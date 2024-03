Tendencia multitasking: cómo afecta la salud

Según los expertos, no es posible hacer dos cosas a la vez, a menos de que podamos realizar una sin pensar demasiado. “Por lo general, cuando la gente cree que está realizando varias tareas a la vez, en realidad está cambiando su atención de una tarea a otra”, aclaró a The New York Times Gloria Mark, profesora de informática de la Universidad de California en Irvine y autora de “Cómo recuperar la capacidad de atención” .

Anthony Wagner, profesor de psicología de Stanford y subdirector del Instituto de Neurociencias Wu Tsai de la universidad, afirmó: “Desde el momento en que se decide qué se va a preparar, distintas regiones del cerebro, denominadas colectivamente red de control cognitivo, colaboran para hacerlo realidad. Esta red incluye zonas del cerebro implicadas en la función ejecutiva, es decir, la capacidad de planificar y llevar a cabo conductas orientadas a objetivos. Juntas crean un modelo mental del trabajo que hay que hacer y de lo que se necesita para llevarlo a cabo”.

“Pero cada vez que cambias tu atención a una nueva tarea, tu cerebro tiene que reorientarse”, explicó Wagner y acotó: “Cuanto más esfuerzo requiere cada tarea, más tiene que hacer tu cerebro para ordenar la información que está en competencia y los distintos objetivos. Cuando cambiamos de tarea, tenemos un ‘costo de cambio. Vamos a ser más lentos y menos precisos de lo que habríamos sido si nos hubiéramos quedado en una sola tarea”.

La neuropsicóloga Nicole Byers, especializada en el tratamiento de personas con desgaste laboral o burnout, advirtió: “La multitarea es más exigente desde el punto de vista cognitivo, incluso cuando hacemos cosas que nos resultan agradables o fáciles. Cuando hacemos varias cosas a la vez, podemos poner a prueba nuestra memoria de trabajo, es decir, nuestra capacidad para retener y manejar información en la mente”.

Estudios han descubierto que la multitarea puede acelerar el ritmo cardíaco, elevar la tensión arterial, desencadenar ansiedad, disminuir nuestro estado de ánimo y afectar negativamente a nuestra percepción del trabajo. “Cuanto más sobrecargamos ese sistema y más información tratamos de retener a la vez en el cerebro, más fatiga mental se produce”, detalló Byers.

Para evitar estos síntomas que deviene de la labor multitasking, la especialista Gloria Mark ofreció las siguientes recomendaciones: “Empezar por observarse a uno mismo a lo largo del día y darse cuenta de cuándo y cómo se cambia de tarea. A partir de ahí, el consejo es sencillo, pero difícil: tendrás que practicar la monotarea, o hacer una sola cosa a la vez, para reeducar gradualmente tu concentración y aumentar tu tolerancia. Esto varía de una persona a otra, pero descubrieron que la capacidad de la mayoría para enfrentarse a un trabajo exigente alcanzaba su máximo a media mañana y a media tarde”.

La misma experta sugirió cambiar los puntos de interrupción, lugares del flujo de trabajo donde será “fácil retomarlo sin tener que hacer trabajo redundante”. También utilizar la multitarea cuando sea realmente útil. O sea, acumular hábitos, sobre todo combinar actividades que agraden con otras que no, puede dar al cerebro un refuerzo más positivo que la monotarea por sí sola.

por R.N.