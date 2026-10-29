De Chanel al pop: el nuevo estilo Lagerfeld llegó al país

Pampita, Eva de Dominici y Laurita Fernández encabezaron la lista de invitados de la fiesta con la que Karl Lagerfeld celebró su primera boutique en la Argentina. La firma que lleva el nombre del Káiser de la moda reunió a modelos, actrices, conductoras y herederos del circuito fashion para festejar en Unicenter Shopping.

La puesta tuvo todos los códigos de una noche de socialité: alfombra rosa, instalaciones luminosas y una estética de postal parisina. El concepto retomó la campaña From Paris With Love, protagonizada por Paris Hilton junto a NOT-KARL, el personaje que reinterpreta con humor la silueta del diseñador. Un guiño pop para una casa que, aun sin su creador, sigue viviendo de su leyenda.

Las anfitrionas de la noche

La gran protagonista fue Carolina “Pampita” Ardohain. Pocas figuras locales tienen una relación tan aceitada con las grandes marcas: es la invitada que garantiza flashes, titulares y conversación en redes. Su presencia confirmó que el lanzamiento apuntaba, además del público fashionista, a la audiencia masiva que la sigue en televisión y en Instagram.

Eva de Dominici aportó el costado internacional. Con una carrera que la mantiene con un pie en Hollywood, la actriz encarna el perfil que las casas europeas buscan en la región: una cara reconocible en ambos hemisferios. Laurita Fernández, una de las conductoras y bailarinas más populares de la televisión argentina, completó el trío de estrellas de la noche.

La alfombra sumó a Monna Antonópulos y Sofía Zámolo, dos modelos con larga trayectoria en pasarelas y campañas, y al actor Juan Marconi. También pasaron Giuliano Montepaone y Angelo Mutti Spinetta, modelo y nieto de Luis Alberto Spinetta, una de las caras jóvenes que más convocan en la moda local. La banda sonora quedó en manos de la modelo Daniela Urzi, que se puso detrás de las bandejas con un DJ set pensado tanto para la pista como para los celulares.

La lista respondió a una estrategia. Las firmas internacionales amplían su radar más allá de la aristocracia tradicional de la moda. Hoy el mapa de celebridades mezcla actrices, modelos, influencers y figuras televisivas capaces de conectar el lujo con audiencias más amplias. En la era del posteo, una foto de Pampita frente al logo vale tanto como una vidriera.

El hombre que se convirtió en marca

Detrás de la fiesta hay más de medio siglo de historia. Karl Lagerfeld (1933-2019) fue uno de los creadores más reconocibles de la industria. Los anteojos oscuros, la coleta blanca, los guantes sin dedos y los cuellos altos construyeron una identidad visual tan poderosa como sus colecciones. Hasta su gata, Choupette, se volvió una celebridad con agenda propia.

Tras su paso por Chloé y Fendi, se consagró en 1983, cuando tomó la dirección creativa de Chanel. Allí revitalizó una casa histórica sin traicionar sus códigos: el tweed, las perlas, las cadenas y la camelia encontraron nuevas lecturas temporada tras temporada.

En 1984 lanzó su propia marca y, durante décadas, alternó la alta moda con proyectos más accesibles. Su colaboración con H&M en 2004 fue pionera en acercar el diseño de autor al consumo masivo y abrió una tendencia que luego siguieron muchas casas. Tras su muerte, en febrero de 2019, la firma homónima siguió su camino como empresa independiente de Chanel, con indumentaria, carteras, calzado, fragancias y accesorios. Hoy la dirección creativa está en manos de Hun Kim, con una estética que combina elegancia parisina, blanco y negro e impronta rockera. La marca suma más de 200 tiendas en el mundo.

La ola de aperturas

El desembarco en Unicenter forma parte de una ola. Durante años, las restricciones a las importaciones, la volatilidad cambiaria y la dificultad para proyectar a largo plazo mantuvieron a la Argentina lejos del radar de las grandes etiquetas. Ahora el mapa empieza a cambiar.

La tendencia tiene nombres propios. Dolce & Gabbana desembarcó en Patio Bullrich con su primera boutique local, Maje se sumó a Alcorta Shopping y Victoria’s Secret amplió su presencia. En paralelo, Armani Exchange, Mango, Superdry y las marcas del grupo danés Bestseller forman parte de la nueva ola de aperturas. La gran expectativa está puesta en H&M, que anunció su llegada para 2027 en Alto Palermo.

El negocio también se transformó. Las marcas buscan locales más eficientes, colecciones seleccionadas y experiencias que conviertan la visita a una tienda en un acontecimiento. Karl Lagerfeld responde a esa lógica: superficie chica, identidad fuerte y un lanzamiento con celebridades. Para el consumidor, la novedad es acceder en el país a colecciones que antes compraba en Miami o Santiago de Chile. Para las empresas, la apuesta es seducir a ese público viajero si los precios acompañan.

por M.S.