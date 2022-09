Murió la Reina Isabel II: ¿Cómo se compone la fortuna que se debatirá la familia real?

Si bien se suele sobreentender que los miembros de una familia real reciben su dinero de los contribuyentes del país que reinan, la mayoría de las personas desconoce otras fuentes de ingresos reales. Es el caso de la corona de Inglaterra, comandada por la Reina Isabel II, quien falleció a los 96 años, hay cosas que se conocen, pero otra que no tanto y que serán el foco principal que se debatirá la familia real.

Desde propiedades hasta sellos y herencias, muchas son las fuentes de riqueza de los miembros de la corona. En 2022, se estimó que la reina Isabel II tenía una fortuna personal de 365 millones libras (casi 420 millones de dólares). Según Sunday Times Rich List , esta cifra es 15 millones de libras más grande que sus ganancias de 2020 e incluye la subvención soberana y sus ingresos personales. A lo largo de los años, Isabel ha descendido hasta 30 lugares en la lista de ricos anual de ese medio. En 2020, ocupó el puesto 372, lo cual representa una caída de 30 lugares desde 2018. En cuanto a la monarquía en su conjunto, la revista Forbes estima que su patrimonio neto total es de 72.500 millones de libras (aproximadamente 83.000 millones de dólares).

La reina Isabel II obtenía su dinero de tres fuentes: el pago anual de la Subvención Soberana, el Privy Purse y su patrimonio y herencia personal. La primera es una cifra que recibe anualmente del gobierno, mientras que las dos segundas fuentes son riquezas independientes que no son financiadas por los contribuyentes.

Algunas personas creen erróneamente que la reina obtiene su dinero a través de las tarifas de admisión de visitantes de propiedades reales como el Palacio de Buckingham, el Castillo de Windsor y la Torre de Londres, por nombrar algunos. Pero esto no es cierto. En cambio, estos ingresos se utilizan para financiar la Colección Real, que consiste en obras de arte en fideicomiso de la reina que pasarán a sus sucesores: el Príncipe Carlos, Guillermo, etc. Este es el mismo caso con las Joyas de la Corona: la reina no las posee específicamente ni puede venderlas, son solo propiedad que pertenece al monarca reinante de la época.

La Ley de Subvención Soberana ha estado vigente desde 2012. Es básicamente una suma global otorgada a la reina para apoyar sus deberes oficiales y mantener los Palacios Reales ocupados, como el Palacio de Kensington y el Castillo de Windsor. Esta subvención incluye un fondo de mejora de 10 años para el Palacio de Buckingham. Además, cubre el costo de eventos oficiales como fiestas en el jardín, investiduras y viajes reales. La cantidad que recibe la reina en su Subvención Soberana es el 15 por ciento de las ganancias obtenidas cada año por Crown Estate. Se trata de un gran patrimonio inmobiliario en todo el Reino Unido que tiene un valor de 8.100 millones de libras esterlinas. Una vez perteneció a la monarquía, pero ahora es propiedad del erario público.

En 2020/21, la Subvención Soberana otorgada a la reina ascendió a 85,9 millones de libras esterlinas. Esto equivale aproximadamente a £1,29 por contribuyente. El sitio web oficial de la Familia Real tienen que publicar informes financieros cada año que expliquen cómo se gasta este dinero: Los 85,9 millones de libras se componen de una subvención básica de 51,5 millones de libras que financia los viajes oficiales, el mantenimiento de la propiedad y los costos operativos de la casa de la reina, y una cantidad adicional dedicada a la reserva de 34,4 millones de libras. La subvención básica equivale a 77 peniques por persona en el Reino Unido

La reina Isabel II junto al príncipe Carlos, el príncipe Luís, la duquesa Catalina y la princesa Carlota.

El "monedero" de la reina.

El 'monedero privado' de la reina son los ingresos privados que recibe del Ducado de Lancaster. Se trata esencialmente de una cartera de tierras, propiedades y otros activos que se han mantenido en fideicomiso para el Soberano desde 1399. "A fines de marzo de 2021, el Ducado de Lancaster tenía 577,3 millones de libras esterlinas de activos netos bajo su control, lo que genera un excedente neto de 22,3 millones de libras esterlinas", dice una declaración en el sitio web del Ducado de Lancaster .

Por lo tanto, esta cifra de 22,3 millones de libras esterlinas es lo que recibió Su Majestad el año pasado.

El Ducado es una entidad separada de los Crown Estates que componen la Sovereign Grant. Es una fuente de ingresos completamente independiente. Además, la suma anual que recibe una reina está sujeta a impuestos, por lo que será un poco menos.

Según el sitio web de la Familia Real, el Ducado se "utiliza principalmente para pagar los gastos oficiales que no cubre la Subvención Soberana (principalmente para cubrir los gastos incurridos por otros miembros de la Familia Real)".

La reina también tiene sus propios ingresos personales que se basan en la herencia y el dinero de sus propiedades privadas. Por ejemplo, Su Majestad es propietaria de Balmoral y Sandringham Estates, ambas heredadas de su padre. Luego está el patrimonio de 10 millones de libras esterlinas del príncipe Felipe. Esto se lo dejó a ella después de su muerte en abril del año pasado.

The Times informa que parte de la herencia del príncipe Felipe incluye "una gran colección de pinturas de Edward Seago y 3.000 libros". Y sin duda, estos también valdrán un centavo. La reina Madre también le dejó a Isabel una fortuna estimada de £ 70 millones cuando falleció en 2002.

Con todo, al día de hoy, la reina Isabel II sigue siendo el miembro más rico de la familia real británica.