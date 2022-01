Rosario narco: habla el fiscal amenazado

“A veces nos preguntan cómo hacemos para seguir”. Matías Edery está acostumbrado a una consulta recurrente. ¿Cómo es vivir amenazado por narcotraficantes? ¿Vale la pena arriesgar la vida por un trabajo?

La respuesta del fiscal de Rosario, adjunto en la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, busca argumentos en el profesionalismo, las convicciones personales y hasta en la retribución económica. “Hacemos lo que nos apasiona y tenemos un buen sueldo”, responde el fiscal ante la enésima consulta del mismo tenor, realizada por NOTICIAS.

La última señal de alerta ocurrió el sábado 22 de enero, cuando Lorena Verdún, ex mujer de Claudio Ariel “Pájaro” Cantero, el extinto fundador de la temible banda “Los Monos”, le advirtió que no se iba a olvidar de su detención y la de su hijo, Uriel Luciano Cantero, y que las cosas no terminarían allí.

“Lucho”, signado como el heredero que refundó a la banda, había sacudido las redes sociales ostentando su armamento en la Navidad del 2021. El fiscal actuó, pero su intervención le valió una perturbadora amenaza.

“Viniendo de una persona a la que le acabábamos de secuestrar 24 armas de guerra, es para preocuparse”, declaró acto seguido el fiscal Edery, en la audiencia en la que los integrantes del clan Cantero terminaron imputados con prisión preventiva.

Esa preocupación, sin embargo, llega a convertirse en un gaje del oficio para Edery, que desde hace tres años convive con custodia permanente, eligiendo libros en casa antes que reuniones sociales en lugares abiertos.

“No es que uno puede salir todos los días porque no le puedo decir a la custodia ‘llevame a jugar al tenis’, no me parece que sea algo que tenga que hacer con custodia. Trato de usarla lo menos posible y ahí uno se queda en su casa, lee libros. Hay varias cosas para hacer en la casa”.

Noticias: ¿Afecta también a su entorno?

Edery: Con la familia siempre hay algunas tiranteces. Termina acompañando, con preocupación, cuidándose. Si usted me pregunta cuál es mi preocupación, no pasa por mí, me preocupa que le pueda pasar algo a mi familia. Para mí es el trabajo que hago y lo que tengo que hacer.

Luego del cruce con la viuda de Cantero, el teléfono de Edery sonó y del otro lado estaba el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, con expresiones de apoyo. El mismo gesto se multiplicó y llegaron muestras de solidaridad desde distintas instituciones del arco político y judicial del país.

El fiscal sin embargo lanzó una advertencia. “Hubo expresiones enérgicas y las agradecemos, el problema es que cuando llegamos a algún actor político o policial no tenemos el mismo apoyo”, advirtió. No es la primera vez que Edery denuncia “una alianza corrupta” entre el poder y los narcos. “Es eso lo que hay que desarticular”.