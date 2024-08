Video: así recibía Putin a los espías rusos en Argentina

“Más fuerte que The Americans. Los “topos” rusos que obtuvieron la ciudadanía y el pasaporte argentino, arribando a Moscú. Y como sus hijos (argentinos nativos) no saben hablar ruso, Vladímir Putin los recibe en español”, describió Hugo Alconada Mon en su cuenta de la red social X. El periodista y escritor reposteó un video subido por el periodista Max Seddon.

“Los hijos de Anna y Artem Dultsev, los espías rusos encubiertos que regresaron a casa como parte del intercambio de prisioneros, no sabían que eran rusos hasta que su avión despegó hacia Moscú para el intercambio, según el Kremlin. No hablan ruso, por lo que Putin los saludó en español”, destacó el reportero de Financial Times junto con la grabación del preciso momento que el mandatario ruso recibe a la familia de espías.

En el video se observa a Putin saludando y abrazando al matrimonio Dultsev, ofreciéndoles unos ramos de flores, y dándole las bienvenidas a los dos hijos en idioma español. Un pasaje audiovisual que el periodista de La Nación llegó a comparar con la popular serie de Amazon Prime al momento de compartir el posteo.

En un histórico intercambio de prisioneros, un total de 26 presos de Estados Unidos, Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega, Bielorrusia y Rusia se beneficiaron del canje intermediado por la Agencia de Inteligencia Turca (MIT), según informó el gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Los registros indican que es el mayor canje de prisioneros desde el fin de la Guerra Fría.

En ese sentido, precisaron que el operativo se realizó en Ankara y contó con la participación de siete aviones que intervinieron en el transporte de los presos. Además de los Dultsev, el periodista estadounidense del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, condenado y detenido en Rusia en 2023, también fue liberado, junto al exmarine y ejecutivo de seguridad Paul Whelan y Vladímir Kara-Murza, columnista ruso-británico ganador del premio Pulitzer.

En el caso de Gershkovich, de 32 años, había sido condenado el 19 de julio a 16 años de prisión en Rusia tras un juicio exprés y a puerta cerrada, también acusado de cometer espionaje. Tras conocerse la noticia de su liberación, el Wall Street Journal lo publicó en la portada del sitio. Las acusaciones en su contra se sustentaron en un informe que realizó, acerca de una importante fábrica de tanques rusa en nombre de la CIA, acorde a lo consignado por AFP.

En cuanto a Artem Dultsev y Anna Dultseva, que utilizaron las identidades de María Rosa Mayer Muños y Ludwig Gisch cuando vivían en el barrio porteño de Belgrano, habían sido detenidos en Eslovenia y acusado de ser espías rusos, por lo cual enfrentaron un juicio secreto en el país europeo. Estos dos oficiales de alto rango del servicio de inteligencia exterior ruso (SVR) se habían integrado en la vida suburbana de la población eslovena de Liubliana, durante años bajo la fachada de ser expatriados argentinos con negocios en línea.

En la detención, sus hijos, de 8 y 11 años, nacidos en Argentina, permanecieron bajo custodia estatal y habían sido advertidos por sus padres de que podían ser capturados algún día, según documentos judiciales. En los medios trascendió que las operaciones de la pareja incluían espionaje en la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), un organismo de la Unión Europea en Liubliana que adquirió relevancia tras la invasión de Ucrania. “Sabemos que eran agentes importantes y serios. Es como la serie The Americans, excepto que en Eslovenia”, afirmó Vojko Volk, secretario de Estado esloveno de Asuntos Internacionales y Seguridad Nacional e Internacional.