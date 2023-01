El libro que celebra a las mujeres argentinas en el arte

Mariela Ivanier es anfitriona casi por naturaleza. Lo es en sus clásicos Té de Colección, también en el ciclo de entrevistas "Brindar", y ahora nuevamente como compiladora del libro “El Arte Está en Casa”, recientemente editado por Planeta, que reúne el testimonio de 141 mujeres de distinta procedencia y formación.

Este segundo libro de la relacionista pública (el primero, "Té de Colección", se presentó en 2013 en el MALBA bajo el paraguas de ArteBA y ya está agotado), ya se encuentra disponible en librerías, y es tan variado en sus colores, texturas e imágenes, como lo es en testimonios y relatos.

Periodistas, galeristas, curadoras, cocineras, tea blenders, coleccionistas de arte, artistas, críticas de arte y emprendedoras son algunas de las ocupaciones de las mujeres seleccionadas para “El arte está en casa”, que transporta a los lectores a un espacio de reflexión acerca del rol de la mujer en el arte y la función del arte en nuestras vidas.

“La idea inicial era invitar artistas mujeres de mi colección”, explica la autora Mariela Ivanier. “Pero nos fuimos dando cuenta que la idea era más grande, más abarcativa. Porque a las mujeres el arte nos moviliza, nos inspira, nos impacta y se fue armando una especie de filigrana, de cadena de amigas y amigas de amigas y sugerencias de quienes podían ampliar y enriquecer la idea”, desarrolla.

La idea del libro surgió "en plena pandemia". “Estaba en casa, y además de mi hija y mi gata me acompañaban los cuadros. Saberme rodeada de arte me ayudó a transitar el encierro con una paz que de otra forma no hubiera conseguido", repasa Ivanier. Ese fue el inicio de una idea, que primero fue inquietud y que luego se transformó en una misión.

Empezó a indagar, a preguntar y a acunar las palabras que cada una de las mujeres consultadas le fue regalando. Así construyó “El Arte Está en Casa”, donde estas 141 mujeres reflejan su relación con el arte.

La certeza de que el arte no solo es belleza sino también vida, inspiración, salvación, modo de vida, canal de expresión y mucho más, recorre todo el libro y deja en cada letra un punto de entrada a mundos sensacionales. "Ser mujer me construye como artista. A medida que pasan los años es más fácil ser mujer y artista”, escribe Diana Aisenberg.

“Encuentro un paralelismo entre las artistas plásticas, las músicas y las cocineras profesionales. La lucha de la mujer recién comienza, la exteriorización de nuestra problemática hoy solo nos pone en la vidriera", suma en sus palabras Paula Comparatore. “Hay muchos caminos en la vida y el arte es uno de ellos. Y hay infinitas formas de estar en contacto con él: producir obra , apoyar artistas, coleccionar, promocionar..”, apoya Claudia Akiany.

Y lo reafirma Marina Beláustegui Keller: “Cocinar o sacar una foto, plantar o filmar una emoción. Todo se combina e interactúa artísticamente en el espíritu de mi artista mujer”. “El Arte Está en Casa” es un recorrido precioso en el que estas mujeres toman al lector de la mano y lo introducen en un viaje en el que comparten de forma abierta ese interior complejo, fascinante, valiente y sensible.

Diseñado por Guillermo Miguens, el libro tendrá su presentación oficial el lunes 6 de marzo de 2023 en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, de la mano Ivanier, quien está realizando una extensa agenda de presentaciones, tanto en Argentina como en el exterior.

por R.N.