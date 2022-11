L-Gante, sinónimo de éxito y causas judiciales

L-Gante es una de las jóvenes estrellas de la música popular nacional más sobresalientes de los últimos tiempos: llena estadios como el Luna Park, sus presentaciones en boliches y eventos privados superan el millón y medio de pesos, y hasta lanzó su propio vino “Tinty 420”. Pero su nombre es también sinónimo de problemas con la justicia. El más reciente: luego de su actuación del festival musical Primavera Sound, se filmó liderando una caravana de motos que hacían pruebas en la vía pública, en un suerte de homenaje al fallecido cantante de cumbia El Noba, quien murió precisamente a causa de un accidente vial por ensayar actos de destreza con su moto. Luego, compartió el video con sus más de 5 millones de seguidores. Por esto, el Director Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martinez Carignano, decidió denunciar penalmente a L-Gante por “fomentar en la vía pública pruebas de destreza con un vehículo”.

“Otra vez L-Gante es (mala) noticia, con este video. Después de la muerte del #Noba, hablamos varias veces con su manager, Maxi El Brother, y le propusimos armar un festival en memoria del pibe en el que se les diera a todos los chicos un mensaje de cuidado por la vida."Si, si, dalo por hecho". Pero nada”, contó Martínez Carignano en su cuenta de Twitter. Luego, el funcionario continuó relatando que incluso le pidió a L-Gante que grabara un mensaje público para concientizar sobre la importancia de usar casco y no hacer piruetas cuando se maneja. “Sí, ya te lo mando”, le habría dicho L-Gante, pero nunca mandó el video.

“Y ahora este "homenaje", tan fuera de lugar como reírse a carcajadas en medio de un velorio. Está perfecto que L-Gante no quiera ser ejemplo de nada. Pero es inadmisible que fomente estas conductas suicidas”, sentenció el funcionario.

Pero esta no fue la única vez que L-Gante tuvo que presentarse ante la justicia. En julio el cantante fue citado a declarar en una audiencia preliminar a un posible juicio, acusado de haber violado la cuarentena por la pandemia de Covid-19 en 2021 para dar un show en una fiesta clandestina. La pena máxima contemplada por ese delito era nada menos que dos años de prisión. Sin embargo, en septiembre el cantante fue sobreseído de la causa, luego de que su abogado, Alejandro Cipolla, alegara que el artista “solo fue contratado para trabajar” y que el encargado de la seguridad y protocolos sanitarios del lugar era quien organizaba el evento y no L-Gante.

También en febrero L-Gante fue citado a indagatoria en el marco de la causa que lo investigaba por abuso de armas y amenazas contra un vecino, de nombre Brian Aruchari, al cual el cantante acusaba de haber intentado robarle. El cantante se dirigió a increpar a Aruchari junto a un grupo de personas. En un video donde todo quedó registrado, se ve al cantante arrojando un golpe de puño contra quien él creía que le había querido robar. Además, la víctima de la agresión denunció que L-Gante tenía un arma de fuego en ese momento y que incluso le había intentado dar un susto apuntándole a la cabeza e incluso llegando a disparar un tiro. Esto último no aparece en el video, pero L-Gante quedó imputado ya que varios testimonios, seis en total, dan cuenta de que así ocurrieron los hechos. Además, fue descubierta en la escena del incidente una vaina de un arma calibre 40.



En septiembre, L-Gante también fue citado a declarar ante la justicia. Esta vez, por hechos ocurridos en diciembre de 2021: el creador de la “cumbia 420” había asistido a un evento en el Hilton para acompañar el anuncio del duelo entre el boxeador Chino Maidana y el conflictivo influencer Yao Cabrera. Pero el escándalo se desencadenó cuando el creador de “cumbia 420” se agarró a las trompadas con el representante de Cabrera y de la cantante “La Chabona”, Christian Manzanelli.

Luego del caos, el mánager contó por qué se enfureció L.Gante: “Le pregunté por qué, si es tan humilde como dice, no me responde desde hace un año cuando le pregunto su puede grabar una canción con 'La Chabona' y darle una posibilidad”. Y a partir de ahí empezó la contienda.

La situación fue registrada en un video donde quedó filmada la reacción del cantante. “Tenés miedo, pu... ¿Tenés miedo de que te rompa la boca?”, le gritó L-Gante a Manzanelli. Algunos de los allegados al cantante lograron contenerlo y lo sacaron del lugar, evitando que la pelea llegara a mayores.

“Rompió una copa y me la quiso clavar. Yo ya le mandé el video a Fernando Burlando y voy a hacer la denuncia. Lo hizo delante de todos. Había 200 personas y están todas las filmaciones. Estaba re drogado y no lo podían controlar”, agregó Manzanelli en ese momento, quien contó en septiembre que durante el proceso judicial recibió varias denuncias de L-Gante.

Pero los roces de L-Gante llegan incluso a su vida familiar: en octubre, luego de varios conflictos, su ex pareja Tamara Báez le prohibió ver a Jamaica, la hija que tienen en común. Por esto, el cantante demandó a Baez por “violencia económica, acoso, amenazas y hostigamiento”. Luego de llegar a un acuerdo en cuanto al régimen de visitas, Baez y L-Gante se enfrentaron por la cuota alimentaria, ya que la ex pareja del cantante había alegado que este no se hacía cargo del mantenimiento de Jamaica. La justicia terminó fallando a favor de la madre, estableciendo que L Gante debía entregarle a Baez casi 1 millón de pesos en concepto de cuota alimentaria. De todos modos, el abogado del joven artista adelantó que apelarán la decisión de la justicia.