Quiénes eran los famosos elegidos por Kicillof para darles la Sputnik V

El anuncio televisivo de Moria Casán proclamando que se vacunaría dejó de ser solo un titular de espectáculos y abrió una polémica. Es que la diva confesó que el gobierno de Axel Kicillof la había invitado a aplicarse la Sputnik-V, facilitándole la gestión burocrática. Frente al faltante de vacunas, aparecieron dudas sobre cómo se manejaba la distribución de las dosis. Desde la Provincia de Buenos Aires aseguraron que habían suspendido la campaña de vacunación de famosos que estaban planificando y desmintieron a la vedette.

El plan "vacunar famosos"

Para incentivar la vacunación, la Provincia de Buenos Aires decidió destinar 100 dosis para celebridades bonaerenses que pertenezcan a los grupos que tienen prioridad para recibir la vacuna: mayores de 60 años o con enfermedades preexistentes.

Además de Moria Casán, la lista iba a completarse con otras personalidades cercanas a la cultura. Según fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia le ofrecerían participar a Víctor Hugo Morales, Teresa Parodi, Horacio González y Verónica Llinás, entre otros.

“Serían unos más dentro de los grupos de riesgo, solo que nosotros los difundiríamos, lo haríamos más notorio para poder generar más confianza en la vacuna”, explican a NOTICIAS desde esa cartera.

“Ellos están en el grupo de riesgo, sólo que daríamos sus nombres”, señalaron desde la Provincia.

Pero los dichos de Casán llegaron en un momento en el que todavía faltan vacunas para sectores prioritarios, como el personal de salud, y muchos mostraron su disconformidad.

“Llamar a los famosos cuando se sabe que no hay disponibilidad de vacunas en este momento, hasta que no lleguen las futuras remesas, me parece que es absurdo. Esto genera expectativas irreales y es contraproducente. Tiene que haber cierto timing entre lo que sería la propaganda y el momento en que empieza la campaña de vacunación”, señala a NOTICIAS Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud nacional.

Aunque desde la Provincia insisten en que la iniciativa se postergó porque llegaron menos dosis, aunque ya se habían contactado con varios famosos para llevar adelante la idea.

“Los que se eligieron fueron algunos que se ofrecieron y otros que escuchamos que estaban dispuestos a vacunarse, y los llamamos y aceptaron. Pero no le gestionamos el turno a nadie: la única diferencia es que les preguntamos si podíamos ir con ellos a sacarles fotos y a que promocionen la vacuna”, afirman desde el Ministerio de Salud bonaerense.

Enojada con la suspensión de su vacunación, Casán hizo un fuerte descargo en redes contra el gobierno provincial. Ahora, su inmunización quedará en stand-by junto a la de otros famosos y ciudadanos de a pie que tienen que esperar la llegada de más vacunas.