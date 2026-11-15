Trump, solitario y final

Fue como si en el cuento de Andersen, de repente, después de largos aplausos como si todo estuviese normal, fuese gran parte de la multitud y no sólo un niño la que grita que “el rey está desnudo”.

Siempre fueron evidentes la negligencia, la opacidad y los desequilibrios sicológicos enmarcados por una egolatría descomunal. No hacía falta verlo deambular extraviado en el laberinto persa y sentir en los bolsillos las consecuencias de sus derivas, para tener en claro que no es una persona mental y moralmente apta para conducir una híper-potencia.

Sus poses, sus desvaríos, sus proyectos arquitectónicos para la mansión presidencial y para Washington, casi todo lo que hizo y dijo explica los problemas políticos y económicos que generan malestar. No hacía falta verlo romper el bloqueo económico a Rusia y dejar a Ucrania sin posibilidad de proteger sus ciudades de los misiles que masacran civiles, para saber que el jefe del Kremlin tiene un poder oscuro sobre el jefe de la Casa Blanca. También era evidente que otro personaje manchado con sangre, Benjamín Netanyahu, podía arrastrarlo hacia sus propias guerras.

Sus vínculos con Epstein y las huellas que dejó en Moscú son talones de Aquiles para alguien que ha recorrido los retorcidos senderos de la corrupción y la indecencia. Un Talón de Aquiles al alcance de las flechas de líderes que cuentan con poderosos aparatos de inteligencia, como Putin y Netanyahu.

Sin embargo, Donald Trump pudo seguir embriagándose de poder, posar de amo del mundo y planificar adefesios arquitectónicos en Washington hasta las elecciones de medio término.

Recién en ese punto una multitud oceánica gritó “el rey está desnudo”. Una desnudez intelectual y moral que estuvo siempre a la vista de una aparente mayoría que parecía fingir demencia y ver en el magnate neoyorquino un lúcido estadista, un visionario, una bendición de la historia a la “nación predestinada”.

Lo que dijeron las urnas estadounidenses el martes 3 de noviembre refleja mucho mejor la realidad evidente que los dos años de acumulación de poder manejado de manera arbitraria y caprichosa, transcurridos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

La pregunta es si podrá cumplir lo que queda del mandato sin patear el tablero institucional, como hizo cuando perdió la elección frente a Joe Biden, si el Congreso con mayoría demócrata en ambas cámaras le impone los límites que ha sobrepasado y que ha mostrado no soportar, o si le hace juicio político.

Su primera reacción frente a la derrota del martes 3 trajo alivio, porque aceptó el resultado en lugar de patalear, gritar “fraude” y buscar la anulación de los comicios. En realidad, eso hubiera hecho si su derrota era por poca diferencia. Como la ola azul fue del tamaño de un tsunami, arrasó incluso cualquier posibilidad de maniobrar para que la votación sea anulada.

De todos modos, fue una novedad amable escuchar a Trump aceptando una derrota, aunque se la endosó de manera absurda y descarada a todos los candidatos republicanos a gobernadores y a bancas legislativas.

“Si yo hubiera estado en las boletas, el Partido Republicano habría tenido una victoria aplastante”. Fanfarronería burda que no sorprende en un personaje de arrogancia tan grotesca. Sin embargo tranquilizadora, por venir de quien podía esperarse que implementara trampas y reclamara la anulación de los comicios: Donald Trump, entre cuyos antecedentes está instigar a la toma del Capitolio para destruir el proceso electoral en el que había perdido frente a Biden, aquel 6 de enero del 2021. Un antecedente con saldo de nueve muertos.

Por eso resultó un alivio escuchar al magnate neoyorquino dar otra muestra boba de su egolatría. Culpando a sus correligionarios por la aplastante derrota sufrida, Trump reconoció indirectamente la victoria del Partido Demócrata.

Nadie duda, en los Estados Unidos y en el mundo, que el derrotado fue el presidente. Llevaba meses repitiendo como disco rayado que las elecciones de medio término eran un referéndum sobre su gestión. “Imaginen que en las boletas estoy yo” gritaba en los actos proselitistas. Estaba claro que los norteamericanos votarían por Trump o contra Trump. Y lo hicieron en contra.

Por cierto, el oficialismo normalmente pierde las elecciones de medio término, el tema es la dimensión de la derrota conservadora.

Con las dos cámaras del Congreso en manos de los demócratas, el resultado de lo que la propia Casa Blanca planteó como un examen fue un contundente aplazo.

Las razones parecen estar a la vista. Sobresale entre ellas la mal calculada guerra contra Irán y sus calamitosas consecuencias para la economía norteamericana y global. Sin embargo, entre las preocupaciones más señaladas en las encuestas previas, figuró el estado de la democracia. La sensación generalizada es que Trump lleva dos años debilitando el sistema demo-liberal.

Lo dijo The New York Times en su editorial sobre el gobierno del magnate neoyorquino. “El país comienza a deslizarse hacia la autocracia”, afirmó ese diario, uno de los más prestigiosos de Estados Unidos y del mundo. Y a renglón seguido, describió a Trump como “incompetente” y “corrupto”.

Nada que no haya sido visible desde que recuperó el Despacho Oval y armó un gabinete de patanes ineptos, tan mediocres como petulantes. Pete Hegseth es el mayor exponente de ambos rasgos.

El tsunami demócrata parece despejar de esos personajes la próxima elección presidencial. Los republicanos centristas pueden recuperar el terreno del que fueron sacados a empujones por MAGA, siendo la propia derecha la que comience a “destrumpizarse” y a contener al caprichoso millonario que logró convertir el partido en una más de sus propiedades.

La montaña de dinero que aportaron mega-millonarios como Elon Musk a los candidatos que defienden intereses de los tecno-magnates engendradores del liderazgo patológico que ahora está en declinación, no alcanzó para frenar la gigantesca ola azul. Montados en ella aparecieron figuras jóvenes con discursos medulares, demostrando que las ideas y visiones formateadas en las redes pueden ser vencidas por la lucidez y la profundidad.

James Talarico derrotando al ultraconservador Ken Paxton en Texas y Jon Ossoff venciendo a Mike Collins en Georgia, son dos muestras del regreso de la política al campo talado por las plataformas en el ecosistema digital.

La escena que se parece a la multitud gritando lo que en el cuento de Andersen solo se atrevió a gritar un niño, podría titularse “la democracia liberal actuó en defensa propia”.