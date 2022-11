Cinthia Fernández con Javier Milei, define si vuelve a ser candidata

Cinthia Fernández, contó que el diputado y líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, le había ofrecido una candidatura dentro de su espacio para la provincia de Buenos Aires. La mediática adelantó que ya tuvo tres reuniones con el economista y que pronto decidirá por sí o por no. “Tengo ganas y tengo miedo”, declaró Fernández quien en las elecciones legislativas de 2021 había debutado como candidata a diputada nacional por Unite, el partido del santafesino José Bonacci.

En septiembre de ese año, luego de anunciar que cerraría su campaña de una manera diferente al resto de los precandidatos, Fernández publicó un video donde se la ve a ella frente al Congreso, vistiendo un atuendo simil tanguera pero en ropa interior, y entonando una versión del clásico de Tita Merello, “Se dice de mi”. Su estrategia, tuvo una lógica repercusión mediática, pero le valió cientos de críticas, las cuales Fernández contestó con su habitual desparpajo: “¿Por qué tanto nervio? Este culito es una simple y barata estrategia en campaña, no como las pautas oficiales y excesivas que bancamos todos nosotros, pero este CULO no es mi campaña. Mostrando el culito no pretendo que entren y me voten, no subestimo a los jóvenes o a los 'pajeros’”.... declaró en ese momento.

El 12 de septiembre de 2021, mientras se llevaban a cabo los comicios, Fernández uso sus redes sociales para denunciar que faltaban boletas de su partido. En sus redes nombró a varios establecimientos educativos, aunque cargó directamente contra la Universidad de Pacheco.

“Qué está pasando, Universidad de Pacheco, están en algo raro que avisan y no reponen? ¿Qué pasa muchachos, los mandaron?”, inquirió. Y aseguró que recibió “varios mensajes de personas que van a votar y no encuentran mi boleta… Tienen que pedir a la mesa que repongan las boletas, sí o sí lo tienen que hacer. Gracias por avisarme todos”, escribió Fernández.

Con el correr de la jornada, los reclamos de la mediática bailarina iban creciendo en enojo, asegurando que muchos de sus votantes tuvieron que “pelearse, les querían hacer decir su voto para que sea cantado y obviamente se lo anule. Una manga de ladrones y delincuentes marca cañón. Todos unos chorros, delincuentes, para que los sigan votando a los mismos. Son unos HDP, delincuentes!”, se descargó Ferández en su cuenta de Instagram. “Yo saqué 90 mil votos, más lo que me chorearon", rememoró Cinthia Fernández con Fabián Doman, conductor de “Momento D”, cuando anunció la propuesta que le hizo Milei para ser candidata.

Entre los temas que Fernández volcó en su campaña de 2021, se encontraban distintas problemáticas que sufren muchas mujeres en los juicios por alimentos. “Todo el mundo me criticó por defender esa causa, que defiendo hasta hoy. Todo el mundo es hipócrita. Juana Viale se me rió en la cara diciéndome que consideraba que eso no era un tema para tratar. Flor de la V dijo que solo servía para mostrar la cola”, repasó Fernández.