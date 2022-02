Quiénes son los tiktokers de temporada

La costa atlántica, y en especial Pinamar, es la nueva meca veraniega de los creadores de contenidos, esos jóvenes que aparecen en TikTok y también Youtube y atraen a adolescentes y chicos fuera de los medios convencionales. La red social china explotó en medio de la pandemia y generó millones de seguidores para los que vieron en ella una oportunidad para hacerse famosos. Ahora, la segunda quincena de febrero reunió en un viaje a cinco influencers: Lucas Dalto (19), reconocido youtuber que enseña programación gratis; Mariana Taurozzi (17), más conocida como Taurozzi en Tik Tok, donde la siguen casi cinco millones de personas; Benjamín Calero (20), quien usa Youtube y Tik Tok para hacer humor; sumados a Franco Depas (20) y Blas Torres (17) –Blass en su perfil–, que también se destacan en la red donde abundan los videos de humor y bailes.

NOTICIAS: ¿Por qué decidieron venir todos juntos a Pinamar?

Lucas Dalto: Es como el centro de creadores de contenido. La costa en estas fechas es adonde van todos a juntarse y crear contenido, eso sirve un montón. El año pasado muchos vinieron y explotaron en seguidores porque todo el mundo empezó a ver que estaban en grupo, fue como un ambiente farandulero pero de redes. Eso hizo que toda la gente que quizás ya te conoce te empiece a seguir. Por ejemplo, tres de nosotros tienen casi 5 millones de seguidores en Tik Tok y hay mucha más gente que los conoce pero no los sigue. Esto de verlos con otros creadores hace que los terminen de conocer y los sigan.

NOTICIAS: ¿Por qué red social arrancó cada uno?

Mariana Taurozzi: En mi caso, empecé con Tik Tok en marzo del 2020. Cuando estábamos encerrados se me ocurrían muchas ideas y tenía más tiempo para armar todo. Arranqué muy despacio, después innové con el contenido, empecé a usar mi voz para hacer sketches y cosas de humor, eso me dio mucho crecimiento. A fines de 2020 se me ocurrió hacer consejos de amor y con eso aumenté 2 millones de seguidores en un mes.

Benjamín Calero: A mí me encanta Youtube, amo esa red, donde arranqué hace dos años. Por ahí hago comedia, todo lo que sea con humor.

Blas Torres: Hoy me centro más en Tik Tok, donde no tengo un contenido fijo, pero me gustaría meterme como Benja y Dalto en Youtube, para hacer videologs o humor.

NOTICIAS: ¿La pandemia les dio una gran chance a los que usan Tik Tok?

Franco Depas: Todos arrancamos más o menos en la pandemia, que fue que cuando explotó todo, lo agarramos justo en su auge. La posta es que en cuarentena grabamos como cuatro videos por día y ahora la verdad nos da tremenda fiaca hacer eso (risas).

Blas Torres: Es un tema de constancia, a veces no tenés ganas de grabar y lo terminás haciendo igual.

Mariana Taurozzi: Yo terminé la escuela el año pasado y voy a seguir estudiando, pero igualmente me parece importante seguir en las redes. No es algo que se puede dejar esperando, es algo que tenés que seguir y ser constante, yo hoy hago dos videos por día, que me llevan cada uno por lo menos media hora.

NOTICIAS: ¿Es un hobby o ya es un negocio?

Mariana Taurozzi: Las dos cosas. Ya hoy en día lo vemos como un negocio, trabajamos para eso, pero aun así intento verlo como un hobby, meterlo dentro de mi rutina.

Lucas Dalto: Hasta el hobby más hermoso que existe, si lo hacés repetidas veces y es una obligación, deja de gustarte.

Franco Depas: A mí me chupa todo un huevo, yo lo veo más por el negocio, ja.

Mariana Taurozzi: Fran es más nuestro manager, él nos trae negocios.

Franco Depas: Y soy influencer también, eh, tengo 20 años y me vine solo de Córdoba a Buenos Aires en el 2021 porque ahí esté toda la movida.

NOTICIAS: Algunos se dedican más a Youtube y otros a Tik Tok, ¿piensan contenidos juntos?

Lucas Dalto: Son públicos diferentes, en Tik Tok podés tener 1 millón de visitas y después solo 50. En cambio con Youtube tenés una estabilidad más prolonganda, podés crear contenido donde un video tiene 150 mil y después 100 mil, pero nunca 50. En cambio, en Tik Tok es más común una inestabilidad, es un algoritmo diferente.

Benjamín Calero: En realidad a Pinamar vine ya con contenido hecho, pero algún videolog seguro voy a grabar con los chicos.

NOTICIAS: ¿Cómo se negocia con las marcas o agencias de marketing?

Blas Torres: Yo estoy con una agencia de marketing que también trabaja con Benja, que nos conecta con las marcas, ellos se quedan con un porcentaje por eso.

Mariana Taurozzi: No tengo exclusividad con ninguna agencia, suelo manejarme con las marcas por mi cuenta. O con alguna agencia que saca un 30 por ciento, pero no tengo nada que me quite mi libertad de trabajar con quien yo quiera.

Son jóvenes, tiktokers y youtubers. Y saben transformar su hobby en negocio.