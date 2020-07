Cómo mirar los cuerpos en Instagram

Jimena Barón ya nos tiene acostumbrados a las fotos polémicas, pero esta semana estallaron las redes con su posteo en una pose en donde se la veía extremadamente flaca. Y así como recibió miles de elogios, también llovieron las críticas por su extrema delgadez, abriendo la ventana a un debate que nos debíamos. Las influencers y la realidad no real.

Muchas voces se alzaron para defender a Jimena y aclarar que es una chica que come sano y que entrena duro, eso es cierto, pero la mayoría de las críticas (entre las que me incluyo) apuntan a la pose elegida.

Entre las voces que pidieron cautela a Jimena, se encuentra la de Sergio Verón (@sergioveron), kinesiólogo y preparador físico del programa "Cuestión de Peso", quien declaró: “Es una chica hermosa, pero el común de las mujeres de su edad no tienen esa figura”. “Es una piba inteligente y hace todo esto para llamar la atención, pero para las chicas que están peleando con eso, es un poquito peligroso el mensaje”.

En contraposición al posteo de Jimena, Oriana Sabatini (@orianasabatini) subió un video mostrando su celulitis, sus estrías acompañándolo de un mensaje en donde hablaba sobre sus trastornos alimenticios: “Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pinto subir esto. Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me queria sacar ese peso de encima. No vengo aca a darles ninguna lección, ni a convertirme en una gurú del amor propio claramente, porque la que sigue aprendiendo soy yo, pero si esto te puede ayudar, buenísimo; es lo que a mi hubiese gustado ver cuando era adolescente y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor”

Su posteo también generó miles de likes y adhesiones de chicas y mujeres que agradecen su honestidad y su pedido de ayuda.

Sin embargo, Ori no fue la primera, una de las precursoras en hablar sobre el la irrealidad de los cuerpos en Internet fue Danae Mercer (@danaemercer). La modelo y periodista estadounidense que desde hace algún tiempo publica fotos sobre la realidad no real de los cuerpos en las redes, habla sobre el body positive. Su lucha consiste en acabar con los mitos de perfección a través de su Instagram. "Deberíamos unirnos para eliminar de una vez por todas este estigma porque lo que hacemos ahora, influirá en las mujeres del futuro”.

Según la psicóloga María Sanguinetti de @deadentrohaciaafuera estas imágenes irreales generan mucha ansiedad y frustración en las chicas producto de la distancia existente entre el modelo irreal y sus propios cuerpos.

Otra cuenta local que hace rato viene hablando sobre la sobre exigencia de la imagen 2.0 es @bellamentearg de Cande Yatche que se denomina a sí misma "Activista de la diversidad corporal" y lucha contra la descontrucción del concepto de belleza. Un espacio en donde miles de chicas y mujeres encuentran un refugio para hablar sobre este tema que preocupa a muchas.

A mí me preocupa, soy mamá de una nena de 13 años y tal como lo expresé en mi cuenta de Instagram @chismesdeker opino que quienes escribimos en las redes tenemos mucha responsabilidad a la hora de pasar mensajes y sobre todo mujeres como Jimena Barón, que me parece talentosa, apasionada y auténtica, y que por eso justamente, resulta un modelo a seguir para muchas chicas jóvenes.

Siento que quienes influencian a través de opiniones, canciones, forma de vivir y vestirse deberían ser cautelosas a la hora de mostrarse. Hay una responsabilidad en ellas, especialmente cuando se trata del límite entre lo que es saludable y lo que no es.

Seamos responsables, ayudemos a construir un mundo más honesto, más relajado, más igualitario y más feliz.

*Licenciada en Ciencias de la comunicación. Redactora Publicitaria. E influencer.

IG: @chismesdeker

por Keren Weinstein, influencer