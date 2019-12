Lacalle Pou podría tener su propio Herminio Iglesias

Las encuestas no dejaban dudas: Luis Lacalle Pou, el candidato opositor, se impondría en el balotaje por una buena ventaja, entre cinco y 10 puntos, al hombre del Frente Ámplio, Daniel Martínez. No sucedió. La elección del domingo 24 fue tan reñida que habrá que esperar hasta el recuento definitivo de votos para saber quién es el ganador.

En Uruguay, muchos analistas aseguran que hubo un efecto negativo para Lacalle Pou en las últimas horas, previa a la elección. Se trató de un video publicado por uno de los integrantes de la coalición opositora, el más polémico de ellos, el ex jefe del Ejército Guido Manini Ríos.

En plena veda electoral, Manini Ríos se filmó dando un mensaje para que los militares no votaran por el Frente Amplio.

"No creo, además, que eso haya tenido consecuencias”, se defendió el ex militar. Pero aún del otro lado del río, por un momento a muchos se le vino a la cabeza la imagen del cajón incendiado por Herminio Iglesias, el dirigente peronista que tuvo un gesto que quedó en la memoria colectiva como una de las razones por las que Raúl Alfonsín obtuvo la victoria en el regreso de la democracia.

"No puedo opinar sobre cada cosa que alguien escriba, pero obviamente que no comparto absolutamente nada", opinó Lacalle Pou sobre el video de Manini Ríos y le sacó el cuerpo al debate. Tarde. El ex militar entró al espacio del candidato opositor luego de que el Partido Nacional reuniera a todo el arco opositor para competir contra el Frente Ámplio, que está en el poder hace 15 años.

A Manini Ríos lo conocen como “el Bolsonaro uruguayo” y fue cesado como comandante en jefe del ejército por el presidente Tabaré Vázquez. Por eso decidió meterse en política. Tras la primer vuelta quedó cerca de Lacalle Pou y sus declaraciones casi le cuestan la elección al candidato opositor. Ahora tendrán que contar voto por voto, rezando porque el ex militar no se haya convertido en el Herminio Iglesias charrúa.