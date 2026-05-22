Juliana Awada es la cara de un shopping

Desde que en enero de este año anunció su separación de Mauricio Macri con una frase medida y elegante —fiel a su estilo—, Juliana Awada se mantuvo en un perfil bajo del que solo salía para mostrar algún viaje o un look impecable. Ahora tiene un nuevo trabajo.

Patio Bullrich la eligió como protagonista y embajadora de su nueva campaña institucional. Awada encabeza El Patio, un fashion film de estética cinematográfica en el que recorre distintos espacios del shopping en escenas que mezclan moda, gastronomía y pequeños rituales urbanos. La propuesta busca instalar una idea de lujo que no se apoye en la ostentación sino en algo más difuso: la emoción, la identidad, lo cotidiano convertido en extraordinario.

El concepto que ordena la campaña es "Donde cada momento importa", una frase que el shopping amplificó en sus redes con un tono casi filosófico: cada pausa, cada encuentro, cada tarde de compras como experiencia con valor propio. Daiana Szarfsztejn, center manager del shopping, fue directa al explicar la elección: "A la hora de pensar en el espíritu de nuestro centro comercial, encontramos en Juliana el perfil que representa ese universo".

No es una elección inocente. Awada es, desde hace años, uno de los nombres más sólidos del estilo argentino: empresaria textil con marca propia, ex primera dama con presencia internacional y una estética personal que siempre privilegió la sobriedad y la precisión por sobre cualquier exceso. Exactamente lo que Patio Bullrich quiere proyectar. La campaña se desplegará en redes sociales, vía pública, influencers y acciones de PR en una estrategia que el shopping define como 360.

El timing no es menor. Con la separación de Macri como último gran titular que llevó su nombre, Awada sale a la escena pública con un perfil propio: referente de estilo con agenda independiente. Que su primera aparición de peso sea como embajadora de una marca antes que como figura política dice algo sobre el lugar desde el que eligió reposicionarse. El mundo de la moda y el lifestyle siempre fue el terreno en el que Awada se movió con mayor comodidad, y esta campaña lo confirma.