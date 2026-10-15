Los cuentos chinos también tienen compañeros de ruta

Un cuento chino no viaja solo: necesita que alguien lo cuente en un idioma que el mundo respete, con un membrete que deje al lector sin dudas. Así, Pekín produce las cifras y otros las reparten. A esos otros los llamamos compañeros de ruta, y hoy uno de los más eficaces es el Financial Times.

La expresión “compañeros de ruta” nació en los años 20 del siglo pasado para describir a intelectuales occidentales que, sin ser comunistas, escribían y hablaban a favor de la Unión Soviética. No recibían órdenes, solo coincidían. Su valor estaba en eso: eran voces independientes, y por eso convencían más que la propaganda oficial. El compañero de ruta lava la información del Estado y la devuelve con prestigio ajeno.

El compañero de ruta de hace un siglo sentía afinidad con el régimen que defendía, pero el de hoy no la necesita. La categoría ya no es ideológica sino funcional: importa el servicio que presta dentro de la cadena de información, no lo que cree. Un diario puede criticar al gobierno chino todos los días y, en una nota concreta, servirle de legitimador a un relato que le conviene. Las dos cosas ocurren a la vez y no se contradicen.

La nota que dispara el debate

A fines de agosto de 2026, el Financial Times publicó una nota sobre actores chinos que se quedan sin trabajo porque la inteligencia artificial (IA) los reemplaza en las series cortas que circulan en Douyin, la versión china de TikTok. El tema es real: un programa de generación de video de ByteDance, la dueña de la aplicación, salió al mercado en febrero de ese año y desde entonces abarata la producción de esas series a una fracción del costo. La nota contaba testimonios de actores sin trabajo y de una presentadora obligada a ceder su rostro y su voz a una copia digital antes de ser despedida.

Hasta ahí, era periodismo. El problema empieza con las cifras que sostienen el relato. Un doble digital de un vendedor famoso facturó 55 millones de yuanes, unos ocho millones de dólares, en siete horas. Un drama que en 2024 exigía cinco personas durante tres meses hoy lo hace un empleado en menos de dos días. En el primer trimestre de 2026 se publicaron 128.000 series cortas y el 95% fueron generadas con IA. Los presentadores digitales venden al 10% del costo de un humano.

Las fuentes detrás del dato

La cifra de los 55 millones de yuanes viene de Baidu, la empresa que vende la tecnología con la que se fabrican esos dobles digitales, y el diario no lo dice. La comparación entre cinco personas en tres meses y una en dos días viene de un profesor de la Universidad de Tsinghua. El diario aclara que ese docente dirige además una empresa de animación con IA, pero lo aclara como credencial, no como advertencia. Luego describe la productividad de toda la industria y publica los 8.000 episodios que produjo su compañía en un mes como si fueran un dato del sector. El dato del 10% del costo viene de los medios estatales chinos, que tienen instrucciones claras sobre cómo hablar de la IA nacional. Los 128.000 dramas y el 95% vienen de la asociación oficial que regula y promueve la industria audiovisual en línea, un organismo bajo control del Estado.

Cuatro cifras de impacto, cuatro fuentes con interés directo en que sean grandes y ninguna verificación independiente. Puede que alguna magnitud sea cierta; lo que sabemos es que nadie ajeno a los interesados las comprobó. Y nombrar la fuente no es lo mismo que advertir el conflicto. El diario dice “según Baidu” y calla que esa empresa es una proveedora. Dice que el profesor dirige una empresa del rubro y no saca la conclusión obvia. Y presenta a los medios estatales como si fueran una agencia de estadísticas. En cada caso cumple con la forma y falla en la sustancia.

Hay además un error que no es sospecha sino hecho. El dato más fuerte de la nota, que 89 de las 100 series animadas más vistas de Douyin son producciones con IA, habla de animación. La animación nunca empleó actores. Que la IA reemplace a los dibujantes es una noticia, pero no la que dice el título. Y el 95% de series generadas con IA mide cuántas se publican, no cuántas se ven. En internet cualquiera publica 100.000 piezas de basura en un trimestre. Que las vea alguien es otra historia, y el diario no tiene ese dato porque nadie se lo dio. Es un error que un diario de ese nivel debería detectar, sea cual sea la nacionalidad de la fuente..

Por qué el número grande le sirve a Pekín

Uno esperaría que un Estado quisiera ocultar el desempleo, pero China hace lo contrario en este caso, y conviene entender por qué. La narrativa del liderazgo chino en IA es un activo de propaganda industrial, como lo son los robots humanoides o las plantas industriales sin luz donde nadie trabaja. Una fábrica de series donde una persona hace el trabajo de cinco es una prueba de que la tecnología funciona. El actor despedido es un daño colateral aceptable en ese relato, y en el fondo confirma la potencia del sistema. Para las empresas, la cifra grande es publicidad; para el Estado, demostración de fuerza. Todos los que están cerca del número tienen motivos para agrandarlo.

El Financial Times construye desde hace meses una línea editorial sobre la IA y el trabajo: toca temas como qué pasa con los graduados, qué deben hacer los sindicatos o qué propone Bill Gates. Una nota china con cifras enormes alimenta esa línea y además cumple una función que el diario no explicita. China funciona como laboratorio del futuro, y lo que pasa hoy con los actores de Douyin se lee en Londres como aviso de lo que viene para Hollywood y los creadores occidentales. Para eso, el número tiene que ser alarmante.

Así se cierra el circuito. Por un lado, Pekín quiere una cifra grande para su propaganda tecnológica. Por el otro, el diario quiere magnitudes alarmantes para su advertencia sobre el empleo. Las dos partes desean el mismo número extraordinario, y nadie en la cadena tiene incentivo para preguntar cuánto de eso es cierto. De ese modo, el Financial Times se convierte en vocero de un Estado dirigido por un partido que fabrica las estadísticas que le convienen y engaña con ellas a sus ciudadanos y al mundo.

Pekín no necesita convencer al Financial Times: solo debe producir datos que el periódico tenga motivos propios para querer creer.

Una pregunta que el diario debe responder

Todo lo anterior se explica por conveniencia editorial y por apuro, sin necesidad de suponer nada más. Pero queda una pregunta. La prensa escrita atraviesa la crisis más grave de su historia, los medios buscan dinero donde lo haya y China es el mayor comprador de influencia del planeta. Ante estos datos, un diario cuyo único activo es la confianza, y que publica cifras chinas sin verificar en un momento en que el dinero escasea, tiene la obligación de mostrar que esa convergencia de intereses es solo una coincidencia. Mientras no lo haga, la pregunta queda abierta.

El lector del Financial Times no lee medios estatales chinos; los desprecia, con razón. Pero cuando la misma cifra aparece en su diario de confianza, la acepta sin resistencia. Ese es el servicio que presta el compañero de ruta: convertir propaganda en información. La cifra de Baidu, que en un comunicado de la empresa no engañaría a nadie, en un medio prestigioso se vuelve un hecho.

Por otra parte, inversores que deciden dónde poner dinero, gobiernos que diseñan políticas de empleo, sindicatos que negocian: todos usan esos números como si fueran ciertos. Cada uno de ellos toma decisiones sobre la base de una cifra que salió de la oficina de prensa de una empresa china y pasó por Londres para adquirir credibilidad.

El compañero de ruta del siglo pasado creía en lo que decía. Al de hoy le basta con que el cuento encaje en la nota que ya tenía que escribir. Es un progreso extraño: la propaganda ya no requiere convencidos, solo necesita apurados.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.