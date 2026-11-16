El Papa de la Democracia

El fracaso de las religiones es no haber podido generar mayor calidad humana. Las personas religiosas no son moralmente mejor ni tiene mejores sentimientos que las personas ateas, agnósticas o simplemente no religiosas. Ninguna religión acrecentó y multiplicó la bondad en su comunidad de fieles. Que en todas las religiones hay gente buena y dispuesta a servir desinteresadamente, es cierto. Pero la hay en la misma proporción que en la secularidad, el ateísmo y el agnosticismo.

El lado oscuro de la condición humana no se reduce en las feligresías. La bondad y la maldad no alteran sus dosis en ninguna comunidad de creyentes. En un templo con gente rezando, la vileza y la magnanimidad, los sentimientos mezquinos y los solidarios, la codicia y la generosidad, coexisten en las mismas proporciones que en los edificios de oficinas, los cuarteles, los estadios, los cines o donde sea que haya gente. A esta altura de la historia, está claro que las religiones también fracasaron en moldear una humanidad liberada de la falsa disyuntiva éxito-fracaso.

El “éxito” de las religiones sería una humanidad “humanamente” mejor. Un mundo que no esté atrapado en la obsesión por alcanzar el éxito que se mide en riquezas y en triunfos. Superar este mundo donde la lente dominante distingue dos especies humanas: los ganadores y los perdedores. Aplicando uno de los términos de la disyuntiva que está triturando como nunca antes las mentes y los espíritus, se puede sostener la tesis del fracaso de las religiones frente a la decadencia moral que produce la devoción por el éxito.

En lo que las religiones han sido exitosas a lo largo de la historia es en organizar sociedades en torno a un poder justificado desde la dimensión divina. También en bajar la fiebre del temor y la incertidumbre con promesas de una felicidad eterna, a la que se accede al travesar la puerta de la muerte.

Océanos de gente en el mundo entero pueden llevar la carga de incertidumbre y miedo que implica la existencia, apoyándose en la creencia religiosa. Miles de millones de personas encuentran en la fe el refugio a la desesperación de saber la muerte. El humano es el único animal que sabe que va a morir, por eso creó un Dios que lo ayude a sobrellevar ese vértigo desolador. De tal modo, la existencia de la religión es importante para nuestra especie, pero por razones que no la hacen verdadera ni mejoran la condición humana. Sólo (y nada menos) es necesaria porque aporta los analgésicos vivenciales y existenciales más eficaces.

Las ideologías fracasaron en lo mismo que fracasó la religión. Señalarlo no es mezclar temas de naturaleza diferente, porque la ideología fue la continuidad de la religión en términos seculares. También ella se sustenta en dogmas, o sea convicciones absolutas, aportando certezas, lo que para gran parte de la humanidad resulta imprescindible, aunque los paraísos prometidos son terrenales. Además, igual que las religiones, las ideologías parten de un paraíso inicial que la humanidad pierde por un pecado original (la aparición del Estado o de la propiedad privada) quedando condenada a la desventura de la historia, hasta que la redención le ponga fin, no post mortem sino en la vida terrenal.

Ninguna ideología hizo gente mejor y, donde imperaron e imperan, imponen regímenes tan criminales como lo han sido y aún lo son las teocracias, con alguna excepción como el budismo tibetano. Entender de este modo la naturaleza y rol de las religiones no implica negar importancia a liderazgos religiosos. Simplemente implica situarlos en la dimensión adecuada.

Hasta aquí, León XIV demuestra ser un líder religioso con sentido de responsabilidad y sanas intenciones, intentando cumplir una misión positiva en un escenario global oscurecido por fanatismos, odios y supremacismos. Un tablero internacional en riesgo debido a la proliferación de líderes patológicos, mesiánicos, irresponsables y obtusos; así como por las pujas geopolíticas entre gigantes con sed de hegemonías globales.

Los cristianismos evangélicos y el católico tienen en común la tradición evangelizadora. Los cristianismos ortodoxos están ligados a naciones y grupos étnicos. Las giras papales tienen entre sus motivaciones la misión de evangelizar. Aunque desde hace décadas, más que buscar la expansión del catolicismo, esas giras pontificias lo que buscan es detener o al menos atenuar la pérdida de fieles que lleva tiempo sufriendo la iglesia.

