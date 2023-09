Cómo los ricos detectan enfermedades antes de tener síntomas

“Realmente ha salvado la vida de algunos de mis amigos”, declaró Kim Kardashian al realizarse una resonancia magnética total de su cuerpo. La celebridad estadounidense forma parte de la tendencia de ricos y famosos que llevan a cabo una sesión de aproximadamente una hora de resonancia magnética que escanea todo el cuerpo en busca de signos precoces de cáncer, aneurismas, enfermedades hepáticas e incluso esclerosis múltiple.

En ese momento, la modelo e influencer compartió su experiencia de exploración médica con sus 364 millones de seguidores. La encargada de desarrollar este método preventivo de cribado corporal es la empresa Prenuvo. Según su fundador y director ejecutivo de la compañía, Andrew Lacy, la marca ofrece escáneres gratuitos a influencers y celebridades “a cambio de una reseña honesta si les apetece". Para el resto de las personas, el valor de la consulta es de 2.499 dólares.

La tendencia de marketing de la marca se impuso fuertemente durante la Semana de la Moda de Nueva York, a principios de septiembre. En ese momento, Prenuvo coordinó con la agencia de relaciones públicas de moda Lucien Pagès para concertar citas con "unas cuantas" personas influyentes del mundo de la moda. Entre ellos, el editor de moda francés Olivier Zahm, el diseñador Zac Posen, la modelo Lily Aldridge y la editora de Vogue Gabriella Karefa-Johnson, que luego de la experiencia publicaron sus comentarios en las redes sociales.

Prenuvo es una de las empresas más destacadas en el sector de los escáneres corporales que no están cubiertos por los seguros médicos. Pero no es la única empresa del ramo, también están Ezra, simonONE y Neko Health, con sede en Estocolmo. “Es completamente comprensible por qué querrías detectar el cáncer a tiempo. Te daría absolutamente esa sensación de control sobre él”, señaló la doctora Rebecca Smith-Bindman, directora del Laboratorio de Investigación de Resultados Radiológicos de la Universidad de California en San Francisco, al portal The New York Times

Sin embargo, en abril, el Colegio Americano de Radiología hizo pública una declaración en la que afirmaba que “no hay pruebas documentadas de que el cribado corporal total sea rentable o eficaz para prolongar la vida”, y expresaba su preocupación por el hecho de que las exploraciones puedan dar lugar a “hallazgos inespecíficos” que requieran un seguimiento exhaustivo y costoso. “Simplemente, no hay pruebas que respalden que las personas sanas se sometan a un cribado de resonancia magnética de cuerpo entero, incluso en el caso de personas con antecedentes familiares de cáncer”, expresó Larry Norton, oncólogo de mama y director médico del Centro de Mama Evelyn H. Lauder del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering.

En un metaanálisis de 2019, se analizó 12 estudios que abarcaban a más de 5000 personas que no tenían síntomas de enfermedades como el cáncer, pero que se habían sometido a escáneres de resonancia magnética de cuerpo entero. Entre los seis estudios que tenían datos completos, los investigadores encontraron que el 16 por ciento de las personas que fueron escaneadas terminaron teniendo falsos positivos. Solo en un estudio se observaron falsos negativos, es decir, que el escáner no detectó algo, lo que ocurrió en aproximadamente el 2 por ciento de las personas.

“La visibilidad de Prenuvo en las redes sociales es inusual”, detalló Joshua Cohen, economista de la salud y agregó: “Otras pruebas diagnósticas, como las radiografías de fracturas óseas y las tomografías por emisión de positrones (PET) para la enfermedad de Alzheimer, las prescriben los médicos tras una evaluación, no se difunden de boca en boca en Instagram”.

Según los especialistas, esta visibilidad ha llevado a algunas personas a reservar las exploraciones por escáneres a pesar de sentirse perfectamente sanas. Un ejemplo de ello lo dio a conocer The New York Times en su informe. Jennifer Jones, una mujer de 44 años de San Luis que oyó hablar por primera vez de Prenuvo en las redes sociales, afirmó que quería hacerse la prueba, en parte porque su hermana tiene cáncer de pulmón. Según el medio neoyorquino, Jones dijo que era consciente de que muchos médicos son escépticos de las exploraciones para las personas sanas, pero ella no tenía “ninguna duda de que es legítimo” y el precio vale la pena comparado con los costos potenciales, económicos y de otro tipo, de una futura enfermedad.

Por otro lado, los expertos advierten que nuestro cuerpo suele presentar anomalías, como bultos, masas y cicatrices en los órganos, que la resonancia magnética puede detectar. Esto pueden ser señalados posteriormente como falsos positivos. Según el Dr. Dushyant Sahani, profesor de radiología de la Universidad de Washington, la resonancia magnética por sí sola no siempre puede indicar si un hallazgo es benigno o preocupante, por lo que los pacientes suelen tener que someterse a pruebas adicionales.

El fundador de Prenuvo afirmó que los riesgos teóricos en torno a los falsos positivos no reflejan la tecnología de Prenuvo, que, según él, es más precisa que las tomografías computarizadas en las que se centra gran parte de la investigación sobre cribado. También un representante de la empresa médica aseguró que el 5 por ciento de las personas que se someten a un escáner Prenuvo son alertados de “hallazgos potencialmente salvavidas.”

Finalmente, Michael Pignone, profesor de medicina interna de la Facultad de Medicina Dell de la Universidad de Texas en Austin y antiguo miembro del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU, se mostró preocupado por lo que denominó el “costo de oportunidad”, es decir, el esfuerzo que la gente invierte en el seguimiento por imagen de los resultados de la resonancia magnética, en lugar de seguir el calendario recomendado de revisiones médicas o centrarse en otras facetas de la medicina preventiva.

por R.N.