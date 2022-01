El último verano de José Luis Cabezas

El 25 de enero de 1997 quedó grabado en la memoria argentina como la fecha del crimen de José Luis Cabezas. El fotógrafo de NOTICIAS había llegado a principios de mes a Pinamar, junto al periodista Gabriel Michi, para cubrir -como tantas otras veces- la temporada de verano. El objetivo de máxima de aquel año era conseguir un reportaje a fondo con Alfredo Yabrán. Sin embargo, en paralelo a esa búsqueda, el equipo produjo más de una decena de artículos que, 25 años después, resultan ser una síntesis del clima de aquella época.

Cabezas y Michi habían montado su oficina en el Hotel Victoria, ubicado en Jorge Bunge al 700. En el documental que acaba de presentar el periodista por el aniversario del asesinato, se conocieron filmaciones caseras que muestran cuál era el clima de trabajo: caminatas por la playa en búsqueda de personajes y recorridas en auto haciendo bromas con la complicidad de quien era la pareja del fotógrafo, María Cristina Robledo. Nadie se podía imaginar que, mientras producían las notas, ya se había organizado un operativo criminal.

“Nos rastrearon y nos siguieron. Eso lo supimos después, durante la investigación judicial. Un día estábamos yendo a buscar al comisario de Pinamar, Alberto 'La Liebre' Gómez. Lo queríamos entrevistar por una ola de robos. No sabíamos que atrás venían siguiéndonos ‘Los Horneros’, que chocaron contra el auto de una chica que después declaró en la causa. Iba manejando Gustavo Prellezo y fue Aníbal Luna, otro de los condenados, el que avisó que estábamos ahí. Nos habían marcado”, recuerda Michi.

Enero de 1997: la cobertura

Yabrán era el gran personaje de la temporada. El verano anterior Cabezas le había sacado la emblemática foto que se convirtió en la tapa de NOTICIAS -y por la que terminó pagando con su vida-, pero el equipo pretendía profundizar sobre las nuevas inversiones del empresario en la costa.

Durante semanas, Michi y Cabezas hicieron guardia frente a su casa y conversaron con personas del entorno de Yabrán para poder conseguir una entrevista. En paralelo, produjeron un artículo sobre su último gran proyecto: en la primera semana de ese año se inauguró el primer hotel 5 estrellas del balneario, Arapacis, una construcción de 8 mil metros cuadrados con vista al mar que se levantó en tan solo 9 meses con más de 300 obreros trabajando a doble turno. En el artículo narraron, además, la pretenciosa ambición de Yabrán de construir un puerto, una ciudad satélite de Pinamar -que se iba a ubicar 1500 metros al norte-, y el desarrollo del hotel Terrazas al Golf.

El intendente pinamarense de aquel momento, Blas Altieri, era un gran amigo del empresario y quien, según contó en una entrevista con NOTICIAS, ofició de mediador entre Yabrán y los sectores que tenían interés en el desarrollo inmobiliario del balneario. En el reportaje, el equipo le preguntó acerca de las sospechas sobre el origen de la fortuna del empresario: “No me como ese cuento de la plata fácil. Porque cuando se gana plata fácil nadie discute los intereses. Y Alfredo Yabrán discute todo. ¡Y demasiado! Es muy duro”, fue su respuesta.

Otra de las notas importantes de aquella temporada fue una entrevista a Alberto Pierri, quien en aquel momento era el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. “Hacía mucho tiempo que no le daba entrevistas a NOTICIAS porque tenía un conflicto muy fuerte con la revista. Me acuerdo que cuando José Luis le estaba haciendo las fotos yo le hice un chiste y le dije que él iba a ser el personaje de tapa. Pierri se enojó porque, en general, quien salía en tapa no quedaba bien parado y tiró la silla en la que estaba posando. Le dije que era un chiste, pero José Luis casi me mata porque la interrupción fue en plena sesión fotográfica”, recuerda Michi.

