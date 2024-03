Consumo del alcohol: cómo afecta según la hora del día

“Es posible que, en la noche, estés más atento a las señales de que ha llegado el momento de parar de beber, por ejemplo, cuando se acaba la cena. Pero la novedad de ingerir una bebida alcohólica por la tarde hace que la gente no siempre controle cuánto consume”, afirmó Akhil Anand, psiquiatra de la Clínica Cleveland a The New York Times.

En un informe del periódico neoyorquino, se dio a conocer los puntos de vista de varios psiquiatras y especialistas sobre el consumo de alcohol. En ese artículo, los expertos convocados dilucidaron cuáles son los factores que difieren en el consumo de alcohol de día y de noche.

“Si bebes a lo largo del día y no estás necesariamente pendiente de dónde conseguir tu próxima comida, también es lógico que no tengas alimentos en el estómago para ayudar a ralentizar la velocidad con la que tu cuerpo absorbe el alcohol, lo que es probable que te intoxiques en un periodo de tiempo más corto”, advirtió Anand.

En la nota, también se hace hincapié de cuáles son los factores del horario matinal que pueden influir en el organismo al consumir alguna bebida. “Beber cuando hace sol, sobre todo en verano, aumenta las probabilidades de deshidratarse, y la deshidratación puede intensificar los efectos de la intoxicación: fatiga, mareos o simplemente estar fuera de control”, detalló Sarah Andrews, profesora adjunta de psiquiatría en Johns Hopkins Medicine, y agregó: “Y eso se suma a la naturaleza deshidratante del propio alcohol, que actúa como diurético y expulsa líquidos de tu organismo haciendo que orines con más frecuencia”.

“Como beber durante el día puede ser tan deshidratante, es probable que los síntomas de la resaca sean peores”, dijo Anand. Según los especialistas consultados, las maneras recomendables de evitar la resaca son beber al menos un vaso de agua por cada bebida alcohólica, asegurar de que se come lo suficiente, evitar las bebidas azucaradas y, por supuesto, limitar la cantidad total de alcohol que se consume.

En cuanto a la noche, se establece que el consumo de alcohol compromete el sueño REM. En ese aspecto, el psiquiatra de Cleveland sugirió: “Si tienes la previsión de dejarte un período de tres o cuatro horas entre la última copa y el momento de irte a dormir — sobre todo si bebes agua y comes entretanto—, tu cuerpo puede tener la oportunidad de metabolizar el alcohol antes de acostarse, con lo que descansarías lo suficiente”.

por R.N.