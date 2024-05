El descargo de Tartu contra Mernes y la Generación de Cristal

“La Generación de Cristal son esta generación que tienen tolerancia cero a la frustración”, fue el arranque que tuvo Augusto Tartúfoli en "Pasó en América". En el programa conducido por el periodista y Sabrina Rojas, disparó contra los jóvenes centennials, también conocidos con malicia como “Generación de Cristal”. Ejemplificando, en primera instancia, el caso del ex Gran hermano, Maxi Giudici, y su intento de suicidio al no entrar en el Bailando 2023.

Pero, seguidamente, Tartu disparó contra la cantante Emilia Mernes. La novia de Duki suspendió su show con un Movistar Arena lleno, el pasado 3 de mayo. La propia artista llorando sobre el escenario lamentó no poder actuar por orden médica y el concierto se volvió a reprogramar para el martes 7 de mayo.

“No voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal”, expresó la cantante de éxitos como “Cuatro Veinte” y “Recalienta”.

“No puedo dar el show, chiquis”, sobreactuó el periodista y, comparando la actitud de la joven sobre el escenario con el show de la Reina del Pop en Río de Janeiro, agregó: “La vimos el fin de semana a Madonna con 65 años. Venía con eschericchia coli y una rodilla rota. Dos horas y media de show y dos millones de personas. Un horror la Generación de Cristal, hay que curtirse. ¡Agarren una pala!”. Tras el fin de los señalamientos de Tartu, se continuó con una seguidilla de entrevistas al público que asistió al estadio y no pudo disfrutar del show.

“La generación de CRISTAL no quiere recorrer el camino del artista. Todo debe ser inmediato. Autotune, musiquita fast food, TikTok y derecho a llenar estadios. Casi todos en la escena de hoy eligieron ignorar que el camino del artista lleva tiempo y esfuerzo. A la generación de cristal se le dio rápido y fácil. No extraña que no sepan que hacer con su angustia si su arte es NULO. Más temprano que nunca juegan la carta del drama interior y la SALUD MENTAL escrita así en mayúsculas para dotar de algo de épica a su arte, que es un conjunto VACÍO”, posteó Tartúfoli en su cuenta de la red social X.

Por otro lado, en redes sociales, la productora del evento envió un comunicado anunciando los problemas de salud de la artista y habrá una nueva reprogramación del show. “El concierto de Emilia del 7 de mayo será nuevamente reprogramado debido a que continúa bajo observación médica anunciando la nueva fecha para el 26 de mayo. Los tickets adquiridos con fecha 3 y 7 son válidos para la nueva función”, informaron los responsables de EmiliaMp3 Tour.

por R.N.