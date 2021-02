* * * ½ Cantar es bueno para la salud; especialmente en estos tiempos. Y también puede serlo el escuchar cantar. Es así que, con buen tino, un escenario con mucha historia con el teatro de texto, decidió dedicar unas cuantas jornadas a la canción. De tal modo, en varias jornadas se reunieron un grupo de cantantes –con mayoría de mujeres- que abordaron los repertorios más diversos, de la ópera a la comedia musical y de los temas folklóricos a los clásicos populares de América Latina. Y entonces, por el “protocolizado” ámbito del Regina, pasaron Agus Lima, Lucía Tanco, Alejandra Perlusky, Antonella Fernández y unos cuantos más.

De ellos, el show que vimos fue el que encabezó la soprano Regina Cefali, una mujer joven que tiene ya un largo recorrido en el mundo de la comedia musical de nuestro país. Para el caso, trabajó sobre dos ejes: la mezcla de repertorios variados y la participación, como compañeros para sendos dúos, de unos cuantos invitados especiales.

Abrió y cerró sola este espectáculo que bautizó “Regina in concert”, con “O mio babbino caro” de Puccini y “El lamento de una diva” de la Compañía Monthy Python’s. En el medio, se dio el gusto de compartir las músicas con varios colegas.

Su esposo, el barítono Federico Salcedo, se sumó como pianista y/o como cantante para “Over the Rainbow”, “Elavorate Lives” de la pieza de Broadway “Aida” (escrita por Elton John y Tim Rice) y “Take Me as I am”, popularizada por la norteamericana Mary J. Blige.

Convocó a Luis Podestá para hacer “Let me be your Star” (del musical de TV “Smash”), un popurrí de rancheras mexicanas y “All I Ask of You” (de “El fantasma de la ópera”). Con Anita Co hizo un par de boleros: “Contigo en la distancia” e “Historia de un amor”. Y junto a la reconocida y multifacética Laura Manzini hizo “Class” de “Chicago” y “Tell Him”, muy difundida en la versión de Celine Dion y Barbra Streisand.

La época apunta al armado de listados de temas bien conocidos con la consiguiente posibilidad de corear desde la butaca, aunque el uso obligatorio de los barbijos dificulta un poco la cuestión. Y este “Regina in concert” cumplió con creces con esa premisa.

Cantante experimentada, Cefali cumplió profesionalmente en ese heterodoxo abanico de composiciones. Y más allá de que su protagonismo fue casi excluyente, merecen destacarse sobre todo los aportes de las otras mujeres del show.