El delantero de la Selección Nacional de Fútbol, Rodrigo De Paul compartió una foto en sus redes con una romántica dedicatoria a su novia, la cantante Tini Stoessel, luego de la contundente victoria de la Selección Argentina de fútbol sobre Emiratos Árabes Unidos: sobre la cara externa del botín, al lado de la bandera argentina, se leyò “TTT”, referencia a uno de los hits de la cantante, “La Triple T”. Sin embargo, De Paul ya había tenido el mismo gesto con su anterior pareja, la modelo Camila Homs.

Hace unas semanas, en el programa Socios del espectáculo, el periodista Rodrigo Lussich contó que De Paul había decidido subastar los botines dedicados a la modelo, por una gran suma de dinero que sería donada a Los Piletones, la fundación de Margarita Barrientos. El empresario Omar Suárez, dueño del boliche “Cocodrilo” fue quien finalmente los compró.

Sin embargo, a pesar de que esta subasta podría leerse como una forma simbólica de dejar atrás a su ex, el presente sentimental del jugador plantea incógnitas: hay rumores de separación entre De Paul y Tini Stoessel. En los últimos días se hizo viral un fragmento de un show de la cantante en Córdoba donde en un momento pronunció unas palabras que fueron leidas por muchos fans como una referencia a su crisis: “Esta canción es para ustedes, los que venimos medio medio carne y hueso, y si en algún momento se sintieron identificados o identificadas con este canción, es para ustedes”, dijo la cantante para introducir su tema “El último beso”. En redes llamó la atención que Stoessel haya dicho “venimos” y no “vienen”.

De todos modos, poco después de que se oficializara su convocatoria al Mundial, Stoessel felicitó a De Paul en Twitter. “Estoy tan orgullosa de vos. Te felicito desde lo más profundo de mi corazón” tuiteó la cantante de “Fresa”.

estoy tan orgullosa de vos. te felicito desde lo más profundo de mi corazón🤍💙 https://t.co/lz4xVkuwdm — LaTripleT (@TiniStoessel) November 11, 2022

Por el lado de Camila Homs, hay también rumores de crisis con su actual pareja, Carlos Benvenuto. En los últimos días, miembros de la prensa interceptaron a Homs en un evento y le preguntaron por los rumores, pero a cada consulta Homs fue contundente: “No voy a responder a eso”..

Sin embargo, durante un reciente paso por LAM (América TV), Homs fue nuevamente abordada por ese tema, esta vez por el conductor Ángel de Brito, quien le preguntó por su actual relación. Al principio aseguró que estaba todo bien, pero ante las repreguntas sobre si se habían separado en algún momento, deslizó: "No sé si separados, pero como dije, no todas las parejas son color de rosa... Capaz... Ni siquiera discusión, pero, pasan cosas en la relación. No siempre son los picos altos".