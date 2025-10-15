Jorge Macri en búsqueda de inversiones para infraestructura

En el corazón financiero del Golfo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó los proyectos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires ante autoridades de los Emiratos Árabes Unidos y directivos de los principales fondos soberanos del mundo. La misión, parte de una gira oficial que incluye también Dubái y Shanghái, busca posicionar a Buenos Aires como un destino atractivo para la inversión global en infraestructura, tecnología y desarrollo urbano.

Acompañado por Fulvio Pompeo (secretario General y de Relaciones Internacionales), Pablo Bereciartua (ministro de Infraestructura y Movilidad), Gustavo Gago (secretario de Comunicación) y Ana Ciuti (subsecretaria de Relaciones Internacionales), Macri desplegó una agenda centrada en atraer capital extranjero hacia proyectos de alto impacto.

En Abu Dabi, el mandatario se reunió con representantes de Mubadala Investment Company, uno de los fondos soberanos más poderosos del planeta, y con ejecutivos de EDGE Group, conglomerado de innovación tecnológica y defensa. También mantuvo encuentros con Eagle Hills, líder en desarrollos inmobiliarios, y Ethara – Saif Al Noaimi, referente en gestión de eventos y entretenimiento. El objetivo: generar alianzas público-privadas para financiar iniciativas estratégicas de la Ciudad.

Entre las propuestas destacadas, Buenos Aires presentó la construcción de la Línea F del subte, la transformación del Autódromo de Buenos Aires y la renovación integral del frente costero. Estas obras forman parte del plan de infraestructura urbana diseñado para potenciar la conectividad, la sostenibilidad y la competitividad global de la Ciudad.

El jefe de Gobierno también mantuvo un encuentro con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, con quien abordó oportunidades de cooperación en innovación, turismo, desarrollo económico y sustentabilidad. Según fuentes del Ejecutivo porteño, el diálogo permitió “afianzar una relación institucional de largo plazo” y abrir canales de inversión con el mundo árabe.

En el plano simbólico, Macri realizó una visita protocolar a la Gran Mezquita Sheikh Zayed, ícono cultural y espiritual de los Emiratos, gesto interpretado como una señal de respeto y diplomacia cultural hacia la región.

El gobierno porteño considera al Golfo como un socio estratégico para diversificar sus vínculos económicos y políticos, en línea con su política de internacionalización. Con gran capacidad inversora y visión de largo plazo, los Emiratos se posicionan como un aliado natural para acompañar la modernización urbana y tecnológica de Buenos Aires.

Desde la administración local destacan que la capital argentina busca “consolidarse como una plataforma regional de innovación, talento y oportunidades”, fortaleciendo su papel como puente entre América Latina y los grandes polos económicos del mundo.

Con esta misión, Jorge Macri apuesta a proyectar a Buenos Aires en el mapa global: una ciudad abierta al mundo, moderna y capaz de atraer inversiones que impulsen el desarrollo urbano sostenible y la integración internacional.