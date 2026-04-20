Cholucracia: los famosos que se acercaron a Ricky Martin en su recital

Ricky Martin ofreció este viernes, en el Campo Argentino de Polo, un recital multitudinario que revivió los clásicos de su carrera a lo largo de más de tres décadas con la música. El primero de sus shows de este año pactados en el país, fue uno de los mayores eventos propuestos en 2026. Desde las 17, el público—incluyendo familias y fanáticos de larga data—ingresaron de manera fluida al recinto.

El espectáculo comenzó a las 22:12, con los éxitos “Pégate” y “María”, y una producción que incluyó pantallas gigantes, efectos visuales y cinco cambios de vestuario del artista puertorriqueño. El ex Menudo alternó pasajes intensos con momentos íntimos, en los que agradeció: “Ustedes han hecho que estas canciones sean como himnos”. Ademas, durante el recital, el artista interpretó temas infaltabes como “She Bangs”, “La Bomba” y “Qué Rico Fuera”, recibiendo ovaciones del público.

Como era de esperarse, las interacciones con el publico local no faltaron y se extendieron cuando el cantante recibió una camiseta de la selección argentina arrojada desde el auditotio. El cierre, cerca de la medianoche, incluyó “Livin’ la vida loca” y “La copa de la vida” con un despliegue de fuegos artificiales y una bandera mitad argentina y la otra mitad de Puerto Rico .

Los famosos locales no faltaron. Previo al show, Marcelo Tinelli difundió su encuentro en el camarín con el cantante con una serie de imágenes que registraron el momento y otras que recordaron su vinculo en la década de los 90; donde el conductor del ciclo Ritmo de la Noche, que se emitía los domingos por Telefe, oficiaba de anfitrión en las presentaciones televisivas del vocalista de pop latino.

Las repercusiones de las fotos entre las dos celebridades fueron tendencia en redes sociales. Pero Tinelli no fue el único en visitar a Ricky Martin, Los periodistas de espectáculos Ángel de Brito y Pilar Smith tuvieron su oportunidad de retratarse junto con el ilustre artista y también se ocuparon de difundir la imagen en redes.

Rememorando la cholulocracia de la década de los 90, una insignia que el menemismo dejó como impronta, los famosos del país tuvieron su revival noventero en esta época en que el furor televisivo esta siendo opacado por la virtualidad digital de las redes sociales.