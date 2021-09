Ramiro Marra: "Somos el batacazo de estas elecciones"

"Tengo una ansiedad terrible y, al ser un espacio nuevo, no sabemos qué nos espera en tema números. No tenemos encuestas propias, somos muy inocentes en ese sentido", arranca con Ramiro Marra, candidato a legislador porteño del espacio Avanza la Libertad, cuya lista a diputados nacionales encabezan Javier Milei y Victoria Villarruel, que no tiene internas en estas PASO: los postulantes se repetirán para las elecciones generales del 14 de noviembre.

"Tuvimos mucho apoyo en las recorridas, nos piden que terminemos con esta casta política. Estamos muy entusiasmados. Venimos a representar las ideas de la libertad que es lo que está funcionando en el mundo", sigue Marra, que se hizo famoso como youtuber financiero y fue candidato por el espacio de Roberto Lavagna en las pasadas elecciones.

“Ya somos el batacazo porque la gente está hablando de nosotros. Con pocos recursos pero con muchas ideas y con mucha proyección, porque somos el espacio de la racionalidad y la coherencia”, remarca el candidato. El espacio tiene muy buenas proyecciones y podría ubicarse tercero, detrás de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

En esa proyección, es clave la captación del voto joven, aquel que buscaron todos los partidos con jingles traperos y pasos de baile. "El público joven está muy instruido e investiga sobre lo que pasa en otros países. Los consensos no funcionan en la Argentina y nosotros buscamos ideas. Los gobiernos van cambiando y cada vez estamos peor", agregó.



Marra, quien conoce a Javier Milei desde su paso por la universidad, asegura que las últimas apariciones encolerizadas del principal candidato del espacio no lo representan. “Conozco a Milei, es una excelente persona. Nos juzgan de una cosa que no somos. Al revés de lo que se ve, Javier es moderado. La realidad es que si ves a Javier en cualquier estudio vas a ver a una persona moderada. ¿Qué pasa? del otro lado tratan de construir un relato”, explicó.



“Lo que le pasa a Javier cuando se pone así es porque le molesta lo que está pasando, todos nos enojamos. No es un tema de cómo nos jugó, es un tema de realidad, si hacemos una campaña de careta o con asesores, nosotros venimos del sector privado, no somos gente de la política", justificó Marra, quien corrigió al instante: "Soy político ahora, pero no voy a hacer lo mismo que los políticos que ya conocemos”.

