Sabe que los indígenas son los mayores defensores de la ecología en todos los rincones del planeta. León XIV tiene en claro que los pueblos indígenas se identifican con la naturaleza que los rodea y la defienden como a su propia casa. Por eso, desde el corazón de la Amazonia peruana, le habló al mundo estableciendo que los pueblos amazónicos y la selva que les pertenece son una misma cosa y de su defensa depende el futuro de la humanidad en un planeta que va perdiendo sus bosques y contaminando sus aguas y tierras.

“La paz social y el equilibrio ecológico van de la mano, por eso la violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra y la violencia contra la tierra es una violencia contra el pueblo”, dijo el Papa en Pucallpa.

“El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando las lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”, agregó.

Sus referencias a la pobreza en Perú estaban dirigidas a toda la sociedad, pero interpelaban también, de manera directa, al poder político que hoy encarna Keiko Fujimori. “Tenemos que reconocer con dolor que son muchos los pobres y desamparados en este país que hoy nos siguen diciendo tengo sed (cómo Cristo en la cruz), necesito beber de las fuentes del amor y de la vida, necesito cuidado y protección”. Un mensaje que la presidenta peruana no puede eludir, porque la posición política que ella representa está en las antípodas de las posiciones que fue planteando el Papa en su recorrido por Perú.

El vínculo de León XIV con ese país tiene dos etapas separadas por un intermedio en el Vaticano. La primera etapa coincidió con el atribulado primer gobierno de Alan García y con el “fujimorato”, como se dio en llamar al régimen autocrático de Alberto Fujimori.

En 1985, Robert Prevost llegó a Perú desde los Estados Unidos, el país en el que nació, creció y fue ordenado sacerdote. Primero estuvo en Chulucana, luego en Piura y finalmente en la ciudad de Trujillo, donde dirigió el seminario de la orden agustina.

Su llegada al Perú coincidió con el triunfo del Partido Aprista que convierte en presidente al entonces joven Alán García. El aprismo fue el primer gobierno centroizquierdista desde el régimen que encabezó el general Velasco Alvarado tras derrocar, en 1968, al gobierno democrático del conservador Belaunde Terry.

Nunca se sabrá si Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), hubiera implementado las mismas políticas de haber llegado a la presidencia. Lo comprobable es que el primer gobierno aprista fue económicamente desastroso y su consecuencia fue el triunfo de un outsider que se volvió autócrata tras cerrar el Congreso y poner bajo control el Poder Judicial: Alberto Kenya Fujimori.

A través de una organización clandestina integrada por efectivos del ejército y del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), conocida como Grupo Colina, el régimen de Fujimori cometió asesinatos y secuestros. Fue una guerra sucia contra la demencial guerrilla maoísta Sendero Luminoso, pero tuvo más víctimas inocentes que insurgentes.

Las masacres en Barrios Altos, en la universidad conocida como La Cantuta y en la localidad de Ancash no golpeo a la criminal guerrilla liderada por Abimael Guzmán sino a estudiantes, trabajadores y campesinos.

A esos crímenes del Grupo Colina se sumó la corrupción política que manejó el jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos y monstruosos programas secretos como la esterilización forzosa de cientos de miles de mujeres indígenas en la selva andina y ayacuchana.

En esa década oscura, monseñor Luis Bambarén y la Conferencia Episcopal Peruana fueron el equivalente en Perú de lo que fue Monseñor Silva Enríquez y la Vicaría de la Solidaridad en el Chile de la dictadura de Pinochet. Y el padre Robert Prevost siempre apoyó a Bambarén y acompañó las denuncias de la Conferencia Episcopal.

El fujimorato se autodestruyó intentando un fraude tras la evidente derrota electoral de Fujimori frente a Alejandro Toledo, justo cuando Robert Prevost había sido enviado al Vaticano como prior de la Orden de San Agustín, desempeñándose además como vicario judicial diocesano y como profesor de Derecho Canónico en el Seminario Mayor.

Cuando regresó a Perú, Alan García ya había sido nuevamente presidente, pero esta vez con mayor éxito y moderación que en el atribulado primer mandato de los años ’80. Entre 2014 y 2023, Prevost fue Obispo de Chiclayo, conquistando el afecto de la población más pobre por su entrega y eficacia en la creación de comedores populares y la organización de asistencia médica en los sectores más marginales de la sociedad.

Ahora, Prevost regresó como Papa y fue recibido con todo el afecto que él había sembrado en ese país sudamericano. Pasó de ser el “Padre Robert” a ser “el Papa Robert”. Y Keiko Fujimori pasó de ser la primera dama del régimen de su padre a ser la presidenta del Perú.

Esta visita seguramente incomodó a la presidenta del Perú. Ella era muy joven cuando asumió el rol que tenía su madre, Susana Higuchi, y que perdió cuando Fujimori la empujó a un divorcio tumultuoso.

Aquella juventud en alguna medida la disculpa del silencio que mantuvo sobre los crímenes que cometía su padre desde el poder absoluto que ostentaba. Pero durante las casi tres décadas siguientes, Keiko lideró la fuerza política creada por Alberto Fujimori y fue candidata cuatro veces a la presidencia, sin mostrar nunca una mirada crítica sobre los crímenes y la corrupción del fujimorato.

Quien fue primera dama y luego líder del fujimorismo, recibió como presidenta del Perú al sacerdote agustino que apoyaba a monseñor Bambarén y las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que lanzaba al mundo la Conferencia Episcopal Peruana.

Por los cambios de clima y de altura, Perú demandó el mayor esfuerzo del Papa en esta gira maratónica que comenzó en Uruguay y siguió en la Argentina. Su rostro y su voz nunca dieron señales de fatiga. Como si no hubiera ocurrido la operación que le extirpó un cáncer maligno junto con un trozo de pulmón.

Fue hace apenas un mes. Muchos pensaron que no podría cumplir con la gira sudamericana, pero León XIV nunca puso en duda la realización de ese viaje. Y lo hizo. Recorrió miles de kilómetros. Navegó en papamóvil sobre mares de gente. Le habló a millones de personas y presidió misas multitudinarias. Todo en un puñado de días con agenda apretadísima. Sin embargo, hasta la última aparición pública antes del regreso a Roma desde Perú, León XIV estuvo entero, sin señales de fatiga. Como si no tuviera 71 años y no hubiera pasado por el quirófano del Sanatorio Gemelli sólo un mes antes.