Desde la Alta Edad Media, el cristianismo católico y el Islam han sido grandes difusores de sus dogmas a través de la excelencia escenográfica y escénica, y desde la magnificencia arquitectónica. Pero a partir del “risorgimento”, la iglesia perfeccionó como ninguna otra religión el arte de hacer de sus líderes, los Papas, figuras estelares del firmamento mundial.

Algunos, por su carisma y conexión con las masas, lo hicieron de manera más potente, como Juan Pablo II y Francisco, mientras que otros han lucido tenues y vacilantes, como Benedicto XVI. Pero todos navegaron océanos de gente en los rincones del planeta que visitaron. Los templos tienen cada vez menos feligreses, pero las giras papales siempre congregan multitudes.

El rol que hasta ahora el primer Papa norteamericano está cumpliendo con niveles de excelencia, es el de revalorizar la humildad y la mirada compasiva y amable hacia “el otro”. Hacer que esos valores tan presentes en el mensaje evangélico recuperen espacio en la valoración de la gente ante la embestida del odio, las fobias, el supremacismo y la adoración del éxito, la riqueza, el poder y la fama. Poner en retroceso la mezquindad y la arrogancia en las mentes de quienes habitan el mundo.

Eso convierte a León XIV en contrapeso de los agresivos liderazgos que reivindican la crueldad hacia el diferente, el vulnerable y el débil. Contrapeso a la voz de la arrogancia que reivindica el desprecio por las diversidades.

Como líder a escala mundial, León XIV aporta a la resistencia contra el avance implacable de la insensibilidad, la frivolidad y la desaprensión por los sufrimientos ajenos.

Mientras líderes como Trump y sus émulos latinoamericanos potencian la híper-concentración de riquezas en manos de un puñado ínfimo de mega-millonarios que amasan fortunas infinitas con sus empresas tecnológicas, León XIV explica en sus giras pontificias que la verdadera riqueza humana no se mide en cantidad y tamaño de cuentas bancarias, mansiones y automóviles. La verdadera riqueza es la calidad humana que se posee. Algo que se mide en bondad, humildad, magnanimidad y entrega personal para mejorar la vida de los otros.

Nada nuevo, pero quizá más necesario en este tiempo de idolatrías rabiosas y ambiciones salvajes.

Sus reflexiones a través de la encíclica Magnifica Humanitas y de sus mensajes pastorales, energizan la resistencia contra el poderío descomunal de los mega-millonarios, cuyo crecimiento es inversamente proporcional al de la distribución de riqueza. También la resistencia contra la negación del cambio climático y de los riesgos que implica el desarrollo descontrolado de la Inteligencia Artificial.

Fue importante que el mundo viera por primera vez a un Papa votar en comicios de su país. Aún siendo jefe del Estado Vaticano y liderando una comunidad esparcida en el mundo, el pontífice norteamericano no dejó de ser un ciudadano de los Estados Unidos, seguramente preocupado por la deriva autoritaria de un líder personalista y arrogante.

Para la elección del 3 de noviembre, León XIV bajó del trono de Pedro y fue simplemente Robert Francis Prevost cumpliendo con el deber cívico con el que cumplieron también cerca del 80% de sus conciudadanos. El gesto que expuso humildad, ese rasgo que siempre se da en tándem con la bondad, además de evidenciar valoración por la democracia y preocupación por la salud del Estado de Derecho en su país oscurecido a la sombra de Donald Trump.

Ningún otro Papa se mostró como ciudadano común, bajando del altar para votar en elecciones realizadas en su país de origen. León XIV es el primero que le dice al mundo que liderar una religión no lo hace menos ciudadano que el resto de los mortales.

Lo que generan la imagen, acciones, palabras y escritos de León XIV es una parte de lo que el mundo necesita, entre otras cosas, para detener el armamentismo desenfrenado que marcha hacia guerras apocalípticas ya muy cerca de volverse inexorables. Lo que la humanidad necesita para salvar la biósfera. Lo que la democracia liberal necesita para sobrevivir a los liderazgos ultraconservadores que fermentan en las redes sociales y riegan los algoritmos de los mega-millonarios.

En síntesis, un mundo más amable.