones en cuarenta años, es cierto que no será fácil volver a lograr el milagro. Sin embargo, “Argentina 1985” es una película que ha generado gran revuelo social en su retrato sobre uno de los episodios más importantes de la historia reciente del país, logrando que más de un millón de espectadores la vieran en las salas de cine y otros tantos a través de la plataforma de streaming Amazon, siendo la película argentina más vista del año. Además de Darín cuenta con las actuaciones de actores como Norman Briski, Alejandra Fletcher y Peter Lanzani, y ya fue nominada para representar al país en los Premios Goya y en los Globos de Oro.

Esta podría ser una nueva oportunidad del cine argentino por lanzarse sobre el máximo galardón de la industria. Y aunque es cierto que solo ganó dos veces, no es menos cierto que, como dice una canción que no para de sonar, tal vez se pueda “ganar la tercera”.