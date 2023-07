Sigue la guerra judicial entre Nahir Galarza y Gabriel Cartañá

La demanda contra el psicólogo Gabriel Cartañá (M.N. 32.810), conocido por su rol de panelista de “Bendita TV” (Canal 9), está caratulada “Nahir Galarza C/ Cartañá Borlenghi Gabriel S/Daños y Perjuicios”, y tramitada desde 2022 por el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Paraná, a cargo de la Jueza Elena Beatriz Albornoz.

Según manifiesto Galarza en su denuncia, Cartañá se ofreció en 2018 de forma insistente a efectuar las pericias. El psicólogo realizaría tres viajes a visitarla en su celda de la Comisaría de la Minoridad y las Mujer en la ciudad de Gualeguaychú, y practicaría una docena test con la intención de que fueran sumados al expediente.

Según manifiesto en su momento la defensa de Galarza, a cargo de Horacio Dargainz (actual candidato a intendente de Gualeguaychú), Cartañá solo le realizó dos entrevistas de 40 minutos, y luego envió “una pericia básica e incompleta en materia de los supuestos test que fue rechazada de plano y jamas se utilizo en el juicio oral".

“Menos mal que no me abrí con él, para mi solo era un viejo baboso que decía las mismas boludeces que en Bendita TV”, habría resumido Galarza (según consta en el libro “El Silencio de Nahir, Cronica de un Linchameinto Mediatico” de su ex vocero Jorge Zonzini)

“La decisión es demandar en forma penal y civil para que ninguna otra mujer deba pasar por una vejación tal a su intimidad, ser vulnerada en espacios televisivos para beneficio económico, sin ningún tipo de escrúpulos e incumpliendo con el debido secreto profesional”, expresaron entonces los abogados de Galarza.

Cartañá argumentó que la denuncia era “una maniobra de promoción" y no iba a prosperar. Y pidió que la causa en su contra se tramitara en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (y no en Entre Rios). Asimismo, presentó un carta con la supuesta firma de Nahir Galarza aceptando que el psicólogo pudiera divulgar en los medios la intimidad de lo conversado durante la fallida pericia, documento que la querella denunció apócrifo.

La firma se probó recientemente apócrifa con el documento ya peritado por peritos calígrafos de parte y oficiales, por lo que le podría caber a su vez el delito especificado en el Artículo N° 172 del Código Penal, que dictamina que "si el instrumento falso o ideológicamente falso tiene como fin controvertir el objeto de la demanda, es una estafa procesal, que se comete al inducir mediante ardid o engaño a un Juez para que emita una resolución en perjuicio de la otra parte".

El código expresa que tal crimen "será reprimido con prisión de un mes a seis años", por lo que la situación procesal de Cartaña se agravaría: se a la ruptura del secreto profesional y el daño por divulgar un diagnóstico falaz sin autorización de la paciente.

por R.N.