El verano permite que la prensa pueda fotografiar a personajes poderosos en contextos informales. En ese mes, Cabezas logró capturar a Eduardo Duhalde en medio de un partido de fútbol con otros dirigentes provinciales de la talla de Carlos Ruckauf. La nota se tituló “En toda la cancha” y contó cómo era el armado nacional que tenía en mente para las elecciones del ‘99.

Enero del ‘97 fue la primera vez que el filósofo Mario Bunge pisaba Pinamar, a pesar de ser el sobrino del fundador del balneario. La cámara lo registró al lado del mar y la imagen salió con una nota en la que declaró: “Los lugares que favorecen el ocio creador son aquellos donde no hay mucha vida social”, declaró el intelectual.

Pinamar, como sucede todavía hoy, congrega a personajes poderosos e influyentes con figuras del mundo de la farándula. Una de las entrevistas de la sección Personajes fue a Natalia Graciano, quien recién comenzaba su carrera como modelo y quería incursionar como empresaria en el sector de la publicidad. Un número después, con una sesión de fotos en las vías de un tren, Cabezas retrató a una de las modelos del momento: Natalia Rackiewicz, cuya fama explotó luego de protagonizar el comercial de una marca de autos. Graciela Borges fue otra de las celebridades que aquel año fue capturada por el fotógrafo junto a su hermano, Marcelo.

Y no solo se hicieron artículos sobre personajes. En la sección Aventuras se publicó una serie fotográfica de Cabezas sobre una de las tendencias de aquella temporada: los desafíos con camionetas 4x4 en las dunas del norte de Pinamar, más allá de "La Frotera" y "Romario".

En la última edición de NOTICIAS antes del crimen de Cabezas -que salió a la calle el mismo día que lo mataron- hubo una nota que Michi recuerda que se publicó con el título “Sueños robados”. Aquel verano se produjo una ola de robos en las casas que alquilaban políticos y famosos. “Me acuerdo que hablábamos de las bandas conformadas por policías y delincuentes, como la que después mató a José Luis. Revisando el archivo, pensé en los sueños que le robaron a él”, cuenta hoy el periodista.

Las imágenes más tristes de aquel verano son, sin dudas, las que retrataron al propio Cabezas en el cumpleaños del empresario Oscar Andreani. En las fotografìas se lo ve divertido y, como era habitual, con su cámara encima. Michi se había ido más temprano del festejo. Al otro día era su cumpleaños y llegaban unos amigos de Buenos Aires. Cabezas quiso quedarse un rato más. Prellezo, cuando lo detuvieron, confesó que la situación "se les fue de las manos", pero que si la banda hubiera encontrado también al periodista, los dos "iban a ser boleta".

Arapacis, uno de los desarrollos de Alfredo Yabrán en Pinamar, se inauguró en la primera semana de enero de 1997. Fue el primer hotel 5 estrellas del balneario.

Blas Altieri era el intendente de Pinamar cuando sucedió el asesinato de José Luis Cabezas. Como amigo de Yabrán fue el mediador entre el empresario y los grupos que tenían intereses en desarrollar el sector inmobiliario en el balneario.

Natalia Graciano recién comenzaba su carrera como modelo y quería incursionar como empresaria en el sector de la publicidad.

En aquel verano, Alberto Pierri era el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Los desafíos con camionetas 4x4 en las dunas del norte de Pinamar, más allá de "La Frotera" y "Romario" fueron una de las tendencias del verano del '97.

Aquella fue la primera vez que Mario Bunge pisaba Pinamar a pesar de ser sobrino de los fundadores del balneario.

Natalia Rackiewicz se convirtió en una de las caras del verano luego de protagonizar el comercial de una marca de autos.

Eduardo Duhalde en medio de un partido de fútbol. La nota se tituló “En toda la cancha” y contó cómo era el armado nacional que tenía en mente para el ‘99.

Graciela Borges retratada junto a su hermano, Marcelo.

Horas antes del asesinato, José Luis Cabezas fue fotografiado divertido en la fiesta de cumpleaños de Oscar Andreani.